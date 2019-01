Les batailles d’aujourd’hui : le Venezuela et d’autres…

J’ai beaucoup à dire sur le Venezuela, sur le fait qu’à l’inverse de Cuba, il n’y a jamais eu un parti communiste à sa tête et que le chavisme n’a jamais eu les dirigeants politiques à la hauteur des espérances populaires, mais ceux issus de la rente pétrolière. Il suffisait de tenter d’y vivre pour le savoir et je dois dire mon respect à ceux qui ont toujours privilégié le fond sur le caractère décevant des jeux politiques comme les communistes ou notre ami Romain Mingus. Ils n’ont jamais failli et je reste à leurs côtés.

Mais aujourd’hui où l’impérialisme veut mettre à genoux toute l’Amérique latine, y faire régner encore plus de corruption, encore plus de mépris du peuple, encore plus de pouvoir pour oligarchie de vendus, l’offrir aux tortionnaires complices, mon choix est fait il faut se battre aux côtés de Maduro. Cette bataille est mondialisée et tous les postes que nous abandonnons rendent nos combats plus difficiles.

C’est une illusion que de croire que nous pourrions ignorer tout ce qui n’est pas la France, ne serait-ce que parce que la stratégie de ceux qui nous gouvernent, de notre capital est mondialisée. Si le lieu privilégié pour combattre est notre pays, un parti qui représenterait une avant garde indispensable ne peut ignorer que sa stratégie doit se déployer dans cette mondialisation et sur une cinquantaine d’années, autrement un syndicat suffit et encore celui-ci risque fort d’y perdre sa dimension de classe pour n’être plus qu’un lieu d’adaptation au diktats du capital.

La conscience de tout cela reviendra avec la nécessité d’un combat de plus en plus dur, de plus en plus périlleux et qui devra nécessairement se donner comme objectif la conquête du pouvoir…

Danielle Bleitrach