Selon Oxfam, les vingt-six plus riches détiennent autant d’argent que la moitié de l’humanité

Il me paraitrait intéressant de voir comment chaque pays en use avec ces fortune démentes, le cas de la Chine mérite d’être mieux connu, il invite à construire des paramètres d’observation: quel type de contrôle l’Etat chinois exerce-t-il sur ces fortunes, à travers le plan qui définit les lieux d’investissements, autant que le contrôle plus difficile de la corruption et de l’évasion fiscale, et enfin l’e’ssentiel la mise en regard de ces fortune avec l’enrichissement ou plutot la moyenne aisance de l’ensemble de la population, nous sommes devant des cas différents du lien entre ces multinationales qui partent à l’assaut de l’innovation et des technologies ou simple cancers financiers spéculatifs…. cela dit ce n’est plus Bille Gates la première fortune du monde, quant à Forbes source du classement je ne lui fais qu’une confiance très limitée… Mais le mouvement d’enrichissement est t-out à fait crédible(note de Danielle Bleitrach)

A l’occasion de la publication de son rapport annuel, l’ONG appelle les Etats à taxer les plus riches. La fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars en 2018.