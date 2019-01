Le 18 janvier 1943 il y a 76 ans l’ARMÉE ROUGE met fin au blocus de la ville de Leningrad. 872 jours depuis le 8 septembre 1941 .

HITLER a jeté ses hordes contre la ville en sachant bien ce qu’il faisait.

S’emparer du berceau de la Révolution, vaincre le peuple russe, hisser les drapeaux maudits, marqués de la croix gammée, sur les édifices de Leningrad, détruire la flotte de la Baltique, ouvrir la route de Moscou, et faire tout cela en un temps bref, c’était plonger le monde entier dans l’étonnement et la crainte devant sa machine de guerre.

Trente-deux divisions d’infanterie, quatre divisions motorisées et quatre divisions blindées, 6000 canons, 19000 mitrailleuses, 4500 mortiers, 1000 chars, une force renforcée par une armée aérienne avec 1000 appareils de combat.

Tout était prévu, SAUF le plus important. La ville était devenue la cité des ouvriers, la cité d’un peuple sans classes. Dans toute la ville pas un seul carrefour qui ne se transformera en une place forte, il n’y aura pas un vieillard, pas un adolescent qui n’empoignera un fusil, une grenade, un couteau. C’est à l’intérieur de cet arsenal révolutionnaire que Hitler veut faire son premier bond en avant.

Mais l’armée nazie a trouvé dans le peuple de Leningrad un tel élan patriotique, une telle énergie a se défendre, que ni les canons, ni les avions n’ont pu réussir le sinistre objectif de raser la ville.

La ligne de front passait à 16 kilomètres du Palais d’Hiver, au cœur de la ville. Un tramway reliait le centre ville à la ligne de front. Les théâtres et bibliothèques sont restés ouverts et le 9 aout 1942, a eu lieu le premier concert de la philharmonie, où a été jouée la Symphonie héroïque LENINGRAD de Dmitri CHOSTAKOVITCH .