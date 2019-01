Ecoutez cet interview, elle en vaut la peine, ce n’est pas un prophète, c’est un « réaliste », c’est-à-dire quelqu’un qui tente de prendre un morceau de réalité pour le porter à d’autres, pas prétendre brosser un tableau sociologique, non à partir de personnages à la place desquels on se met, nous aide à penser la réalité… sa filiation assumée avec Annie Arnaux est sympathique, son amour du cinéma, du visuel me touche… Je vais le lire…

Danielle Bleitrach

