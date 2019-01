je comprends que les Russes le méprisent…. Il ne s’agit pas de nostalgie mais de refus de la « pacotille »…

Quand la politique, enfin ceux qui représentent notre idéal en sont là, imaginez ce que ressent un Russe ? Moi aussi , j’appartiens à une autre époque… Une historienne allemande qui n’a aucune sympathie pour le communisme a écrit la chose suivante: « L’ouest a déçu les gens en Russie, écrit-elle dans la Neue Zürcher Zeitung, car après la chute du mur ce ne sont pas des marchandises de qualité qui ont afflué vers l’Europe orientale, mais de’ la pacotille. C’est pourquoi les gens se tournent vers les anciens produits soviétiques. la glace et le caramel soviétique connaissent une renaissance et les fabriquants reproduisent les emballages des hétérotopies soviétiques ».

On nous parle de nostalgie, comme on a jadis expliqué aux communistes qui sortaient de l’horreur nazie et avaient conquis la sécurité sociale que c’était une’ mentalité « religieuse », non c’est la « pacotille de ce monde là que l’on refuse…

danielle Bleitrach

Publicités