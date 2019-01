Des petits-bourgeois cherchant à séduire le crémier… civilisation ou gagne-pain…

A partir de cette semaine, je pars aux archives départementales pour resituer mes souvenirs dans une chronologie et j’attaque mes mémoires, J’ai commencé à rassembler pas mal de documents et j’ai mûri peu à peu le fil rouge d’une vie… je crois être prête.

comme souvent le dialogue avec Marianne m’a aidé à penser des réactions qui chez moi demeurent souvent pendant un temps purement instinctives. Je lui ai commenté en riant ce moment où Hervé Poly, un homme pour lequel par ailleurs j’ai une profonde estime, avait repris de mon blog un article de Pierre-Alain Millet, critiquant un article sur les Kurdes paru dans l’Humanité. L’auteur de l’article, un journaliste très respectable m’avait attribué la critique et avait mis en doute mes capacités intellectuelles et la manière dont j’avais pu mener jadis mon métier d’enseignante… Et à partir de là ça avait été un invraisemblable défilé mené par un individu qui ne brille pas pour ses qualités intellectuelles mais qui visiblement avait mal digéré le dernier congrès. Un certain Clément maire de Romainville: le thème de ce lynchage qu’il inaugurait était « je ne lis jamais ce qu’elle écrit, mais je peux dire qu’elle est idiote ». et là dessus il développait tout ce qu’il avait à me reprocher, suivi par une troupe d’intervenants jouant sur le même thème, l’un d’entre eux s’interrogeait et se demandait pourquoi je n’étais pas morte. J’ai eu beau tenter à plusieurs reprises de souligner que l’article n’était pas de moi, cela n’a servi à rien, tous ces gens qui ne perdaient jamais du temps à me lire ont poursuivi leurs attaques sur ma personne… Cela a commencé à 9 h du matin, je suis partie en bibliothèque à 11 heures du matin et je suis revenue à 16heures, mon ordinateur était en panne, j’ai appelé le réparateur qui est venu à 17h30 et j’ai pu consulter le fil d’Hervé Poly, ces gens-là, des camarades à ce qu’ils parait, continuaient à cracher sur moi, une véritable performance. Et que vous le croyez ou non, ni Hervé Poly, ni aucun camarade intervenant à propos de l’article initial, qui faut-il le répéter n’était toujours pas de moi, n’avait pris ma défense, dit que les ordures qui étaient déversées sur moi étaient une indignité.

Il y eut au même moment l’affaire d’Annie Lacroix-Riz que j’ai assez mal vécu, tant je partageais le sort injuste qui était réservée à cette grande dame. La découverte de l’article du Guardian que j’ai traduit sur ce qu’Eric Hobsbawn avait subi. Qu’en période de contre-révolution, des gens qui ne veulent pas trahir leurs engagements de toute une vie subissent censure et diffamation, est normal et on doit l’accepter comme une marque d’honneur, mais que la danse soient menée contre vous par ceux qui se prétendet communiste est plus que l’on en peut supporter… C’est pourtant ce qui a été fait par ceux qui ont mené le parti où il en est et se sont accrochés comme des arapèdes lors du dernier congrès… sans doute pour l’achever… et qu(‘il poursuivent leurs injures avec l’assentiment général, trop c’est trop… .

Si l’on ajoute à cela le fait qu’ayant proposé un article sur la République des Conseils et le cinéma à la revue Cause commune, un article qui va être publié à Budapest après avoir été traduit dans un ouvrage collectif hongrois, consacré à cette République des Conseils et à l’attirance des cinéastes et des intellectuels pour le communisme. Bien que l’ayant réduit de 30.000 à 14.000 signes,quand je l’ai proposé à Cause Commune, je me suis heurtée à une censure qui me concernait moins moi que Lukacs et au-delà quelqu’un avec qui j’ai été rédactrice en chef de l’hebdomadaire Révolution, à savoir Claude Prévost. En conclusion de mon analyse, j’avais repris un texte de Lukacs de l’ouvrage que Claude avait consacré au grand philosophe hongrois. Qu’il s’agisse de Claude Prévost, un homme d’une immense culture, ou de Lukacs, ils étaient l’un et l’autre très critiques devant le dogmatisme stalinien. Simplement il s’agissait de gens cultivés, de communistes qui ne se contentaient pas de se signer au seul nom de Staline et à qui on n’aurait jamais pu infliger les fadaises trotskistes ou pire encore l’équivalent Staline égale Hitler, une indignité des « nouveaux philosophes » devenue désormais pensée officielle de la presse communiste. Quand j’ai été invitée à supprimer ce genre de référence sous prétexte de manque de place, j’ai mieux perçu que jamais la dérive dogmatique et inculte à laquelle on m’invitait à me soumettre. Avec moi c’était désormais des gens comme Claude Prévost, Lukacs qui seraient censurés… Il me fallait refuser la dérive.

Ça et ce qui se passait dans ma fédération où la formation était confiée à des gens, des refondateurs liquidateurs, n’ayant aucune connaissance théorique et une pratique qui ne compensait rien, j’ai compris à quel point tout cela était vain. J’ai dit à Marianne: « si les insultes dont on m’abreuve depuis plus de 20 ans, la censure dont je suis victime au nom de la diffamation la plus éhontée avaient la moindre utilité, je les subirais jusqu’à ma mort sans état d’âme. Mais la manière dont on ose traiter une femme de mon âge, n’a plus aucune raison d’être et subir ces infamies sans être jamais défendue par personne est plus que je n’en dois supporter inutilement. » Je n’ai rien contre ceux qui ont tenté à la faveur du dernier congrès d’impulser un nouvel élan, mais en acceptant qu’on me traite ainsi ils montrent leur peu de poids, ce qui est malheureusement corroboré sur d’autres points plus importants. Ils ont laissé le pouvoir aux mêmes et il leur en sera fait reproche à eux…

Mais il y a plus important encore. Alors même que la recherche académique est obligée de reconnaitre ne serait-ce que sous la forme ambigüe de la nostalgie, une manière de disqualifier toute comparaison réelle, l’attachement que ceux qui avaient vécu le socialisme éprouvaient pour le passé révolu, le PCF poursuit sa ligne trostkisto-nouvelle philosophie pour être conforme à l’idéologie européenne officielle, de’ diabolisation de l’URSS et par là de toutes les fformes de socialsime existant. Là aussi trop c’est trop…

A propos de cette « nostalgie », Marianne m’a fait remarquer qu’il existait un groupe en Russie qui considérait que la fin de l’URSS étant illégale, tous ceux y compris le parti communiste qui reconnaissaient cette fin étaient des traitres. J’ai éclaté de rire et je lui ai dit : « mais c’est comme les vieux croyants, ce groupe qui a refusé les changements impulsés par Pierre le Grand, et qui existe encore aujourd’hui. Tu te souviens de cet homme que nous avions rencontrés dans un car en Moldavie, il se signait devant chaque église. Nous avons entamé la discussion, il vendait des poissons rouges. Il était russe à 100%, soviétique autant et il votait communiste. Mais il était aussi le descendant de vieux croyants dont il respectait la foi et la haine des réformes de Pierre le Grand. C’était une sorte d’empilement des refus de l’Occident. » Nous avons continué à discuter et je lui décrivais tous ces vestiges qui m’ont tant frappée lors de nos voyages. Elle me dit qu’elle a vu récemment un graffiti sur des ruines soviétiques: « Vestiges d’une civilisation plus avancée que la nôtre ».

Nous avons eu quelques minutes auparavant une discussion sur l’appel de l’équipe de Pierre Laurent à la maison de publicité « Josiane ». Marianne n’était pas ennemi du recours à une maison de publicité. Moi non plus si ce n’est qu’au vu du logo celle-ci est médiocre, que les caisses sont vides parce que tout l’argent a été consacré à ce genre de contrat publicitaire, à des sondages et à des raouts avec traiteurs pour des intellectuels sous-produits médiatiques qui ne venaient même pas. Mais il y a pire, ce que nous avons représenté dans le sillage des soviétiques, nous communistes français, c’est une civilisation et eux ils sont à la recherche d’une marque. Le communisme c’est non seulement la riche civilisation soviétique mais la Cubaine et aujourd’hui la chinoise. Les publicistes s’en inspirent, nous on court derrière les publicistes. Tous les créatifs te diront que la nouveauté vient de la rue et que l’artiste s’en empare, et parce qu’il est un virtuose il en joue toutes les gammes y compris celles de la dérision… Nous nous avons renoncé à prendre pied dans la rue, là où se fonde les civilisations et nous cherchons notre salut auprès de gens coupés de la véritable créativité. Pire encore, nous n’osons même pas chercher notre imaginaire dans une nouvelle synthèse créative, nous sommes des petits-bourgeois cherchant à plaire au crémier.

Voilà j’ai compris mon refus instinctif de recevoir des coups inutiles, pour moi le communisme est une civilisation pour eux c’est un gagne pain.

Danielle Bleitrach

Publicités