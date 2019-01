Dialogues secrets entre les pays et le rôle de Trump: Révélation sur la création de la coalition anti-Maduro

Il suffit de relire la partie du livre de ramonet que Fidel a personnellement corrigé (malheureusement il n’a pas pu le faire avec le reste de l’ouvrage) et qui concernait le coup d’Etat contre Chavez pour voir comment dans ce cas là il y a une course de vitesse entre les USA et les complices (à cette époque là c’était l’Espagne et la Colombie toujours) pour créer une situation pseudo juridique et les amis internationaux du Venezuela, le peuple vénézuélien. La mobilisation de l’opinion française devrait être une des tâches principales des partis et forces progressistes. Comme la Russie et la Chine ont pris une position ferme contre le coup d’Etat notez qu’on a relancé des attaques contre la Russie en accusant Poutine de favoriser l’homophobie en Tchétcvhenie, sans doute pour mieux faire oublier ce qui se passe au Brésil qui a joué un rôle déterminant dans le coup d’Etat et tente de rallier les autres gouvernements pro-fascistes. De même, on sort la répre’ssion contre les chrétiens en Chine dans le même esprit. Il est regrettable que des « progressistes », voir des communistes soient assez nuls pour relayer ce type « d’informations » alors que cette partfe gravissime se joue. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Publié le: 26 Jan 2019 00:22 GMT

Le député Juan Guaidó s’est rendu en secret aux États-Unis, en Colombie et au Brésil pour préparer une stratégie d’opposition au gouvernement Maduro, selon des sources consultées par l’agence AP.

Le 25 janvier 2019, le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó à Caracas (Venezuela). Carlos Garcia Rawlins / Reuters

La coalition des pays d’Amérique latine qui, avec Washington, a immédiatement reconnu le député Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela avait été fomentée au cours de semaines de dialogues secrets comprenant des messages cryptés et une visite du chef de l’opposition à l’étranger, révèle AP citant plusieurs sources impliquées dans les négociations. conversations Selon Antonio Ledezma, ancien ministre e de la justice vénézuélienne, qui a fui de Caracas, M. Guaidó s’est rendu discrètement à la mi-décembre aux États-Unis, en Colombie et au Brésil pour présenter la stratégie de l’opposition consistant à organiser des manifestations de masse parallèlement à l’investiture présidentielle de Nicolás Maduro. 10 janvier Afin de ne pas attirer l’attention des fonctionnaires de l’immigration, le député a quitté le Venezuela par voie terrestre pour se rendre en Colombie , a confirmé un autre chef de l’opposition anonyme. Les sources soulignent qu’il n’était pas facile de créer un consensus au sein de la coalition antigouvernementale vénézuélienne fragmentée. Le chef de l’opposition consulté par l’AP a indiqué que, entre autres choses, de longues sessions de messages texte cryptés avaient été utilisés, tandis qu’un responsable américain anonyme a ajouté que des intermédiaires étaient également utilisés pour envoyer des messages à l’opposition, Leopoldo López, le mentor politique de Guaidó. Pour sa part, un diplomate latino-américain du groupe de Lima a indiqué que, bien que lors de sa réunion à Bogota, Guaidó ait révélé son intention de se proclamer président par intérim lors d’une manifestation le 23 janvier, le suspense a duré jusqu’à des heures avant le serment. « Trump a personnellement veillé à tout cela « Des sources de l’AP affirment également que le soutien de l’administration Trump a été déterminant dans la décision de nombreux pays d’Amérique latine d’affronter directement le gouvernement bolivarien. Les déclarations du président américain en août 2017 ont donc constitué un moment décisif, lorsqu’il n’a pas exclu une option militaire pour le Venezuela. Dans les semaines qui suivent, l’occupant de la Maison Blanche a vivement critiqué Maduro dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies et a interrogé des conseillers et des dirigeants latino – américains au sujet d’ une invasion militaire possible du pays sud – américain , qui a convaincu les gouvernementsd’Amérique latine qui contrairement aux précédents, les dirigeants de la région étaient prêts à agir, a déclaré Fernando Cutz, conseiller principal pour la sécurité nationale auprès des présidents Barack Obama et Trump. « Trump a personnellement dorganisé une grande partie de cela », a déclaré Cutz, précisant que « dans toutes ses conversations avec les dirigeants latino-américains depuis son entrée en fonction, il mentionne le Venezuela », ce qui « a ému nombre d’entre eux ». Le 4 janvier, un jour avant que Guaidó n’assure avec mépris la présidence de l’Assemblée nationale, les ministres des Affaires étrangères des treize pays du groupe de Lima ont annoncé qu’ils ne reconnaîtraient pas le second mandat de Maduro, qui invitaieznt la Maison Blanche à entrer dans la course, a déclaré un ancien responsable américain et membre du Congrès américain à l’agence. qui était en contact étroit avec le Conseil de sécurité nationale. Le Canada a également joué un rôle clé, sa chancelière Chrystia Freeland s’étant entretenue avec Guaidó la nuit précédant le serment afin de lui offrir le soutien de son gouvernement s’il affrontait le dirigeant socialiste , a déclaré un responsable canadien. Selon l’AP, les autres pays qui ont été très actifs sont le Pérou, le Brésil et la Colombie.

