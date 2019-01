Publié: Jan 25 2019 12:09 GMT

Juan Gerardo Guaidó Márquez est un député de l’opposition vénézuélienne devenu célèbre le 23 janvier 2019 après s’être proclamé « président en charge » du pays des Caraïbes, avec le soutien du gouvernement américain. mais il n’est président de rien du tout et la plupart des titres dont il se parent ne représentent rien. C’est depuis ses études un stipendié des Etats-Unis, un individu d’extrême-droite. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoire et societe)