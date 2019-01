L’armée refuse le coup d’Etat

« Une personne sans raison ou fondement juridique a tendu sa main et s’est proclame comme président », a déclaré le ministre de la Défense du Venezuela, Padrino López, propos de l’acte de l’opposant Juan Guaidó qui a violé la Constitution bolivarienne suivant les modèles « non rationnels ».

Il a affirmé que les Forces armées bolivariennes du Venezuela (FANB) rejetaient la violation de la légalité dans ce pays et avaient ratifié son soutien à l’indépendance, la souveraineté et la démocratie du pays.

Padrino López a appelé au dialogue politique entre le gouvernement du président Nicolás Maduro et l’opposition, « car la guerre n’est pas notre option, mais le moyen d’action des apatrides qui ne savent pas ce que cela signifie ».

Il a affirmé que certains secteurs d’extrême droite tentent de fragmenter le pays et en proie à un infantilisme politique se sont cru autorisé à décider de l’avenir de la patrie.

« Ce n’est pas la guerre civile qui résoudra les problèmes du Venezuela », a-t-il ajouté.

Il a également lu une déclaration du corps militaire confirmant sa vocation à la défense de la patrie et des institutions de l’État contre les objectifs du coup d’État prêchés par le gouvernement des États-Unis.

Cette déclaration a été prononcé après les déclarations des hauts commandants des huit réseaux stratégiques de défense intigrale (REDI) et des autres composantes de la FANB. Dans leurs déclarations, ils ont ratifié leur attachement aux lois et aux valeurs bolivariennes et à la reconnaissance du président Nicolás Maduro.

REDI CAPITAL @Redi_Capital 1/6 Desde la REDI CAPITAL, el MG. Alexis Rodríguez Cabello. Cmdte. de la REDI CAPITAL, se dirigió a toda la población venezolana, ante las continuas y nefastas intenciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos, de pretender desconocer la soberanía del pueblo Venezolano. 143 233 personas están hablando de esto Información y privacidad de Twitter Ads

Le gouvernement bolivarien a dénoncé la tentative de coup d’État exécutée par la droite dans le pays avec le soutien des États-Unis. Pour cette raison, le président Nicolás Maduro a annoncé la rupture des relations diplomatiques et politiques avec le pays dirigé par Donald Trump.