© REUTERS / Kevin Lamarque

Encore une confirmation de ce que nous ne cessons de dire à propos des kurdes et du piège qu’a été leur alliance avec les Etats-Unis. Comme nous l’avions affirmé à nos amis kurdes, ils n’ont rien à attendre de cette alliance et ils doivent au contraire se retourner vers les Russes et la Syrie. Etre amis des Kurdes, ça aurait leur tenir ce’ discours dès le début, mais pour cela il aurait fallu être clair sur l’ingérence inadmissible de la france en Syrie et donc facher les sociaux démocrates à la remorque desquels le pCF a toujours été dans sa politique extérieure et ça a toute chance de continuer… (note de danielle Bleitrach)