Les tensions russo-ukrainiennes, préludes à un conflit de grande ampleur ?

Je découvre ce « petit journal universitaire », dans la masse d’âneries orientées qui tous les jours se déversent sur le sujet, on peut considérer cet article comme relevant d’un véritable souci d’information. Certes, il n’est pas question d’en partager toutes les analyses mais cet article a raison d’insister sur les dangers de guerre au cœur de l’Europe. Encore un aspect frappant de la situation, en Europe de l’est, ex-socialiste, la conscience que les occidentaux veulent la guerre (et ce ne sont pas les propos de Macron sur la Syrie de hier qui nous détromperont) est extrêmement forte, alors qu’en France même le mouvement des gilets jaunes n’en fait jamais état et jamais ne dénonce les sommes fabuleuses englouties dans le bellicisme français et plus généralement occidental. Même Trump dont la moitié du cerveau est en forme de caisse enregistreuse l’a compris et tâche de passer à l’essentiel, l’affrontement avec la Chine et son allié russe (note de Danielle Bleitrach).

https://www.lepetituniversitaire.com/2019/01/16/les-tensions-russo-ukrainiennes-pr%C3%A9ludes-%C3%A0-un-conflit-de-grande-ampleur/?fbclid=IwAR21rG9TY6pEJbvg72_b58f02ImvXJSMzz_MDaKuWwMvvSDZn5D0NDZz9dY

De L’URSS à la Russie, histoire d’une tragédie contemporaine

Le dernier incident du 25 novembre impliquant trois navires militaires ukrainiens arraisonnés par les garde-côtes russes dans la mer d’Azov constitue une nouvelle étape franchie dans le cadre des hostilités entre l’Etat ukrainien et la Russie. La situation est devenue assez complexe depuis l’annexion, selon la majorité, le rattachement, selon certains, de la Crimée en 2014 à la Russie. L’Ukraine ne reconnaissant pas la sécession ni le rattachement de la Crimée au territoire russe. La Russie a adopté une stratégie particulière qui ne peut s’analyser que dans une perspective historique pour essayer de la comprendre et de saisir les enjeux géopolitiques régionaux.

Ainsi la dissolution de l’URSS le 25 décembre 1991 décrétée par Gorbatchev, secrétaire général du PCUS, est intervenue après les échecs engendrés par des réformes entrant en contradiction avec le système soviétique caractérisé par la rigidité et sa forte militarisation : la Glasnost, la transparence, et la Perestroïka, la libéralisation politique. Les Russes et plus particulièrement leur actuel président, Vladimir Poutine, auteur de la fameuse formule : « celui qui ne regrette pas l’URSS n’a pas de cœur, celui qui souhaite sa restauration n’a pas de tête », ont été traumatisés par cet événement, réel et symbolique, inattendu aux conséquences déplorables à court terme, notamment la chute du niveau de vie occasionnée par le démantèlement des structures sociales communistes.

Cette chute a été suivie par une thérapie de choc conseillée par les fonctionnaires du FMI au président Eltsine selon lesquels, ainsi que le rappelle très l’économiste J.Stiglitz dans la Grande désillusion, l’institution soudaine de mécanismes de marché sans aucune régulation étatique ou de réformes graduelles (la théorie du Big Bang en économie) aurait un impact positif sur la croissance et la société en général.

Rien de tout cela ne s’est produit, pire, quelques individus en ont profité pour capter les richesses et les entreprises en déshérence au détriment du reste de la population : les oligarques. La Russie est en réalité sortie de la crise économique, sociale et financière, notamment celle de 1998, grâce à la montée des prix du baril dans les années 2000 qui a permis à l’Etat de bénéficier d’importantes recettes notamment à travers le monopole exercé sur le secteur pétrolier et gazier. La reprise en main du gouvernement par Poutine à partir de 1999 qui institua une « démocratie autoritaire » a stabilisé le pays politiquement.

Ce retour sur la scène politique internationale s’explique ainsi par une embellie économique, le retour d’un Etat fort et des progrès militaro-technologiques (héritage soviétique) affichés notamment lors de la dernière allocution présidentielle annuelle devant les parlementaires et les gouverneurs de Russie. Ce retour engendre néanmoins des problématiques d’ordre géostratégique et politique dans un monde qui avait été caractérisé par la toute-puissance américaine et l’ascension foudroyante de la Chine.

La Realpolitik russe face à l’avancée du bouclier américain : un jeu d’échec grandeur nature

Du point de vue du droit international, l’affaire de la Crimée semble pliée et évidente : toute annexion de territoire reposant sur la force militaire est illégale selon une norme coutumière exprimée notamment par des résolutions de l’AGNU. Or cela n’est pas si évident que cela, un exemple le montre très bien : le Kosovo.

Ce micro-Etat dépendant des aides de l’UE a déclaré son indépendance en 2008 au grand dam de la Serbie qui ne la reconnaît toujours pas, tout comme d’autres pays tels que la Russie son alliée, l’Espagne ou encore la Chine faisant elles-mêmes face à des velléités sécessionnistes de la part de la Catalogne pour l’une, de la part du Tibet ou du Xinjiang (région concentrant la minorité ouïgoure) pour l’autre.

La Cour Internationale de Justice, juridiction internationale dont tous les Etats membres de l’ONU sont automatiquement parties à son Statut, a dans un avis de 2010 affirmé qu’il n’y avait aucune contradiction entre la déclaration d’indépendance kosovare et le droit international. Le principe de l’autodétermination des peuples semblant primer sur le principe de l’intangibilité des frontières.

L’économiste Jacques Sapir avait déjà souligné cette contradiction fondamentale en droit international entre ces deux principes, contradiction engendrant des frictions et des hostilités à l’échelle internationale notamment. L’indépendance kosovare jouissait et continue de jouir de la bénédiction des pays occidentaux et surtout des Etats-Unis d’Amérique qui y ont installé une base militaire importante constituant pour l’économie locale un moteur, et pour la scène politique régionale une menace ou un rempart selon la perspective adoptée.

La Russie a ainsi repris ce précédent historique pour appuyer la sécession de la Crimée vis-à-vis de l’Ukraine, le ministre des affaires étrangères russe affirmant que cela n’était pas différent du cas kosovar. On voit bien ici le retournement de situation et l’aspect symétrique des revendications, la Russie retourne aux pays ayant appuyés l’indépendance kosovare, en particulier la majorité des pays européens et les Etats-Unis, les arguments qu’ils avaient utilisé.

Ce conflit juridique n’est que le reflet d’une opposition géostratégique assez ancienne entre les Etats-Unis, véritable bouclier de l’Europe depuis la création de l’OTAN en 1949, et la Russie qui a vu ses frontières rétrécir et son glacis défensif disparaître à la suite de l’effondrement des démocraties populaires qui ont depuis changé de camp.

Le stratège et ancien conseiller à la sécurité nationale du président Carter, Zbigniew Brzezinski, avait déjà dans un livre intitulé Le grand échiquier livré les axes stratégiques autour desquels devaient se mouvoir l’administration américaine : renforcer le système continental européen, couper la Russie de son étranger proche en lui retirant la tête de son empire : l’Ukraine, et last but not least affaiblir la domination russe exercée sur les « balkans eurasiens » (région des Républiques d’Asie centrale) afin d’avoir accès aux ressources pétrolières et gazières importantes.

Le système européen semble être mis à mal par les coups de boutoir adressés à l’UE et à l’OTAN par le président Trump, celui-ci ayant décidé de se détourner du libre-échange et de partager le fardeau militaire (70% des dépenses allouées à l’OTAN sont américaines).

Néanmoins la multiplication de partenariats, d’opérations militaires et d’implantations de bases de l’OTAN autour de la Russie constitue une stratégie d’encerclement voire de « containment » si l’on suit la logique américaine appliquée durant la Guerre froide.

Le soutien occidental et plus particulièrement allemand et américain au renversement du président ukrainien pro-russe Ianoukovitch durant la « révolution de Maïdan » en 2014 est également la manifestation de cette stratégie visant à isoler la Russie. Cet isolement a aussi une dimension maritime, ainsi l’accès aux mers chaudes, dont la Méditerranée, est en partie conditionnée par l’accès à la base militaire de Sebastopol en Crimée.

Le soutien au président syrien Bashar El Assad n’est ainsi pas dénué d’intérêts militaires, la Syrie constituant une porte d’entrée vers la Méditerranée, espace stratégique du fait de son trafic commercial et de sa connexion aux grands espaces maritimes (Océan Atlantique, Océan indien).

Chacun avance donc ses pièces face à son adversaire, la Russie après avoir été affaiblie contre-attaque, les Etats-Unis, face à ce regain d’agressivité, use de moyens classiques (sanctions économiques, menaces vis-à-vis de ses partenaires, etc…) pour limiter les avancées stratégiques russes et mettre en échec des bastions pro-russes.

L’Ukraine écartelée, la poudrière de l’Europe ?

L’Ukraine est au milieu d’un combat de géants, faisant les frais de stratégies opposées. Mais elle est aussi tiraillée par des contradictions internes : la fracture religieuse et économique Est-Ouest.

Le géo-politologue Samuel Huntington dans son fameux livre Le choc des civilisations prédisait l’éclatement prochain de l’Ukraine du fait de l’opposition religieuse entre l’Ouest uniate, orthodoxes reconnaissant l’autorité du pape, l’Est orthodoxe plus rattaché à l’orthodoxie classique russe.

A cette fracture religieuse s’ajoute la fracture économique, entre l’Est riche et industriel fortement lié à l’économie russe, et l’Ouest pauvre que les populations fuient massivement pour aller en Pologne. Ainsi l’Ukraine est menacée par des forces centrifuges, celles-ci s’étant révélées notamment par l’émergence de mouvements et d’organisations paramilitaires indépendantistes pro-russes à l’Est. Naquirent deux autoproclamées républiques : la République du Donbass et celle du Donetsk. Les forces armées ukrainiennes n’arrivent toujours pas à vaincre ces organisations paramilitaires vraisemblablement aidées par la Russie.

La nation ukrainienne est en pleine décomposition du fait de son indice de fécondité faible (1,5 enfant par femme) et de sa balance démographique déficitaire, l’Ukraine s’étant vidée d’à peu près 5,5 millions d’habitants de 1990 à nos jours. Cela ne laisse pas présager un avenir radieux pour la république ukrainienne dont les individus les plus dynamiques et les classes moyennes fuient vers l’Ouest, servant de main-d’œuvre bon marché pour l’industrie allemande.

De plus nous savons depuis Aristote au moins que ce sont les classes intermédiaires, que l’on qualifierait de classes moyennes aujourd’hui, qui constituent la base stabilisatrice de tous les régimes, si celle-ci est mouvante et faible, le régime perd de sa consistance, l’autoritarisme se présente ainsi comme la seule voie de recours pour les élites dirigeantes en quête de stabilité et de contrôle. Cet autoritarisme s’est manifesté récemment à la suite de cet incident hautement prévisible à travers la proclamation de la loi martiale en Ukraine le 26 novembre dernier.

Le rapprochement avec l’UE semble constituer une volonté de désintégration dans un ensemble plus vaste non-russe, l’Ukraine pourrait cependant, comme la Pologne, connaître un sursaut identitaire si elle intègre l’UE, malgré les bénéfices économiques que cela pourrait lui apporter à court terme.

Le système de mœurs ukrainien demeure différent du libéralisme culturel désincarné promu par l’UE et de sa technocratie autoritaire qui risque de se heurter à un certain individualisme ukrainien. L’Europe de l’Est est en pleine ébullition du fait de la crise migratoire et de la fuite de ses éléments les plus dynamiques, la Russie souhaitant réassurer sa sécurité et sa stabilité géopolitique effraie ses voisins qui se préparent au pire (préparation des populations civiles, exercices militaires, etc…).

Le risque d’un conflit ouvert est peu probable, une offensive russe signifierait l’activation du principe de la défense collective contenu dans l’article 5 de la Charte de l’OTAN, tous les Etats membres devront en théorie intervenir, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Turquie.

Cela aboutirait donc à un conflit mondial, le président Poutine dans sa quête de stabilité et de visibilité ne peut donc le souhaiter. La solution qui semble être envisagée par les Russes n’est pas la reconstitution d’un ordre bipolaire ou unipolaire mais le rétablissement d’un équilibre des puissances à la faveur du retour des nationalismes comme au XIXème siècle. — Tariq Kahouach

Catégories : société, politique, international

