Des intellectuels demandent aux Etats-Unis de ne pas essayer de renverser le gouvernement au Venezuela

Mexico. Le linguiste Noam Chomsky et quelque 70 autres intellectuels, scientifiques, artistes et activistes ont exigé que les États-Unis « cessent toute tentative de renverser le gouvernement vénézuélien. Les actions de cette administration et de ses alliés au ministère aggraveront la situation au Venezuela et entraîneront des souffrances humaines, la violence et l’instabilité. «

Dans une lettre ouverte au président Donald Trump, ils ont accusé Washington de sa rhétorique agressive contre Cuba, le Nicaragua et le Venezuela et ont imposé à la République bolivarienne des « sanctions illégales conformément aux directives de l’Organisation des Nations Unies » visant à renforcer la stabilité et l’économie. de cette nation.

Ils ont souligné l’illégalité d’imposer Juan Guaidó au poste de président en charge, même si cette mesure est soutenue par l’Organisation des États américains et d’autres pays, et ont insisté sur le fait que les États-Unis « n’avaient rien appris » de leurs interventions en Irak, en Syrie et en Libye. , ni de l’impulsion précédente qui a donné des régimes militaires à travers l’Amérique latine.

