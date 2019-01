Ma position politique : le vif et le bel aujourd’hui du combat communiste.

Parce que j’ai été communiste, j’ai eu la plus magnifique des vies, des souffrances comme tout le monde, mais elles furent à la hauteur de tout ce qui m’a été apporté, j’ai rencontré des hommes et des femmes partout qui comme moi étaient communistes , ils en vallaient la peine, grace à eux j’ai découvert leur pays, ils me l’ont donné en partage comme s’il était le mien. Cette photo de moi à Cuba dit un de ces moments privilégié, qui n’a pu l’être que parce que grâce à mes camarades cubains, il n’y aé jamais eu de tourisme, mais des luttes fraternelles qui rendaient tout plus beau, plus vif, plus exigeant. Partout où j’allais, j’en revenais avec la nécessité d’un combat, aujourd’hui je pense au Venezuela et je sais à quel point l’ennemi qu’ils affrontent est impitoyable. Au Chili, il a été capable de torturer des enfants devant leurs parents pour faire parler ces derniers. Ce combat je ne le déserterai jamais, pas plus que je n’accepterai l’injustice chez moi. C’est presque de l’égoïsme pour moi que de penser ainsi, pour aimer la vie comme je l’aime, pour sentir la jeunesse en moi à 80 ans j’ai besoin de continuer à penser et à agir ainsi.

En France, au dernier Congrès, j’ai contribué à ce que le Manifeste l’emporte, j’ai soutenu et je soutiens toujours le nouveau secrétaire Fabien Roussel issu de ce mouvement salutaire des communistes pour se ré-approprier leur parti, pour retrouver leur fierté, pour reprendre pied dans le monde des exploités mais aussi de l’innovation. . Sur bien des points je me félicite qu’il ait su opérer un retour du parti vers les fondamentaux de la lutte des classes et le monde du travail.

Mais vu mes centres d’intérêts je ne puis accpter qu’au niveau international en particulier l’ancienne équipe ait encore tout en main pour y pratiquer la politique pseudo démocratique orientée par l’UE, que des touristes de luxe bénéficiant de l’argent déversée par l’UE continuent d’autant plus à duper les militants qu’ils détiennent tous les leviers de la presse communiste et de la formation, l’idéologie, la culture. Le tout pour nous infliger leur censure, leur diffamtion des communistes qui ne pensent pas comme eux et continuent à ruiner le parti avec des sondages, des contrats publicitaires, tout une manière de gérer le parti qui ne mène nulle part. Accepter ce serait trahir tous ceux qui encore aujourd’hui se battent, par exemple en Ukraine, du côté du Donbass. Ils ont pour moi des yeux , des visages, des sourires et des larmes comme les mères d’Odessa.

Parce que certaines fédérations ont triché et ont envoyé des délégations homogènes au Conseil national en faveur de l’ex-secrétaire et de son équipe, la direction du PCF est le fruit d’un compromis perpétuel avec des gens qui ne rêvent que de se fondre dans la social démocratie et d’un retour au congrès de Tours et qui dans les secteurs dont ils ont la charge appliquent cette politique et continuent à massacrer moralement à défaut de pouvoir le faire physiquement les militants qui restent révolutionnaire.

Ce compromis est lié au triomphe d’une tricherie comme cela s’est passé dans ma fédération où malgré les 38% du Manifeste, tous les membres du Conseil National ont voté pour la base de Pierre laurent et le soutiennent en freinant des quatre fers. Il est difficile de faire autrement que ce à quoi est contraint la nouvelle équipe et donc il n’y a rien dans ma déclaration qui soit la moindre critique envers eux. Si j’avais la moindre responsabilité de direction j’agirais comme eux. Ceux à qui j’ai des difficultés à pardonner ce sont ceux qui sont restés au bord de la route sans s’engager dans la bataille, ou pire encore ont fait porter tous leurs coups contre les gens du Manifeste. Si donc je m’affirme dans mes écrits, dans mes choix de publication comme un individu isolé, ce n’est vraiment pas une critique ou une quelconque réserve de leurs actions, mais le fait que le compromis inévitable m’empêche d’agir.

Car en ce qui me concerne, accepter cette situation serait perdre mon âme et tout a été fait depuis des années pour que les communistes perdent leur âme. A mon âge on n’a plus d’ambition mais c’est une chance que de conserver des convictions, les miennes me font dire que je ne puis soutenir des gens qui n’ont jamais fait autre chose que détruire le parti et la voie dans laquelle je me suis en engagée en 1956, engagment que je n’ai jamais regretté et qui me parait encore aujourd’hui le seul possible pour quelqu’un qui ne se résigne pas à l’injustice.

je suis une intellectuelle et tout ce à quoi je tiens n’a de sens que par rapport à l’humanité et le destin de l’humanité c’est soit le communisme , soit l’anéantissement . Socialisme ou barbarie disait Rosa Luxembourg en 1915, en dénonçant la trahison de la social démocratie allemande… En janvier 1919, celle-ci la tuait et la jetait dans les eaux glacées de la Spree en la traitant de « truie juive »…

Danielle Bleitrach

