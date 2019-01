je lis avec beaucoup d’intérêt ce numéro de la revue en sciences sociales Mouvement, mais en faisant confiance à la sagacité des lecteurs de ce blog, je vais vous donner à lire une partie de l’introduction consacrée à Mémoire, nostalgie et usages sociaux du passé dans la Russie contemporaine(1). . je me contenterai de demander à ces doctes chercheurs pourquoi ils n’imaginent pas que c’était effectivement mieux sous le socialisme que sous le capitalisme ? au lieu de conceptualiser la « nostalgie ».

Mais mon constat est sans doute trop rustique, il est vrai que non seulement à l’inverse de beaucoup je me suis rendue en Russie et dans les ex-pays socialistes. cela dit quand on est une communiste française on a moins de mal à imaginer ce qu’on exige des citoyens de ces pays, puisque votre propre parti sur injonction de l’Europe exige de vous que vous trafiquiez votre mémoire et ne fassiez jamais état de ce que vous savez. J’ai eu à ce propos dernièrement l’expérience ultime, celle d’une revue du PCF, Cause commune qui voulait bien passer les extraits d’un article qui étaient traduits dans un recueil publié et traduit en Hongrie à la condition que j’en supprime les trois quart. L’argument était le manque de place, il ne fallait pas plus de 10.000 signes, et en fait il était proposé de caviarder l’intervention de Lukacs qui bien que très critique sur le stalinisme invitait les Hongrois à se souvenir que par deux fois la Russie stalinienne avait sauvé l’humanité, premièrement face au nazisme, deuxièmement en ne laissant pas le monopole de la bombe atiomique à l’impérialisme américain, qui n’avait pas craint de l’expérimenter sur des civils à Hiroshima. J’ai découvert alors qu’il était plus aisé de publier ce genre d’évidence dans la Hongrie d’orban que dans une revue du PCF. C’est dire si je peux comprendre le trafic de l’histoire auquel sont conviés ceux qui ont vécu le socialisme. Quitte à dire comme Monila en parlant de la Pologne: ‘Ils peuvent détruire les monuments de la seconde guerre mondiale, mais nous vivons encore dans les appartements de la Pologne populaire, nos appartements sont nos monuments commémoratifs » Inutile de dire que j’ai répondu à la revue cause commune qu’elle aille se faire voir et je dois dire que’ cela a été un facteur de ma décision de prendre mes distances avec cette partie stagnante de la direction du PCF. on m’avait déjà fait le coup du « faute de place », c’était quand j’avais souhaité répondre à un article de Cierera en 2003. IL était alors en charge de la politique extérieure du parti et prétendait que la guerre en irak n’aurait pas lieu parce que l’Europe interviendrait pour sauver la paix. Nous avons été une vingtaine à écrire pour protester, aucun n’a été publié, j’étais la plus bruyante dans la protestation, henri malberg à demandé à l’ineffable patrick le Hyarec de me répondre. Il m’a expliqué qu’il n’avait pas de place. je l’ai traité d’âne arrogant. Il a prouvé à quel point il l’était en m’interdisant depuis ce jour toute parution dans sa propriété privée, moi et mes co-auteurs avons été soumis à une censure totale. Il est probable que si cet âne arrogant avait pu m’exécuter il aurait fait au nom de l’antistalinisme probablement.

mais écoutons plutôt ce qu’on à nous dire les spécialistes de la chose qui doivent bien tenir compte de ce phénomène massif bien qu’encore totalement occulté par nos médias et jusqu’à ceux du parti communiste Français: ceux qui ont vécu le socialisme pensent que c’est mieux que le capitalisme:

« En tant qu’observateurs ouest-européens, tout souvenir positif de l’Union soviétique nous apparait suspect. Si le régime soviétique qui opprimait les nations de l’ancien empire n’est pas critiqué, nous souçonnons de l’aveuglement et de la nostalgie. Quand ils s’intéressent aux souvenirs du socialisme étatique, les scientifiques, les anthropologues sociaux et les historiens tiennent prêt un ensemble de stratégies pour critiquer certaines interprétations suspectes de complaisance envers les régimes autoritaires concernés.parfois cette méfiance a pris des proportions excessives: le biais critique tombe alors à son tour dans la caricature. On a reproché par exemple aux anciens citoyens de la RDA qui n’adhèrent pas à la discription de leur pays disparu comme une « société Stasi » d’être des nostalgiques de l’Est, des « Ostalgiker » incorrigibles(2).. Pour la nostalgie suscitée par la fédération ypougoslavie imposée par Tito, on a forgé le concept de « Yougostalgie »(3). Dans l’Europe du sud-est, ainsi que le formulent la plupart des analyses d’un volume d’articles d’historiens, le souvenir du communisme oscille « entre la nostalgie et l’amnésie »(4)Sous entendu implicite: là où celle-ci règne on ne se souvient pas de la « vraie » histoire. (pp.6et 7)

un peu plus loin

« L’historienne de l’Europe du Sud, Maria Todorova relevait récemment qu’on avait l’impression qu’un nouveau spectre hantait l’occident, le spectre des recherches sur la nostalgie postcommuniste (5). Il est toutefois possible d’interroger ce phénomène: la nostalgie n’est pas nécessairement l’expression d’une volonté politique, ni le désir de réanimer le communisme. Elle est bien plus un travail de deuil à la suite de la disparition de l’habituel et du familier, elle aussi la composante d’une réflexion qui sait nommer et reconnaitre l’irreversibilité des ruptures temporelles et spatiales »(6)

Sveltana Boym, spécialiste américaine de l’anthropologie culturelle russe et auteure d’un tableau d’ensemble pertienent sur la question, a caractérisé cette nostalgie réfléchie comme une « bonne » nostalgie. Elle la distingue de la nostalgie « restauratrice » qui ne voudrait rien d’autre que le retour au statu quo ante- un retour au socialisme réel. la nostalgie « restauratrice » serait la nostalgie d’hommes figés dans le passé, qui ne réussiraient pas à se libérer, dans la Russie d’aujourd’hui, des mensonges du communisme et de la cosmologie de l’Empire moscovite(7). C’est justement ce refus de prendre en compte les mensonges et les crimes commis au nom du socialisme qui fonctionne comme un fil rouge à travers les recherches sur la nostalgie en Russie et en Europe de l’Est. Même les socio-anthoropologues, qui ne se contentent pas d’analyser les discours qui ont en face d’eux des être agissants et capables d’interprétation, voient une tendance « dangereuse » ou au moins « séduisante » dans la nostalgie, une tendance à refouler le passé totalitaire(8). le regard sur l’idylle soviétique, voici l’argument , serait particulier et déformerait la perception de l’ensemble qui selon le souvenir , doit apparaître avant tout comme un régime totalitaire. Selon l’hypothèse des scientifiques et des contemporains critique, seuls les souvenirs non embellis « vrais », seraient uen représentation adéquate de l’histoire. Toute identification avec l’Union soviétique devrait se caractériser avant tout par un travail de mémoire et éviter toute forme de nostalgie rétrograde.

La dichotomie à l’oeuvre ici entre nostalgie et mémoire n’a pourtant rien d’évident. la nostalgie est bien plus une invention des Lumières et de la médecine, comme le rappelle S.Boyù: le concept de nostalgie a été forgé pour caractériser le mal du pays au XVIIe siècle et était encore usité au XIX e’ siècle pour décrire et résoudre les problèmes sociaux. La catégorie de nostalgie servait ainsi à contester aux êtres qui souffraient de la mobilité croissante et du progrès toute légitimité au septicisme et à la critique. dans l’Etat moderne en train de se constituer, la nostalgie représentait un danger aux yeux de la société bourgeoise qui, au cours du XIX e siècle, traitait de plus en plus les comportements déviants des classes inférieures cvomme des pathologies. Le romantisme a certes établi le mal du pays comme une forme de critique du présent, mais la nostalgie a toujours aussi été « la mauvaise conscience » des Lumières, comme l’a formulé récemment l’historien des idées Helmut Illbruck(9). La nostalgie de l’idylle était et ne reste acceptée que dans la mesures où elle ne remet pas en cause les structures temporelles de la modernité(10); La nostalgie n’est donc pas une simple notion descriptive, mais un concept disqualifiant.

Il en va de même avec l' »ostalgie », et la « Yougostalgie » et la N-Ostalgie ». Elles ne sont acceptées que dans la mesure où elles sont conscientes de la rupture de 1989 et où elles aident à surmonter les dégâts collatéraux du bouleversement historique. On peut ironiser sur l' »ostalgie », comme dans le film Good by Lénin (2003); c’est la tendance dominante des recherches sur le souvenir du communisme. Mais on n’a pas le droit de prendre « l’ostalgie » au mot. L’identification à l’élément soviétique apparaît comme problématique quand elle ne s’accompagne pas d’ironie. Celui qui se définit et se positionne comme Soviétique est perçu par les observateurs éclairés comme un homme du passé. En toute connaissance de cause, les historiens interprètent l’attachement au fait soviétique comme dans le cas de Poutine, avant tout comme un danger (11) ».

Et voici pour quoi ce numéro de Mouvement me parait infiniment plus sérieux que tout ce que je lis dans la presse communiste, c’est en fait le minimum que je réclame et qui me vaut de la part de ces gens là le qualificatif peu aimable de « stalinienne » pour éviter d’affronter les faits et pour mieux créer les conditions de la soumission à la social démocratie. Dans ce contexte là quand il y en a un qui parait ne pas être anticommuniste, vous pouvez êtyre assuré que c’est un trotskiste et qu’il raconte de ce fait n’importe quoi, par exemple que le Che était anti-stalinien et trotskiste.

Donc voici le parti pris que la revue annonce:

le présent numéro propose plutôt de prendre au sérieux la nostalgie et la réhabilitation nostalgique de l’Union soviétique, de leur prêter une oreille attentive. Comme la mémoire sociale, la nostalgie est produite par du collectif et façonnée par les discours (12). Comme la nostalgie, les souvenirs circulent eux aussi autour de « lieux de mémoire » car les milieux dans lesquels les expériences ont été faites et partagées se sont dissous (13). La nostalgie n’est donc pas moins une construction que ne l’est la mémoire culturelle, construite par des structures temporelles, des discours, des médias et des objets matériels, soit un ensemble de codes qui l’inscrivent dans la culture d’une société ou d’un milieu social(14). la nostalgie, elle aussi, est le résultat d’une séléction; elle est façonnée par des filtres subjectifs. Comme le souvenir, la nostalgie se confronte aux voix divergentes qui se manifestent dans la mémoire communicationnelle de la société(15). dans un contexte de soupçon face aux archives façonnées par le régime soviétique, la nostalgie portée par l’histoire orale semble offrir un accès à une vérité non voilée (16) Elle aide à comprendre pourquoi les codes culturels de la culture sociétique n’ont pas été jetés par-dessus bord, mais continuent d’être utilisés de faéçon multiple, pour organiser le présent post soviétique, le structurer et lui donner un sens(17).Un programme de recherche conduit par l’histoire Internationale d’Amsterdam et des Institutions russes a aussi montré comment les pratiques sociales et économiques héritées de l’URSS restent présents dans la société des Etats sucesseurs des années des années 1990 et 2000 (18).

Tout cela est prometteur, j’ai une hypothèse sur le caractère irreversible des Révolutions et la Bolchevique a la même portée historique que notre révolution française, Il y a beau avoir eu le retour des Rois, la féodalité était morte, notre société capitaliste et impérialiste est en train de se décomposer sur place, mais c’est je l’avoue une hypothèse osée… En revanche l’aveuglement sur le fait que la majorité de ceux qui l’ont vécu regrettent le sociaélisme relève de l’opération politique évidente. Peut-être un jour fera-t-on des thèses sur la manière dont le monde poltico-médiatique a considéré cette évidence, comment baptisée nostalgie est devenu un concept disqualifiant, je propose l’attachement un sujet de mémoire de master sur l’attitude apparement invraisemblble des ririgeants communistes français qui ont tout fait pour que même la nostalgie soit interdite et que les militants communistes ignorent son existence et pour diffamer ceux des intellectuels qui l’exposaient. Et que ceux qui se conduisaien ainsi non seulement étaient des gens médiocres sans aucune autorité intellectuelle mais n’avaient de fait aucun pouvoir de contrainte, leur seule force était que dans le vide abyssal théorique crée ils glissaient toutes les idées dominantes..

danielle Bleitrach

