Washington orchestre le coup d’Etat au Venezuela, incite à la guerre civile, au nom de la « démocratie »

Le risque est de plus en plus grand d’une déflagration mondiale, les puissances occidentales derrière les Etats-Unis cherchent la guerre et ce qu’il faut bien mesurer comme le fait l’article ci-dessous c’est que les Etats-Unis ont mis en place un scénario d’une extrême gravité, c’est la paix du monde qui se joue et nous devons tous en avoir conscience Le pCF doit prendre contacct avec toutes les forces progressistes pour organiser des manifestations pour sauver la pauix mondiale autant qu’empêcher une intervention au Venezuela devenu une nouvelle Syrie. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Finian Cunningham (né en 1963) a beaucoup écrit sur les affaires internationales avec des articles publiés dans plusieurs langues. Originaire de Belfast, en Irlande du Nord, il est titulaire d’une maîtrise en chimie agricole et a travaillé comme éditeur scientifique pour la Royal Society of Chemistry, à Cambridge, en Angleterre, avant de poursuivre une carrière dans le journalisme. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé en tant que rédacteur et rédacteur dans de grands groupes de médias, notamment The Mirror, Irish Times et Independent. Aujourd’hui journaliste indépendant basé en Afrique de l’Est, ses articles sont publiés sur RT, Sputnik, Strategic Culture Foundation et Press TV.

Les «événements dramatiques au Venezuela» sont un «coup d’État orchestré par les États-Unis». Washington s’autorise également une intervention militaire qui pourrait déclencher une guerre qui indirectement impliquerait la Russie.

Le séquençage ne laisse aucun doute sur le fait que les États-Unis ont mis la barre haute pour un changement de régime dans le pays sud-américain. Cette semaine, le vice-président Mike Pence a lancé un appel aux armes avec une adresse vidéo au « peuple du Venezuela » afin qu’il descende dans les rues contre le gouvernement élu. Pence a également exhorté les forces de sécurité du pays à soutenir les manifestations, en ajoutant: « Nous [les États-Unis] sommes à vos côtés. ” Le lendemain, Juan Guaido, figure de l’opposition, tient un grand rassemblement dans la capitale Caracas et se déclare « président par intérim du Venezuela » tout en dénonçant le président sortant Nicolas Maduro comme « un usurpateur ». L En quelques minutes, le président américain Trump annonce qu’il reconnaît Guaido en tant qu’autorité légitime au Venezuela. L’imprimatur de Trump est rapidement suivi par celle du Canada et plusieurs gouvernements de droite sud-américains alliés à Washington. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il soutenait » le rétablissement de la démocratie » au Venezuela et saluait » le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens défilant pour leur liberté « . Le président Maduro répond en coupant les relations diplomatiques avec les États-Unis et ordonne aux diplomates américains de partir dans les 72 heures. Après le scénario, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, avertit – avec la logique classique d’Alice-au-Pays des Merveilles – que, depuis que Maduro n’est plus le président légitime, il n’est pas habilité à rompre les relations diplomatiques avec Washington. De manière plus sinistre, Trump et Pompeo menacent en disant que « toutes les options sont sur la table », ce qui signifie une action militaire, « si le personnel américain est en danger. ” Cela signifie qu’il est interdit au gouvernement Maduro de sanctionner les propriétés et les officiels diplomatiques américains. Toute tentative d’expulsion du personnel américain pourrait être interprétée comme une » mise en danger » de sa sécurité, ce qui, dans la logique de Washington, signifie une licence pour » répondre » militairement. La licence déclarée par Washington pour protéger ses intérêts au Venezuela s’étend aux groupes d’opposition anti-Maduro. Trump a prévenu qu’il jugerait Maduro responsable de tout acte de violence contre les manifestants. Cela équivaut à une incitation à plus de violence dans les rues de Caracas. Lire la suite Les forces armées du Venezuela – qui restent jusqu’à présent fidèles à Maduro – ont également été accusées de recours excessif à la force meurtrière. La situation est donc préparée par Washington pour une escalade en une guerre civile. La Russie a condamné l’ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures du Venezuela, affirmant que le président Maduro était le chef de l’État légitime. Moscou a également averti les États-Unis de ne pas déployer de force militaire dans le pays que la Russie décrit comme » notre allié « . Les gouvernements de droite de la région, tels que la Colombie et le président brésilien nouvellement élu, Jair Bolsonaro, ainsi que l’Argentine, le Chili, le Paraguay et le Pérou, ont soutenu la position de Washington consistant à délégitimer l’administration de Maduro. La Colombie et le Brésil se sont également montrés prêts à appuyer l’intervention militaire américaine. Outre la condamnation par la Russie de l’ingérence américaine, la Chine, la Bolivie, Cuba, la Turquie et l’Iran, entre autres, ont apporté leur soutien au gouvernement Maduro, dénonçant la politique de changement de régime adoptée par Washington. Ainsi, l’administration Trump ne déclenche pas seulement une tempête de feu au Venezuela, elle ouvre la voie à une guerre internationale par procuration, semblable à la guerre que Washington et ses alliés ont organisée en Syrie. Au Venezuela, une guerre provoquée par les Américains dure depuis longtemps. Depuis que le géant pétrolier sud-américain a opté pour un gouvernement socialiste il y a plus de 20 ans – d’abord sous Hugo Chavez, puis sous son successeur Nicolas Maduro – le Venezuela est en plein dans le piège du régime. L’administration de GW Bush a déclenché un coup d’État en 2002 contre Chavez, qui a échoué. Ensuite, Obama a resserré les limites en imposant des sanctions économiques à l’industrie pétrolière vitale du Venezuela, ce qui a précipité la crise sociale et le mécontentement du pays. Plusieurs vagues de manifestations dans les rues ont eu lieu, toutes présumant que Washington était un acteur crucial. Mais ce qui a déclenché la dernière poussée de Washington pourrait bien être une alliance plus ouverte de la Russie avec Caracas. Le mois dernier, le russe Vladimir Poutine a accueilli le président Maduro à Moscou, lorsque les deux pays ont signé un partenariat de plusieurs milliards de dollars pour des liens commerciaux dans les domaines de l’exploration pétrolière, de l’exploitation minière, de l’agriculture et autres.À la fin de l’année dernière, le gouvernement Trump avait qualifié le gouvernement de Maduro de menace à la sécurité nationale et laissé entendre qu’il envisageait une action militaire contre le Venezuela. Il a même été affirmé à la Maison Blanche que Caracas agitait les caravanes du régime à travers l’Amérique centrale, ce qui est devenu un fléau des craintes de Trump sur les immigrants « envahissant » les États-Unis. Quelques jours après la visite de Maduro au Kremlin, l ’« alliance stratégique »a reçu une base militaire décisive lorsque deux bombardiers russes dotés de la capacité nucléaire Tupolev Tu-160 ont parcouru 10 000 kilomètres en avion pour se rendre au Venezuela, démontrant ainsi le soutien de Moscou au pays assiégé. La réaction de Washington aux bombardiers russes débarquant à Caracas était apoplectique. Maduro a été élu pour la deuxième fois en mai 2018 avec près de 67% des voix. Certes, le taux de participation aux élections était faible, autour de 46%. La grande abstention est due en partie à la crise économique et aux troubles qui sévissent dans le pays, que les sanctions de Washington ont largement contribué à fomenter. Néanmoins, plus de 9 millions de Vénézuéliens ont voté pour Maduro et sa politique socialiste. Les élections ont été documentées comme étant libres et équitables par les observateurs internationaux. Ils ont également été vérifiés par la Commission électorale nationale du Venezuela. ce mois-ci, le 10 janvier, Maduro a été officiellement inauguré pour un second mandat jusqu’en 2025. Compte tenu de la consolidation de son autorité et de l’importante alliance avec la Russie qui prend une importance internationale, il semble que Washington ait décidé de redoubler d’efforts pour un changement de régime à Caracas. Le vice-président Mike Pence aurait eu des appels téléphoniques avec le personnage de l’opposition Juan Guaido. Évidemment, avec les commentaires publics de suivi de Pence soutenant le renversement de Maduro, le coup d’État a été mis en branle. Qu’est-ce qui se passe ensuite est un acte de fil élevé. Washington pourrait intensifier le blocus économique du Venezuela en gelant les actifs financiers de la société pétrolière américaine aux États-Unis. Les États-Unis pourraient même imposer un blocus naval. Et si la violence s’intensifie au Venezuela, Washington a déjà créé un précédent en matière d’intervention militaire. La manière dont la Russie et les alliés régionaux du Venezuela réagissent à cette situation est un détonateur potentiel pour un conflit plus vaste. Ce qui est d’autant plus incendiaire est l’illégalité flagrante des actions de Washington. La personnalité suprême de l’ opposition que la Maison-Blanche a désignée comme « président par intérim » et le petit organe du Congrès qu’il contrôle ont été déclarés coupables d’outrage à la Constitution par la Cour suprême du Venezuela. Juan Guaido n’a donc ni mandat ni légitimité pour se nommer chef du pays. Son «autorité» est décrétée par Washington. L’ironie absurde de Trump et Macron, entre autres, qui soutiennent un président anticonstitutionnel et auto-déclaré au Venezuela est stupéfiante. La moitié de la population des États-Unis et la France méprisent leurs prétendus dirigeants. Les législateurs de l’opposition empêchent Trump de prononcer le discours annuel sur l’état de l’Union pour la première fois de l’histoire des États-Unis, tandis que Macron est assailli par des manifestations à l’échelle nationale et exige une protection policière importante partout où il se rend. Et pourtant, nous avons ici Trump, Trudeau et d’autres personnalités occidentales discréditées, déclarant qui devrait gouverner le Venezuela.

