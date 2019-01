TOUT CE QUI CONCERNAIT L’UNION SOVIÉTIQUE était énorme : la masse continentale, les exploits historiques, les ambitions et les erreurs. L’URSS est tombée, mais la créativité obscure qui s’est développée dans l’Europe communiste (même au-delà de l’URSS) à l’époque se présente toujours sous la forme d’immenses bâtiments en béton. Voici neuf exemples de constructions de grande envergure, extravagantes et extravagantes de l’ère soviétique, qui ressemblent à des créations de science-fiction.

1. Monument de l’amitié Russie-Géorgie – Géorgie

Créé en 1983 pour commémorer le 200e anniversaire du traité de Georgievsk , qui a établi la Géorgie orientale en tant que protectorat de l’empire russe, le monument de l’amitié russo-géorgienne (également appelé monument de la paix) est situé sur la seule route reliant la Russie à la Russie. Tbilissi . La voûte se dresse sur un point de vue dominant les ravins profonds et les immenses montagnes de la chaîne du Caucase. À l’intérieur du demi-cercle revêtu de pierre conçu par l’architecte Giorgi Chakhava (également créateur du bâtiment emblématique de l’époque soviétique «Ministry of Roads» à Tbilissi), se trouve une immense mosaïque colorée de style soviétique illustrant des scènes de l’histoire géorgienne et russe.

2. Bibliothèque nationale – Minsk, Belarus

Les architectes soviétiques Viktor Kramarenko et Mikhail Vinogradov ont conçu la nouvelle bibliothèque audacieuse de Minsk en 1989, mais il a fallu 13 ans pour construire le polyèdre géant qui domine aujourd’hui la capitale biélorusse. La géométrie inhabituelle du bâtiment est censée symboliser l’immensité du monde et l’importance primordiale du savoir pour ceux qui le vivent. Sa surface est composée de 18 carrés et de huit triangles recouverts d’un verre miroir réfléchissant la chaleur, qui éclaire de manière colorée la nuit.

3. La maison commémorative du parti communiste bulgare – Bulgarie

Dans les montagnes du centre de la Bulgarie, sur le sommet de Buzludzha, se dresse un monument abandonné construit en 1981 en hommage au Parti socialiste bulgare. Le monument de Buzludzha est un bâtiment en forme de soucoupe avec une tour portant une étoile. À l’intérieur de la soucoupe, trois immenses panneaux de mosaïque couvrent une superficie de 510 mètres carrés et représentent une histoire allégorique du parti communiste bulgare.

Après la chute de l’Union soviétique et le changement de régime en Bulgarie, le mémorial a été abandonné et laissé vulnérable aux pilleurs et aux vandales. De nos jours, il est en ruine, mais des gens viennent de loin pour visiter ce vestige du passé de l’URSS .

4. Le Makedonium de Kruševo – Kruševo, Macédoine

Le Makedonium , également appelé mémorial d’Ilinden, est un ensemble de plusieurs éléments de sculpture et de mémorial dédiés aux combattants et aux révolutionnaires du soulèvement d’Ilinden de 1903, ainsi qu’aux soldats de la Seconde Guerre mondiale qui se sont battus pour la libération du pays. Le complexe est situé à Kruševo et a été construit en 1974. L’élément le plus important est le dôme, qui ressemble à une mine navale. Le monument en béton blanc, haut de 25 mètres, est rond et doté de multiples fenêtres en saillie, dont quatre sont recouvertes de magnifiques vitraux. Si vous vous rendez au Makedonium de Kruševo, allez à l’intérieur du dôme. C’est la plus belle partie de l’ensemble du complexe.

5. Neuvième Fort – Kaunas, Lituanie

Le neuvième fort était le lieu de détention et d’assassinat de 50 000 personnes, dont la plupart étaient juives, pendant l’occupation allemande de la Lituanie entre 1941 et 1944. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1958, la forteresse fut transformée en musée et mémorial. En 1984, une sculpture de 32 mètres de haut créée par A. Ambraziunas a été érigée en l’honneur des victimes du fascisme et symbolise «la douleur, le chagrin, les tortures et le souvenir éternel».

6. Pyramide de Tirana – Tirana, Albanie

La pyramide de Tirana, dédiée à l’ancien dictateur albanais et communiste Enver Hoxha, a été construite en 1988 par la fille et le gendre de Hoxha. En 1991, après l’effondrement du communisme, la structure servit de centre de conférence et de foire avant de se dégrader. Le site est actuellement négligé et couvert de graffitis, mais un cabinet d’architecture néerlandais envisage de revitaliser le bâtiment communiste abandonné et de le transformer en un centre de technologie et de culture.

7. Institut de robotique et de cybernétique technique – Saint-Pétersbourg, Russie

Le design futuriste de l’ Institut de robotique et de cybernétique technique , l’un des plus grands centres scientifiques de Russie, correspond à ses objectifs. Le RTC a participé au développement des vaisseaux spatiaux Soyouz, de la sonde robotique Luna 16 et des robots utilisés pour la reconnaissance et la liquidation de la contamination radioactive sur le site de la catastrophe de Tchernobyl. La tour de 77 mètres a une façade à angle vif et ressemble à une fusée sur le point de décoller, mais les habitants l’ont surnommée la «tulipe blanche».

8. Sanatorium de Druzhba – Yalta, Ukraine

Le sanatorium de Druzhba se dresse sur une colline au-dessus du rivage de la mer Noire en Crimée. Cette icône de l’architecture de l’époque soviétique a été conçue par l’architecte Igor Vasilevsky et construite en 1986. Selon le Los Angeles Times , cet étrange bâtiment a été confondu avec une rampe de lancement par le Pentagone. Le bâtiment circulaire à la façade en dents de scie est « soulevé du sol » par trois piliers, permettant à la nature de se développer en dessous et autour de lui. La conception fournit également à chaque chambre la lumière du soleil et une vue sur la mer. Selon le New York Times, « Pour entrer, les visiteurs traversent un pont encastré dans un tube de verre puis descendent dans le complexe, qui repose sur d’immenses pattes abritant les ascenseurs et les escaliers. » Si vous souhaitez découvrir ce bâtiment insolite, vous pouvez réserver un pièce dedans ici ; la conception intérieure et les vues sont prétendument aussi cool que l’extérieur.

9. Monument des mineurs – Mitrovica, Kosovo

Dans la ville de Mitrovica, sur la colline des mineurs, se trouve une énorme statue en béton représentant un chariot minier en hommage à la troupe des mineurs , un groupe de Serbes et d’Albanais qui se sont unis pour résister à l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le monument était censé symboliser l’amitié entre les peuples serbe et albanais et est toujours considéré comme le monument le plus important de la ville.

Les monuments yougoslaves tels que Kruševo Makedonium et le Monument des mineurs sont souvent appelés spoméniks , ou «édifices commémoratifs construits dans les années 1950-1990 pendant la République fédérative socialiste de Yougoslavie à Tito, dont le but premier était d’honorer la lutte de résistance de son peuple pendant la guerre de libération nationale. (1941-1945) ”, selon la base de données Spomenik .