La politique interventionniste de l’OEA contre le Venezuela échoue

Le président des États-Unis, Donald Trump, n’avait pas tardé à reconnaître comme président légitime le président de l’Assemblée nationale, une étape qui visait à accroître la pression exercée contre le gouvernement de Maduro. « Nous n’envisageons rien (en particulier), mais toutes les options sont sur la table », a répondu le président américain concernant une éventuelle intervention militaire au Venezuela.

« Aujourd’hui, je reconnais officiellement le président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, comme président de l’Assemblée nationale du Venezuela », avait déjà signé Trump. « En tant que seule branche légitime du gouvernement dûment élu par le peuple vénézuélien, l’Assemblée nationale a invoqué la Constitution du pays pour déclarer Nicolás Maduro illégitime ».

Trump prévient qu’il continuera à faire pression pour que « le pouvoir économique et diplomatique des États-Unis fasse pression pour le rétablissement de la démocratie vénézuélienne ».

« Nous encourageons les autres gouvernements des Amériques à reconnaître le président de l’Assemblée nationale, Guaidó, en tant que président par intérim du Venezuela, et nous travaillerons de manière constructive avec eux pour soutenir leurs efforts en vue de rétablir la légitimité constitutionnelle », a-t-il déclaré.

C’est dans ce cadre là qu’à eu lieu la réunion de l’OEA (Organisation des Etats d’Amérique). Les Etats-Unis se sont employés à tenter d’obtenir un soutie’n de cette organisation qui leur est traditionnellement inféodée mais le Mexique, Cuba et la Bolivie ont, selon cet article de télésur réussi à contrecarrer la manoeuvre qui non seulement n’a pas eu l’unanimité mais a provoqué l’opposition de 18 pays de l’Amérique latine et de la Caraibe.