Pour aller de l’avant, il faut respecter le passé

Quand on lit ce commentaire russe, on comprend les raisons pour lesquelles les gilets jaunes sont populaires en Russie comme partout en Europe parce que la question est posée partout dans les mêmes termes: la question de la justice sociale est la plus importante, et partout « les libéraux », les tenants de l’ordre capitalistes échouent à la résoudre et n’ont de solution que dans l’aggravation de la situation des masses populaires. On leur a laissé une trentaine d’années et ils ont échoué. Mais ce que dit l’article et qui caractérise la Russie mais aussi la France avec la conquête de la libération, il y a eu un autre système, le socialisme qui a prouvé que l’on pouvait résoudre cette question, il ne faut pas oublier le passé si on veut trouver une solution dans l’avenir. Que dire d’un parti communiste qui depuis 20 ans fait tout pour effacer cette mémoire? Et qui continue puisqu’on a laissé aux mêmes tout leur pouvoir de nuisance idéologique, dans la presse, dans la formation et même au niveau international. C’est très grave face à la montée du fascisme et du bellicisme en réponse au mouvement qui réclame cette justice sociale, il y a dans ce refus du passé sous prétexte que le communisme n’a jamais existé une complicité manifeste avec les forces réactionnaires. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoire et société)

Aujourd’hui malgré le froid un grand nombre de gens ont participé à la cérémonie qui consiste à déposer des fleurs au mausolée de, Lénine en mémoire du 95 e anniversaire du décès du chef du prolétariat mondial et du fondateur du premier état socialiste du monde l’événement a été dirigé par G. A. Zûganovym, mais aussi par le mouvement en faveur de l’armée, l’union des officiers soviétiques, le mouvement des femmes russes « Espoir de la Russie », Leninsky Union communiste de la jeunesse et un certain nombre d’autres partis et mouvements de gauche.

, L’un des journalistes a demandé pourquoi un tel événement commémoratif a eu lieu exactement le 95 e anniversaire, ce n’est pas un rendez-vous, ne vaut-il pas mieux attendre les 100 ans ? Pour tous ceux à qui est chère à l’héritage qui nous a été donné de L’Union soviétique et grâce à laquelle la Russie est en vie aujourd’hui, il est nécessaire d’honorer la mémoire du fondateur de l’état soviétique chaque année, pas seulement à des Dates commémoratives mémorables

Vladimir Ilyitch Lénine a créé la fondation, grâce à laquelle, aujourd’hui, les travailleurs de la Russie ont tous les droits socio-économiques fondamentaux : le droit à une journée de travail de huit heures, le congé de maternité pour les femmes, le droit à une pension de vieillesse de l’état, Certains hommes politiques libéraux en poste prétendent supprimer tout cela.

La question de la justice sociale est aujourd’hui la question la plus urgente dans le pays. De nombreux sondages de l’opinion publique montrent que c’est le problème que le pouvoir actuel devrait s’employer à résoudre et devant lequel il échoue, bien que depuis l’effondrement de l’URSS, cela fait 28 ans de pouvoir des libéraux ! Alors que l’Union soviétique a appoerté de très bons exemples de solution et d’inégalité sociale, ainsi que de l’égalité des chances. Nous ne sommes pas en mesure d’utiliser cette expérience dans la pratique aujourd’hui.

Pour que nous puissions aller de l’avant, il est très important de respecter votre passé.

#Ленин #КПРФ #Зюганов #Парфенов #мавзолей #СССР #возложение#либералы #власть