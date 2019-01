Les gouvernements du monde entier expriment leur soutien à Nicolás Maduro

Un coup d’etat dont Trump ne craint pas de revendiquer la paternité a lieu au Venezuela, de nombreux gouvernements et en particulier ceux d’Amérique latine, mais pas seulement (la Russie) ont apporté leur appui au gouvernement de Nicolas Maduro.La situation au Venezuela est digne de ce qui a été fait au Chili dans les années soixante et dix… et qui s’est étendu au monde entier comme la lèpre des Chicago boys et des recettes néolibérales, quel coup d’envoi de l’horreur est donné par Trump et son allié brésilien ? (note et traduction de danielle Bleitrach)