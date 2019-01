The Guardian : Eric Hobsbawm était-il un dangereux communiste ?

Il a été qualifié de stalinien et espionné par le MI5 pendant des décennies, mais le célèbre historien était-il un dur et un renégat? demande l’auteur de l’article . Ses papiers privés racontent une histoire différente dit cet article de The Guardian qui a le mérite de montrer ce qu’il en coute d’être marxiste pour un historien fut-il aussi reconnu que Eric Hobsbawn, alors imaginez les autres. J’ai eu la chance de le rencontrer et de passer toute une nuit à me promener avec lui dans les ruines du forum romain et j’ai eu la chance de bénéficier d’une longue méditation sur l’histoire, sur le communisme, c’était l’ultime trahison , celle de l’eurocommunisme, il restait ce qu’il était. Nous venions d’entendre les dirigeants du parti communiste italien renoncer à leur parti dans cette villa du Trantsévère où nous étions invités. J’ai esquissé l’histoire de cette rencontre dans « un bouquet d’orties », et je vais le refaire plus complètement dans mes mémoires. Parce que cette répression dont il a été l’objet, a concerné et continue à concerner tous ceux qui ont fait le choix de ne pas trahir leurs engagements tout en refusant la chappe de silence portée sur cette époque, réclamant l’ouverture des dossiers par les communistes eux-mêmes, cette exigence intellectuelle qui honore ces gens là s’est heurtée aux anticommunistes mais aussi à ceux qui en prenaient le label officiel, interdisant à celui qui était attaqué de se défendre.. Il suffit de voir ce que vient de subir Annie Lacroix-Riz et les coups les plus pervers et les plus douloureux sont venus de « notre camp » qui sous l’influence des trotskistes et de la social démocratie a organisé la chasse aux « staliniens » ou désignés comme tels. ce qui se passe depuis 20 ans au sein du PCF mérite d’être raconté et je dois dire que de voir que le changement de direction n’a rien changé, tant la vieille équipe est restée à des postes clés pour le contrôle des intellectuels, taznt elle poursuit ses pratiques ignobles de censure et de diffamation. Aujourd’hui, l’affaire d’Annie Lacroix-Riz me fait saturer, je ne supporter plus la bande de renégats qui de Marie georges Buffet et Pierre Laurent en passant par la direction de l’Humanité et de toute la presse communiste ont contribué à nous rendre la vie impossible, nous qui tenions bon, par amour de la vérité historique autant que par dignité.Oui Hobsbawn était juif comme moi et comme Jean salem, c’est important pour comprendre sa fidelité, il en avait le physique et l’humour, l’obstination aussi, cela n’économise pas les souffrances , cela les amplifie surtout dans un temps où le confusionisme ambiant pare l’antisémitisme des horipeaux de l’anti-impérialisme y compris chez des communistes qui n’ont plus aucune formation qui ne craignent pas de reprendre les analyses de l’extrême-droite. je le dis comme je le pense l’histoire jugera les salauds qui ont mené dans leur propre camp et avec complaisance la chasse au communiste dit « stalinien », ceux qui ont désartmé intellectuellement la classe ouvrière sous prétexte qu’elle n’existait plus. Ceux qui ont fait une réputation totalement imméritée à des gens qu’ils n’osaient pas affronter sur le plan politique. Quand ils meurent on tente comme ici de les récupérer, ce sera la honte de ce siècle et de ses chasses aux sorcières… le négationnisme jusqu’au bout. (note et traduction de danielle Bleitrach)

L’historien Eric Hobsbawm , né en 1917, année de la révolution russe et décédé en 2012 à l’âge de 95 ans, était largement considéré comme un stalinien impénitent, un homme qui, contrairement à d’autres historiens marxistes comme EP Thompson et Christopher Hill n’a jamais démissionné de son appartenance au parti communiste et n’a jamais regretté son engagement en faveur de la cause communiste.

À la fin de sa longue vie, il était probablement l’historien le plus connu au monde. Ses livres étaient traduits dans plus de 50 langues et vendus à des millions d’exemplaires à travers le monde (environ un million au Brésil, par exemple). Pourtant, lorsque la BBC l’a invité à l’émission de radio Desert Island Discs en 1995, la présentatrice Sue Lawley a à peine daigné le qualifier de «Professeur Hobsbawm». alors même que le programme passait de la conversation confortable habituelle en un interrogatoire hostile.

De nombreuses critiques de son histoire la plus vendue du XXe siècle, TheAge of Extremes , sont traduites en 30 langues et l’accusent de minimiser les méfaits du stalinisme, ainsi que les influents historiens français anticommunistes Pierre Nora et François Furet.ont réussi à empêcher sa publication en France, ce qui fait qu’il a été finalement traduit en français par une obscure maison d’édition basée en Belgique.

Les problèmes de Hobsbawm avec la BBC ont refait surface après son émission en 1971 sur la raison pour laquelle les États-Unis perdaient la guerre au Vietnam. Photographie: Archives Bettmann

Le label «stalinien» a perduré chez Hobsbawm tout au long de sa vie adulte et a affecté sa carrière de nombreuses manières. Même avant que la guerre froide ne commence correctement, cela l’empêchait de trouver un emploi à la BBC. En 1945, il postule à un poste à temps plein dans le cadre d’émissions éducatives pour aider les militaires à s’adapter à la vie civile après une longue période dans les forces. La BBC le trouva «le candidat le plus approprié», mais le MI5 mit rapidement son veto. Hobsbawm était, a-t-il averti, « ne risque pas de perdre toute occasion qui lui serait offerte de diffuser de la propagande et d’obtenir des recrues pour le parti communiste ».

En 1947, il avait réussi à trouver un emploi de conférencier en histoire au Birkbeck College de Londres, devenu un refuge pour les gauchistes dont la carrière universitaire avait connu des difficultés en raison de leurs opinions politiques. Bien qu’il ait publié des articles académiques spécialisés, ses autres projets de publication avaient été contrariés par le même type de suspicion qui avait bloqué sa carrière à la BBC. En 1955, son livre La montée du travailleur salarié fut rejeté sur recommandation de deux réviseurs universitaires anonymes qui trouvèrent qu’il manquait d’objectivité parce que c’était marxiste. Le livre reste inédit à ce jour.

Certains des préjugés contre Hobsbawm étaient clairement basés sur le sentiment qu’il n’était pas assez britannique.

Malgré sa réputation grandissante d’historien de l’économie, Hobsbawm fut longtemps incapable d’obtenir une promotion à Birkbeck. Ses candidatures à des postes universitaires en histoire économique à Oxford et à Cambridge ont été rejetées pour des motifs politiques. En 1972, ses problèmes avec la BBC ont refait surface après son émission sur la raison pour laquelle l’Amérique perdait la guerre du Vietnam, présentée dans le cadre d’une série intitulée A Personal View., a eu des ennuis à cause de son soutien à la cause vietnamienne. Les Américains firent pression sur la BBC pour qu’elle reproche à un ancien officier des services de renseignement britanniques de répliquer, affirmant de manière peu plausible que les États-Unis ne perdaient pas du tout la guerre. Bien entendu, l’hostilité au communisme était, comme l’a souligné Hobsbawm lui-même, beaucoup plus douce en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis, par exemple. Pourtant, cela a eu un effet clairement perceptible sur sa carrière.

Hobsbawm était-il vraiment le communiste dangereux, l’apologiste stalinien, le marxiste impénitent, que beaucoup l’ont supposé? Une lecture attentive de son autobiographie, Interesting Times ,publiée en 2002, ainsi que de ses autres travaux publiés contribuera beaucoup à dissiper cette vision simpliste. Mais c’est dans la vaste masse de journaux privés, y compris des journaux intimes, des lettres et des réminiscences personnelles non publiées que se trouvent les vraies réponses. Ils peuvent être complétés par d’autres sources, y compris les nombreux dossiers que le MI5 a conservés pendant plusieurs décennies. Quelle est l’histoire que ce matériau raconte?

Certains des préjugés contre Hobsbawm étaient clairement basés sur le sentiment qu’il n’était pas assez britannique (contrairement aux vrais ennemis du pays, tels que les espions de Cambridge, diplômés d’écoles publiques et donc au-dessus de tout soupçon). Né à Alexandrie, il avait passé son enfance à Vienne. Cela a suscité des soupçons dans les cercles d’établissement. Il était également d’origine juive, ce qui constituait une autre marque noire contre sa réputation (un rapport de la filiale spéciale décrivit son oncle Harry, avec qui il vécut un moment dans son adolescence, comme «un type de personne ricanant et critique, ayant une apparence de Juif , avec un long nez, des cheveux fins et des yeux bleus »).

Une manifestation national-socialiste à Berlin, 1931. Photographie: Imagno / Getty Images

Beaucoup pensaient que Hobsbawm était un réfugié qui avait fui avec sa famille d’Allemagne en 1933 en Angleterre pour fuir Hitler. En fait, son père était britannique et il était donc citoyen britannique de naissance. Sa mère, anglophile passionnée et traductrice professionnelle, tenait à ce que l’anglais soit parlé à leur domicile à Vienne. Ses camarades l’ont surnommé «le garçon anglais». Cependant, il ne fait aucun doute sur son engagement précoce en faveur de la cause communiste. En 1931, lorsqu’il fut envoyé à Berlin chez un oncle et sa tante après le décès prématuré de ses parents (son père d’une crise cardiaque, sa mère d’une tuberculose), il se trouva plongé dans une atmosphère politique surchauffée qui choix entre le communisme et le nazisme. En tant que garçon anglais d’une famille juive libérale,

Mais il y avait d’autres raisons plus personnelles à son choix, des raisons qui aident à expliquer pourquoi il n’a jamais abandonné les idéaux communistes qu’il a acquis à Berlin. La pauvreté distinguée dans laquelle il avait grandi à Vienne et la situation financière misérable de son oncle à Berlin, qui avait perdu son emploi pendant la Grande Dépression à la suite de lois limitant le nombre d’employés étrangers dans les entreprises allemandes, contrastaient fortement avec la situation. relative prospérité de ses camarades à son lycée. Il avait honte de son apparence minable et des circonstances difficiles dans lesquelles il vivait. «Ce n’est qu’en renversant complètement la situation, a-t-il avoué dans son journal, et en en devenant fier, j’ai vaincu la honte.» Le véritable attrait des communistes était qu’ils transformaient la pauvreté en vertu.

Dans ces années d’adolescence, à la suite du décès de ses parents, Hobsbawm était engagé dans une quête désespérée d’un sens de la famille et d’un sentiment d’appartenance qui n’était que partiellement satisfait de vivre avec son oncle et sa tante. Pendant un court instant, il le trouva sous la forme improbable des scouts, mais c’est le mouvement communiste qui a réellement répondu à tous ces besoins émotionnels profonds. Il lut quelques textes de base marxistes, s’impliqua dans les activités de la Ligue des étudiants de l’école socialiste et prit part à la dernière grande manifestation du parti communiste à Berlin, le 25 janvier 1933. Quelques jours plus tard, Hitler était nommé chancelier.. La vie est devenue de plus en plus dangereuse pour les communistes et les juifs. Mais c’est pour des raisons économiques plutôt que politiques que l’oncle de Hobsbawm, Sidney, a décidé de transférer la famille en Grande-Bretagne, après l’échec d’une autre entreprise, cette fois à Barcelone. Tant de membres de la famille de Hobsbawm étaient des hommes d’affaires en faillite qu’il n’était pas étonnant qu’il voyait peu d’avenir dans le capitalisme.

Hobsbawm a commencé à lire les principaux textes marxistes. «Noyez-vous dans le léninisme», était sa nrecommandation pour lui-même. ‘Laissez-le devenir votre seconde nature’

Le parti communiste allemand avait continué à se développer alors même que, vers la fin de 1932, les nazis commençaient à perdre leur soutien. Il y avait un mouvement qui avait 100 représentants dans la législature nationale. Lorsque Hobsbawm a rencontré le parti communiste de Grande-Bretagne, le contraste n’aurait pas pu être plus grand. Avec pas un seul député à Westminster jusqu’en 1935, et une composition qui en faisait un peu plus qu’une secte, cela n’a pas du tout impressionné Hobsbawm. De plus, c’était une organisation de la classe ouvrière agressive qui n’avait pas le d’ouverture pour les intellectuels. Hobsbawm écrivait tous les jours ses journaux personnels à la maison, en allemand, et concluait que ce n’était pas pour lui. Il avait déjà décidé assez consciemment que, comme il le disait lui-même, «je suis un intellectuel de bout en bout». Il commençait à se rendre compte qu’il était exceptionnellement intelligent. mais il était déjà hanté par le sentiment d’être physiquement peu attrayant. Son cousin Denis lui a dit brutalement qu’il était «laid comme un péché, mais tu as un esprit». Hobsbawm a commencé à lire voracement, semaine après semaine, tous les principaux textes marxistes. «Noyez-vous dans le léninisme», était sa recommandation pour lui-même. «Laissez-le devenir votre seconde nature.» Après avoir lu 12 pages de Lénine, il nota dans son journal:«C’est étonnant de constater à quel point cela me réconforte et me vide de la tête. J’étais de bonne humeur par la suite. »Ce n’est pas le sentiment que la plupart des gens ressentent après avoir labouré des œuvres telles que 12 pages de Lénine

Il était aussi un réaliste politique. Le seul mouvement de masse de gauche en Grande-Bretagne dans les années 1930 était le parti travailliste. Hobsbawm a donc fui les communistes et s’est porté volontaire pour aider le parti travailliste aux élections locales de 1934 (comme il l’avait fait lors des élections générales de 1945). Et il était loin d’être passionné par ses intérêts, visitant les principales galeries et musées londoniens, lisant de nombreuses œuvres (en anglais, français et allemand) de fiction, de poésie et de théâtre et développant un enthousiasme pour le jazz, alors que il a été anathématisé par la politique culturelle officielle du parti communiste.

Une nécessité tragique? … L'invasion de la Hongrie par l'URSS en 1956 a été soutenue par le parti communiste britannique. Photographie: AP

Cet éventail d’activités n’a pris de l’ampleur qu’après ses études de premier cycle au King’s College, à Cambridge, en 1936. C’est à ce moment-là que de plus en plus d’étudiants s’engagent pour le communisme en raison de l’incapacité du parti travailliste à soutenir la république dans le pays. C’est à partir de la Guerre civile espagnole, qu’il a finalement rejoint le parti communiste, sous la forme du club socialiste de l’université. Mais il s’est vite ennuyé du dogmatisme politique du club. Il trouva ses activités, et en particulier son bulletin régulier, qu’il était chargé d’éditer, était «stérile»; il l’abandonna donc pour le périodique étudiant non politique Granta, dont il devint également le rédacteur en chef. Ici, il avait la possibilité d’écrire sur le cinéma, une passion particulière, mais aussi de produire des profils de personnages majeurs de Cambridge et d’hommes politiques en visite.

Après la guerre, il a continué à faire partie du parti et à soutenir les partis frères de l’Europe centrale, du moins jusqu’à ce qu’ils soient victimes d’un processus de stalinisation impitoyable à la fin des années 1940. Mais en vérité, Hobsbawm ne s’est jamais comporté comme un communiste était censé le faire. Il n’était pas un militant, il ne vendait pas de littérature du parti communiste au coin de la rue et écrivait régulièrement pour des publications non communistes («bourgeoises»), suscitant la désapprobation du parti. Il s’est avoué « un outsider dans le mouvement ». Il s’est principalement concentré sur les travaux du groupe des historiens du parti communiste (CPHG), une organisation relativement brève de la fin des années 40 et du début des années 50 se limitant en grande partie à des «discussions théoriques». Des membres du MI5 surveillant des conversations sur les conversations au siège du parti communiste à Londres,

Ce à quoi Hobsbawm était attaché était un idéal de communisme avec un petit «C», un idéal qu’il avait imbibé d’adolescent plus en lisant les classiques marxistes qu’en prenant une part active à la véritable politique du mouvement. Il demeura également convaincu, comme dans les années 1930, que les communistes devraient coopérer avec d’autres partis de gauche dans la lutte pour le pouvoir: d’où son enthousiasme pour le Front populaire français, qui a mis en place un gouvernement socialiste et libéral en 1936 avec le soutien du parti communiste.

Dans les années 50, cependant, les chances de collaborer étaient minimes. Le parti communiste britannique était obstinément stalinien et sans soutien massif. Au fil du temps, la désillusion de Hobsbawm à l’égard de celle-ci ne cessa de croître. Comment pourrait-il, par exemple, soutenir les politiques de Staline quand celles-ci impliquent des procès de «cosmopolites» ou, en d’autres termes, de membres juifs, en Tchécoslovaquie et dans d’autres pays d’Europe orientale dominés par les communistes? Après tout, il connaissait un bon nombre d’entre eux et savait qu’ils étaient innocents des accusations portées contre eux.

Peu de temps après la mort de Staline en 1953, le mouvement communiste international fut plongé dans une crise profonde. Le 25 février 1956, au vingtième congrès du parti communiste de l’Union soviétique, Nikita Khrouchtchev dénonçait Staline pour le «culte de la personnalité» qui s’était développé autour de lui et pour les nombreux meurtres et atrocités qu’il avait commis. Alors que le contenu du discours se retrouvait à l’ouest, la direction du parti britannique tenta de les ignorer. Mais en avril 1956, le groupe d’historiens, dirigé par Hobsbawm, Thompson et Hill, adressa au parti une vive réprimande en reprochant à celui-ci de ne pas exprimer ses regrets pour son « soutien sans discernement de toutes les politiques et opinions soviétiques ». Un débat passionné a éclaté dans le journal du parti, World News, avec notamment Hobsbawm appelant à une confrontation ouverte avec le passé du parti, ses erreurs et ses mensonges. Il a exigé qu’il soit ouvert au changement démocratique par le bas; simplement imposer une «ligne de parti» d’en haut était inacceptable. Il a rencontré des tactiques dilatoires et des obscurcissements de la part des dirigeants.

La crise s’est aggravée en octobre 1956 lorsqu’un gouvernement communiste libéral est arrivé au pouvoir en Hongrie à la suite de manifestations populaires massives après des mois de murailles du régime stalinien de Budapest. Le 4 novembre, Moscou a réagi par une invasion militaire, réprimant le nouveau régime et tuant au moins 2 500 Hongrois qui avaient tenté de résister. Ces événements, a déclaré Hobsbawm, ont choqué les intellectuels du parti et « ont transpercé le cœur de leur foi et de leur espoir ». Tentant d’éviter une confrontation ouverte avec les dirigeants londoniens, qui avaient soutenu l’invasion, il a reconnu que l’invasion était «une nécessité tragique», compte tenu de la menace d’un gouvernement réactionnaire de droite prenant le pouvoir, mais exigeant que «l’URSS se retire ses troupes dès que cela est possible ».

Tony Blair, que Hobsbawm a appelé « Thatcher en pantalon ». Photo: Jane Bown pour l'observateur

Un débat furieux a éclaté au sein du parti alors que les dirigeants refusaient de bouger. «Hobsbawm», selon une conversation téléphonique suivie par le MI5, a déclaré un membre, «veut réclamer le renversement de la direction et une nouvelle politique». Son attitude envers les dirigeants du parti a été décrite comme «belliqueuse». En tant qu’historiens renommés tels que Thompson ont démissionné de désespoir du CPGB, Hobsbawm a réclamé le droit de former une opposition interne. Une personnalité du parti l’a qualifié de «personnage dangereux». Un autre historien et lui, ont déclaré un autre, étaient « très mal traités, potentiellement très dangereux ». Les «libertés» qu’elles réclamaient conduiraient à «l’anarchie du parti». Hobsbawm a réagi en attaquant la «complaisance monumentale» du CPGB. Le parti a refusé de bouger. Lui et les autres historiens étaient des « intellectuels sans arrière-plan et sans fin ».

Hobsbawm les accompagna à de nombreux égards, contribuant à leur périodique The New Reasoner et les rejoignant au sein du New Club de gauche, en dehors du parti. George Matthews, rédacteur en chef du journal du parti, The Daily Worker, a déclaré que « ce serait, à son avis, une bonne chose » s’ils « provoquaient Hobsbawm de quitter le parti ». Il était en tout cas « un outsider ». Hobsbawm a été convoqué au siège du parti et a déclaré: «Ils voulaient qu’il reste dans le parti et ne fasse pas des choses qui pourraient le mettre à l’écart. Hobsbawm, a rapporté le moniteur du MI5, avait été terriblement contrarié, jurant qu’il ne voudrait jamais partir.

L’échange était révélateur. Une fois encore, l’engagement émotionnel profond de Hobsbawm à l’égard des idéaux du communisme, symbolisé pour lui par son maintien au sein du parti, était devenu évident. Alors que la plupart des intellectuels du parti étaient devenus communistes dans le cadre de la lutte contre le fascisme dans les années 1930 et qu’une fois la lutte remportée, il n’était plus difficile de partir, l’engagement de Hobsbawm s’avéra beaucoup plus profond. Pourtant, le stalinisme obstiné du parti britannique l’a repoussé.

Antonio Gramsci, théoricien et homme politique marxiste italien. Photographie: Laski Diffusion / Getty Images

Après le milieu des années 50, il s’est tourné vers le modèle très différent mis au point par les partis «eurocommunistes» axés sur les réformes, en Espagne et en Italie. Dans les années 80, suivant les idées d’ Antonio Gramsci, il en vint à croire que le parti travailliste britannique devait chercher une alliance avec des éléments de la classe moyenne, car l’ancienne classe ouvrière sur laquelle elle s’appuyait depuis si longtemps pour obtenir son soutien était maintenant en déclin; sinon la démocratie en Grande-Bretagne était condamnée. Loin d’être un stalinien, il était devenu le prophète du Nouveau Travail. Neil Kinnock a repris ses idées lorsqu’il est devenu le chef du parti travailliste et Tony Blair l’a mis en action, bien qu’il regrette plus tard que Blair n’ait pas réussi à dévoiler la politique néolibérale mise en place par les conservateurs dans les années 80 («Thatcher in pants « Était son verdict sur Blair).

Comment tout cela a-t-il affecté sa pratique en tant qu’historien? Y a-t-il un lien entre le communisme de Hobsbawm et la renommée mondiale et le succès de ses écrits historiques?

La première et peut-être la chose la plus importante à noter est que son travail historique n’a jamais été purement marxiste. Loin d’être un «intellectuel de l’Europe centrale», comme certains l’affirment, il est avant tout influencé par les idées intellectuelles françaises, en particulier celles du groupe d’historiens associé à la revue Annales. Le mentor de Hobsbawm à Cambridge à la fin des années 1930 et par la suite, l’historien économique Mounia Postan, lui présenta le travail des Annales, invitant leur figure de proue, Marc Bloch, à Cambridge et partageant à bien des égards leur croyance en l’histoire en tant que discipline globale, traiter analytiquement non seulement avec la politique, l’économie et la société, mais aussi avec les arts et tous les aspects de la vie dans le passé.

Hobsbawm a approfondi sa connaissance de l’école d’histoire française dans les années 50, lorsqu’il a passé de longues périodes à Paris à côtoyer des intellectuels dissidents de gauche. Son livre, The Age of Revolution , publié en 1962, montrait clairement l’influence des Annales, de même que ses successeurs, The Age of Capital et The Age of Empire.. Ce qui a particulièrement séduit ses écrits, c’est néanmoins leur endettement envers les modèles d’interprétation marxistes, déployés avec clarté et puissance, illustrés par des exemples et des témoignages tirés d’un large éventail de sources dans diverses langues. Ici, sa lecture approfondie de la littérature européenne, qui a commencé dans son adolescence, a montré son influence dans un style combinant élégance et esprit, engageant le lecteur d’une manière qu’aucune exposition marxiste conventionnelle ne pourrait jamais réussir à faire.

Les idées marxistes l’ont aidé à développer des concepts qui donnent un sens à la matière inachevée de l’histoire

En même temps, comme d’autres historiens marxistes anglais tels que Thompson, Hobsbawm fut libéré intellectuellement de son éloignement du parti communiste britannique en 1956. Après avoir écrit dans les années 1940 et au début des années 1950 sur la montée de la classe ouvrière, il se tourna vers peuples marginaux et déviants de l’histoire, «rebelles primitifs», millénaires, Luddites, bandits, mouvements populaires apparemment irrationnels qui expriment en fait un fort degré de rationalité dans leur rébellion contre les empiétements du capitalisme sur leur mode de vie. Bien sûr, il les a insérés dans une téléologie fondamentalement marxiste (c’était après tout des rebelles «primitifs», contrairement aux rebelles modernes supposément sophistiqués des mouvements ouvriers marxistes). Néanmoins, la sympathie avec laquelle il les traitait était évidente pour tous ceux qui étaient capables de lire entre les lignes.

Les idées marxistes donnaient à son travail une cohérence et une structure qu’une histoire simplement empirique était incapable d’atteindre; ils l’ont aidé à développer des concepts qui donnent un sens au contenu imparfait de l’histoire et, en même temps, parce qu’ils étaient nouveaux et controversés, ont fourni des sujets de débats et de discussions qui se poursuivent encore aujourd’hui entre historiens – «la crise générale du monde». 17ème siècle ”,“ le déclin du niveau de vie dans la révolution industrielle ”,“ le banditisme social ”,“ l’invention de la tradition ”,“ le long 19ème siècle ”et bien d’autres. Dans le même temps, les concepts et les idées n’ont jamais forcé les preuves fondamentales à rester sur la touche. Hobsbawm était presque toujours assez scrupuleux pour céder aux faits, comme en témoigne par exemple l’abandon des théories marxistes de l’impérialisme dans son livre.L’âge de l’empire . Ni en tant qu’intellectuel communiste ni en tant qu’historien pratiquant, il n’a jamais été un simple propagandiste.

En ce qui concerne sa confrontation avec le passé communiste au cours des deux dernières décennies de sa vie, après la chute du mur de Berlin, rien n’indique qu’il ait dissimulé ou ignoré les nombreux crimes et atrocités qui l’avaient défiguré. Les demandes aiguës de se repentir et de se rétracter auxquelles il a été si souvent confronté méritent d’être traitées avec mépris. Au contraire, ce qui fascine beaucoup l’ âge des extrêmes, c’est le spectacle d’un communiste de longue date qui essaie, souvent mais pas toujours avec succès, de faire face à l’échec de la cause qu’il a si longtemps servie d’intellectuel.

