La Banque d’Angleterre refuse de rendre 1,2 milliard de dollars en or au Venezuela (Bloomberg)

(titre original : « Le Venezuela veut récupérer 1,2 milliard de dollars en or de la Banque d’Angleterre » – NdT]

Le régime vénézuélien de Nicolas Maduro, désespéré de récupérer ses fonds qui s’amenuisent à l’étranger, a été bloqué dans sa tentative de retirer 1,2 milliard de dollars en or de la Banque d’Angleterre, selon des sources proches de la question.

La décision de la Banque d’Angleterre de rejeter la demande de retrait intervient après que des hauts responsables américains, dont le secrétaire d’État Michael Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, ont fait pression sur leurs homologues britanniques pour qu’ils aident à couper le régime de ses avoirs à l’étranger, selon l’un d’eux, qui a demandé à ne pas être identifié.

Les responsables américains tentent maintenant de diriger les actifs du Venezuela à l’étranger vers Guaido pour l’aider à renforcer ses chances de prendre effectivement le contrôle du gouvernement. Les 1,2 milliard de dollars d’or représentent une grande partie des 8 milliards de dollars de réserves de change détenues par la banque centrale vénézuélienne.

L’endroit où se trouvent le reste est inconnu. La Turquie, cependant, est apparue récemment comme une destination pour l’or vénézuélien fraîchement extrait. Les États-Unis dirigent un effort international visant à persuader la Turquie – qui est l’un des principaux bailleurs de fonds de Maduro, avec la Russie et la Chine – de cesser de servir d’intermédiaire pour ces expéditions d’or.

Récupérer l’or à la Banque d’Angleterre est une priorité majeure pour le régime Maduro depuis des semaines. À la mi-décembre, Calixto Ortega, président de la banque centrale vénézuélienne, a conduit une délégation à Londres qui, selon deux personnes au courant de la question, cherchait à y avoir accès.

Mais ces pourparlers n’ont pas abouti et les communications entre les deux parties se sont rompues depuis. Les responsables de la banque centrale de Caracas ont reçu l’ordre de ne plus essayer de contacter la Banque d’Angleterre. Ces banquiers centraux se sont fait dire que les employés de la Banque d’Angleterre ne leur répondront pas, pour des raisons de conformité, a déclaré un responsable vénézuélien, qui a demandé à ne pas être identifié.

La Banque d’Angleterre a refusé de commenter son traitement des actifs vénézuéliens, affirmant qu’elle « fournit des services bancaires – y compris des services de garde d’or – à un grand nombre de clients » et « ne commente aucune de ces relations« .

Interrogé vendredi sur le sort des actifs vénézuéliens à l’étranger, Pompeo a refusé de répondre, tout comme un porte-parole du Conseil national de sécurité. Le Trésor a publié un communiqué dans lequel il déclarait que les États-Unis » utiliseront leurs outils économiques et diplomatiques pour s’assurer que les transactions commerciales du gouvernement vénézuélien, y compris celles impliquant ses entreprises publiques et ses réserves internationales, sont compatibles » avec sa reconnaissance de Juan Guaido comme président intérimaire du Venezuela.

Un attaché de presse de Maduro s’est refusé à tout commentaire.

Depuis des années, l’or constitue une part cruciale des réserves de change du Venezuela. Hugo Chavez, le regretté leader socialiste et mentor de Maduro, a converti une grande partie de la richesse pétrolière du pays en or, en partie à cause de son dédain pour le dollar américain. (…)

« La première règle en ce moment même est d’empêcher le gouvernement Maduro de liquider les actifs internationaux du pays et de les voler « , a déclaré Ricardo Hausmann, professeur d’économie à Harvard et critique de longue date de Maduro qui s’est entretenu avec Guaido, dans une interview vendredi.

Patricia Laya, Ethan Bronner

Traduction « lorsque tous les coups sont permis, c’est valable dans les deux sens, non ? » par VD pour le Grand Soir avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles

EN COMPLEMENT