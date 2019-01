Jack Ma, l’homme le plus riche de Chine, est aussi membre du parti communiste

Le fondateur d’Alibaba déclarait en 2007 que sa « philosophie est d’aimer le gouvernement, mais de ne jamais [se] marier avec lui ». Mais le fait est qu’après sa récente démission de PDG, longuement préparée en accord avec le gouvernement chinois, nous montre à quel point le socialisme de marché reste à comprendre, mais les capitalistes chinois peuvent être assez spéciaux, comme je dois dire la création de cellules du parti dans les entreprises. Celui qu’il dit qu’il sait est un imbécile et comme je le disais à mes étudiants, la phrase la plus intelligente du monde’ est « je ne sais pas », si vous ne la prononcez pas vous n’etes pas en situation de’apprentissage et de compréhension. (note de danielle Bleitrach)