N’oubliez pas qu’en son temps Martin Luther King a déjà été dénoncé comme étant un extrémiste (un communiste)

À l’approche du jour où l’Amérique va célébrer le jour de Martin Luther King Jr. D, le discours de King « I Have a Dream » lors de la marche sur Washington sera certainement célébré et retransmis à travers les États-Unis. Dans l’imaginaire populaire d’aujourd’hui, la marche sur Washington est l’un des plus importants des événements américains du XXe siècle – le pouvoir de la démocratie américaine s’est concrétisée grâce au quart de million de personnes réunies dans le National Mall et à la majesté du discours de King prononcé en août.

À l’époque, cependant, ce n’était pas le cas. En 1963, la plupart des Américains désapprouvèrent cet événement, de nombreux membres du Congrès le considéraient comme potentiellement séditieux et l’application de la loi par la police locale du FBI consistait à l’espionner heure après heure (sous le nom de code Operation Steep Hill). En effet, c’est après le discours de King à la marche sur Washington que le FBI – avec l’approbation du président Kennedy – a décidé de renforcer la surveillance exercée sur le leader des droits civiques. Avec un FBI qui décrivait alors King comme « démagogue » et « le plus dangereux. pour la nation. . . du point de vue. . . de la sécurité nationale », le procureur général Robert Kennedy a approuvé la surveillance intrusive de ses logements, bureaux, téléphones et chambres d’hôtel, ainsi que de ceux de ses associés.

Un demi-siècle plus tard, de nombreux commentateurs, de l’ancien candidat à la présidence, Mike Huckabee, au journaliste de CNN, Wolf Blitzer, au maire d’Atlanta, Kasim Reed, se sont cru autorisés à stigmatiser les manifestants de Black Lives Matter pour ne pas avoir respecté l’héritage du mouvement des droits civiques. de Martin Luther King. Notre mémoire populaire du mouvement des droits civiques laisse penser que la plupart des honnêtes gens étaient en faveur du mouvement, mais la réalité était qu’ils ne l’étaient pas. De nombreuses critiques lancées contre Black Lives Matter aujourd’hui ont également été formulées à l’encontre des défenseurs des droits civiques il y a cinq décennies.

Le mouvement des droits civiques était profondément impopulaire à l’époque. La plupart des Américains pensaient que cela allait trop loin et que les activistes du mouvement étaient trop extrémistes. Certains pensaient que ses objectifs étaient erronés d’autres que les militants s’y prenaient mal – et la plupart des Américains blancs étaient satisfaits du statu quo. Et ainsi, ils ont critiqué, surveillé, diabolisé et parfois criminalisé ceux qui contestaient la situation, tout cela rendait la dissidence dangereuse. La plupart des hommages et des compréhensions modernes du journal du mouvement au cours des décennies où des activistes tels que Martin Luther King, Rosa Parks et des dizaines de leurs camarades ont été critiqués par leurs concitoyens et ciblés comme «non américains», non seulement par des politiciens du Sud, mais également par le gouvernement fédéral. .

Dans les années 1960, la grande majorité des Blancs du Sud et du Nord désapprouvaient la tactique du mouvement. Dans un sondage Gallup mené en mai 1961, seuls 22% des Américains approuvaient ce que faisaient les Freedom Riders et 57% d’entre eux affirmaient que les «sit-in aux comptoirs-repas, les bus pour la liberté et d’autres manifestations organisées par des Noirs nuisaient à leurs chances d’obtenir des résultats. juste avant la marche sur Washington, Gallup a constaté que 23% seulement des Américains avaient un avis favorable sur le projet de manifestation pour la défense des droits civils.

De peur que nous voyons cela comme la réaction des Sudistes en train de baiser l’échantillon national, en 1964, il faut mesurer qu’un an avant l’adoption de la Loi sur les droits de vote -le New – York Times, dans un sondage faisait état d’une majorité (57%) des New-Yorkais qui avait déclaré que le mouvement des droits civiques était allé trop loin. « Tout en niant tout préjugé profond », le Times rapporte, «un grand nombre de personnes interrogées ont utilisé les mêmes termes pour exprimer leurs sentiments. Ils ont dit que les nègres avaient «tout reçu sur un plateau d’argent» et une «discrimination inverse» à l’encontre des Blancs. » 54 % des personnes interrogées ont estimé que le mouvement allait« trop vite » et 80% se sont opposés aux jumelages d’écoles pour promouvoir la déségrégation dans les écoles publiques de la ville de New York.

Au niveau national, le soutien des Blancs au mouvement des droits civiques est resté faible tout au long des années 1960. En 1966, un an après Selma et l’adoption de la loi sur les droits de vote, seulement 36% des Blancs déclaraient que King était au service de la cause. Quatre-vingt-cinq pour cent des Blancs interrogés ont déclaré que les manifestations des Nègres sur les droits civils nuisent à l’avancement de cette cause, tandis que 30% des répondants noirs pensent la même chose. Soixante-douze pour cent des Américains avaient une vision négative de King.

Alors que beaucoup de gens de toutes les races admiraient King et Parks dans les années 1960, ce n’était pas le cas de la majorité des Américains et ces derniers estimaient que le mouvement des droits civiques était à la fois faux et inutile.

Des activistes comme King et Parks ont été insultés, traités de rouge et appelés extrémistes à leur époque. Lors de la marche entre Selma et Montgomery, en 1965, les White Citizens Councils avaient collé d’immenses panneaux publicitaires le long de la route dans laquelle King et Parks étaient photographiés en train d’assister à une «école de formation communiste» (en fait, la Highlander Folk School). Lorsque le membre du Congrès nouvellement élu, John Conyers, décida d’engager Rosa Parks dans son bureau de Détroit en 1965, il fut submergé de courrier incitant à la haine, d’appels de menaces, de pastèques, de poupées vaudou et d’autres babioles racistes, informant Parks et Conyers qu’elle n’était pas souhaitée. La dernière fois que King et Parks se sont revus lors d’un discours prononcé par King en mars 1968 dans l’élite banlieue de Détroit, à Grosse Pointe (Michigan), un mois avant son assassinat, King dit que c’était la plus grande perturbation qu’il ait jamais eu à affronter lors d’une réunion a rapporté plus tard News. Il a été traité de traitre tellement de fois ce soir-là, il a finalement déclaré: «Nous allons avoir une période de questions et réponses, et. . . si vous pensez que je suis un traître, vous aurez alors l’occasion de me poser des questions sur ma traitrise . »

Un demi-siècle plus tard, lors de notre célébration populaire du Dr. King, cette opposition nationale implacable au mouvement des droits civiques est généralement laissée de côté.

Alors que le monde honore la vie de King, il est devenu plus aisé de célébrer le mouvement des droits civiques des années 1960 comme si ses dirigeants n’étaient pas controversés, sauf au sein d’une petite minorité raciste. Aujourd’hui, des mouvements de défense des droits civiques modernes tels que Black Lives Matter font face à des accusations «d’extrémisme» supposées, le FBI a identifié l’extrémisme de l’identité noire comme une nouvelle menace intérieure, et le président a blâmé le quarterback de la NFL, Colin Kaepernick, pour avoir «manqué de respect à notre pays . » Nous oublions commodément que King et Parks ont été inculpés de la même manière, manquant ainsi les continuités historiques dans la manière dont les critiques noirs de l’injustice américaine ont été traités alors et maintenant.

Jeanne Theoharis est professeure émérite de sciences politiques au Brooklyn College of CUNY et auteure du livre primé The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks .

Son nouveau livre Une histoire plus belle et plus terrifiante: les utilisations et les abus des droits civiques est paru le 30 janvier chez Beacon Press.

