La Mule »,  Clint Eastwood est un insupportable vieux salaud mais un cinéaste incontestable, un virtuose du clacissisme hollywodien

T

Bon Clint Eastwood est aussi vieux que son personnage,et en tournant il accomplit un exploit, mais Manuel de Olivera aussi a tourné jusqu’à 101 ans et il mort une caméra à la main, mais jamais le portugais dont la culture était immense n’a manifesté une telle’ complaisance sénile par rapport aux plus contestables de ses penchants. Il était pénétré de l’histoire de son pays colonialiste mais s’interrogeait avec une grande élégance sur la fin d’un empire sans prétendre nous racoler. Donc je déteste toujours autant l’inspecteur harry, même quand il nous fait le coup de l’apaisement, de la distance, il demeure un salopard. Et pourtant l’américain, il faut le dire se débrouille d’afficher une maestria de cinéaste presque digne du Gran Torino, le dernier de ses grands films. Certes il remache ses thèmes favoris comme un chewing gum, la défense de l’individualisme, une morale construite devant les faits, et pourtant il évite le gatisme et arrive à créer une amguité digne de ses meilleurs films, une tension mais aussi quelque chose d’apaisé, il se condamne pour mieux sauver ce qui ne doit pas l’être, bref c’est ce qu’on appelle un roué. Au bout de cinq minutes il m’avait mis dans la poche et je m’inquiétais pour lui.

Il part d’un fait divers, beaucoup de grands cinéastes, à commencer par Lang adorent les faits divers, parce qu’ils témoignent d’un moment où la paranoïa d’une société se dévoile. Dans la mule, la force du propos tient à la démonstration sous jacente: le mode de vie américain est devenu de plus en plus onéreux et on ne peut le poursuivre qu’en le faisant reposer sur le crime et la destruction des autres. c’est l’autodestruction la plus couteuse pour les autres qui se puisse imaginer. Donc il s’inspire de la véritable histoire de léo Sharp , horticulteur de grande renommée qui face à la concurrence d’internet est en faillite et donc accepte de devenir convoyeur de drogue pour un cartel mexixain de la drogue. Toutes les valeurs de l’Amérique, travail, famille, patrie, vétérans de la guerre de Corée et diplome des jeunes blancs, amour inconditionnel de l’épouse pour son aventurier d’époux, philanthropie, mais aussi suprématiste blanc sont en train de basculer et aller vers dieu sait quoi. Tout cela reste élégant séduisant comme l’acteur lui-même encore capable de traverser les Etats-Unis à la barbe du FBI, de démontrer à quel point les « nègres » sont incapables de changer une roue, et combien à quatre vingt dix ans cet américain là est encore capable de satisfaire deux putes et sortir des ébats en pleine forme. Le tout en battant tous les records de transport de drogue, de quoi infester toute une jeunesse mais il le fait pour reconquérir sa famille, et il se rachète en assistant à la mort de l’épouse fidèle et un taéntinet acariatre. Il terminera dans un pénitencier purgatoire où il cultivera des fleurs, la famille rassurée saura enfin où il est. Honte sur moi, j’ai pris un grand plaisir à suivre l’inspecteur Harry devenu délinquant et plein d’indulgence désormais, surtout pour lui-même.

Pourquoi tout simplement parce qu’il est l’héritier de ce cinéma que j’ai tant aimé, du grand Hollywood, des classiques où l’acteur ne surjoue pas, james Stewart est encore là, Gary Cooper vieilliard conservant cette beauté invraisemblable, tous ces acteurs réactionnaires qui comme John Wayne réussissant à contaminer un john Ford qui est tout sauf un fasciste, et bien Clint eastwood l’acteur joue avec Clinty eastwood le metteur en scène et ils forment à eux deux une sacré pauire d’enfoirés comme il ne cesse de le répéter tout au long du film, alors que nous commencons à avoir peur pour lui et à souhaiter qu’il échappe au FBI. ce qu’il fera aisément parce que les flics sont d’abominables racistes comme toute la société et qu’elles ne peuvent supposer que le héros nonagénaire du western soit coupable de quoi que ce soit, on imagine comment ils traiteraient un noir ou un mexicain… Donc les poncifs ont toujours cours, ceux du western où le cheval vaut mieux que l’indien et le cavalier blanc tous les droits, Mais il y a aussi l’art et la manière, la fluidité du récit pour servir cette présence physique du héros dont la séduction demeure pleine et entière, le tout avec une bonne dose de réalisme qui rend le propos crédible et nous ouvre des univers sur ce monde en train de basculer parce qu’il ne peut se maintenir dans ses vertus officielles qu’en acceptant d’être un voyou universel, le cancer d’un trafic de drogue, même si le mal vient toujours de l’hacienda mexicaine, un mur est toujours indispensable pour que l’oncle sam ne soit plus tenté par le vice. .

Sa silhouette de plus en plus émaciée mais toujours infiniment élégante nous invite à retrouver tous ceux que nous avons tant aimé, ses propres héros mais aussi tout le panthéon hollywoodien qui nous a tous convaincu que l’impérialisme américain était la meilleure chose au monde… parce que malgré ses crimes elle était l’humain d’abord, l’humain de ceux qui font la preuve de leur élection par la réussite à n’importe quel prix, ceux qui partout savent adopter l’attitude qui convient, une petrpicacité sans défaut parce qu’elle est celle des seigneurs et que leur monnaie comme leur langue est l’étalon universel … Et tel un jazzman extraordinairement doué, de ceux qui nous tenu éveillés toute une nuit, il nous donne à entendre la petite musique de l’industrie culturelle hollywoodienne, celle dont brecht disait qu’elle n’avait pas besoin du fascisme parce qu’il était déjà dans les têtes et que personne ne s’y pose les questions qui se posaient dans l’Allemagne de weimar sous l’influence d’un parti communiste dénonçant l’art et le spectacle des banquiers- gangsters, l’opéra de quat’sous. ce monde là est en train de mourir, que deviendra-t-il? trump et son cauchemar réclament l’indulgence du jur(y tandis qu’il continue à mettre à deu et à sang l’Amérique latine et le Venezuela. Mais qu’il crève bon dieu…Avec les notres, qu’ils libérent la planète…

Danielle Bleitrach