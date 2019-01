LE CHE PLUS VIVANT QUE JAMAIS !

Malgré tous leurs efforts pour salir ET l’image mais surtout le message politique de Guevara, le beau documentaire de Tancrède Ramonet diffusé ce lundi soir sur la chaîne LCP fait litière d’un certain nombre de mensonges.

Comme par exemple ce que la propagande anti-castriste et anti-Guevara colporte à propos des exécutions dans la prison de La Cabaña en présentant ceux qui ont effectivement été exécutés comme de simples opposants alors qu’il s’agissait de tortionnaires de la dictature de Batista ( plus de 20.000 victimes horriblement torturées entre 1952 et 1959) et que c’est le peuple cubain lui-même qui réclamait une justice implacable à leur égard!

Comme par exemple le soi-disant antagonisme entre Fidel et le Che pour tenter de diviser et d’opposer ceux qui combattent l’ordre impérial existant !

Et rappelle des faits incontournables niés et cachés par les médias anti-communistes : c’est grâce à Cuba que l’apartheid est tombé avec la participation des combattants cubains en particulier à la bataille de Cuito Cuanavale infligeant une défaite à l’armée contre-révolutionnaire angolaise soutenue par l’armée sud-africaine sous le commandement de Fidel Castro en personne!

Et a contrario des campagnes menées depuis des années ce documentaire redonne ses lettres de noblesse à la volonté de changer le monde contre la domination capitaliste et impérialiste.

Ces campagnes étant seulement destinées à désarmer en particulier la jeunesse dans un monde plus que jamais marqué par des inégalités et des injustices criantes et criminelles!

Non, l’espoir d’en finir avec avec un monde d’exploitation, de privilèges et de violence des puissants n’est pas mort !

N’en déplaise aux valets de l’impérialisme comme Pierre Rigoulot ou Jacobo Machover et compagnie …

Le communiste André Chassaigne et le documentariste Tancrède Ramonet n’ont donc pas eu de difficulté à mettre à mal les saillies dépitées du sieur Rigoulot, l’anti-castriste de service !

A VOIR et REVOIR en replay :

