La Russie et la Chine mettent en garde les Etats-Unis et ils expriment leur soutien à Nicolás Maduro.

La Russie et la Chine ont apporté leur soutien au régime de Nicolás Maduro, après que les États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine aient reconnu mercredi le président par intérim du président de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó.

L’ingérence de Washington au Venezuela pourrait conduire à « une illégalité et une effusion de sang », indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous voyons dans les actions brusques de Washington une nouvelle manifestation d’un mépris total des normes et des principes du droit international, une tentative de jouer le rôle auto-proclamé d’arbitrage du sort des autres nations », indique le communiqué.

Pour sa part, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d’une conférence de presse que « nous considérons que cette tentative d’usurper le pouvoir au Venezuela est illégale et contraire au droit international ».

« Cette intervention étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela est inacceptable », a déclaré Peskov.

En outre, Vladimir Chamanov, président de la Commission de la défense à la Douma, a félicité les pays qui ont soutenu Maduro, tout en critiquant les États-Unis pour avoir soutenu Guaidó.

« Dieu merci, certains dirigeants raisonnables, au Mexique, en Bolivie et à Cuba, ont exprimé leur soutien au président élu (Nicolás Maduro) », a-t-il déclaré. « Cependant, les Américains ont une nouvelle fois montré leurs vraies couleurs et cherchent à atteindre leurs objectifs par tous les moyens », a déclaré Shamanov cité par l’agence d’Etat russe TASS.

L’opposition Juan Guaidó s’est proclamé président par intérim mercredi au milieu de manifestations massives contre le régime de Maduro.

Maduro a accusé les Etats-Unis de soutenir une tentative de coup d’Etat et a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Washington.

La Chine a également exprimé jeudi son soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro et aux efforts de son gouvernement visant à « maintenir la souveraineté, l’indépendance et la stabilité de la nation ».

Lors d’une conférence de presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que Beijing espérait que les différents partis politiques au Venezuela respecteraient le système constitutionnel, régleraient les différends politiques par le dialogue et éviteraient l’escalade de la violence.

Hua a souligné que l’opposition de la Chine à « une ingérence extérieure dans les affaires du Venezuela » face à la détérioration des relations entre le Venezuela et les États-Unis.

« Nous espérons voir le Venezuela et les Etats-Unis mener des relations bilatérales fondées sur l’égalité de traitement, le respect mutuel et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures », a déclaré Hua Hua. « Cela profite aux nations et aux peuples et favorise le maintien de la paix et de la stabilité dans les Amériques. »

« Nous notons que toutes les parties sont fermement opposées à toute intervention militaire au Venezuela », a ajouté le ministre. « Je tiens à souligner que les sanctions et les ingérences extérieures ne font généralement que compliquer davantage les situations, au lieu de résoudre des problèmes spécifiques ».