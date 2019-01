Le 17 janvier 1961 Patrice LUMUMBA premier ministre de la République du Congo prononce un discours lors de la cérémonie de l’Indépendance .

Six mois plus tard à l’initiative des services belges et de la CIA il sera arrêté et martyrisé jusqu’à que mort s’en suive tout cela sans procès sans accusation uniquement la volonté de l’ex colonisateur de continuer de piller les ressources naturelles du pays .

L’écrivain,médecin,CONAN DOYLE décédé en 1930 avait déclaré en son temps :

« Beaucoup d’entre-nous en Angleterre considèrent le crime qui a été commis sur les terres congolaises par le roi Léopold de Belgique et ses partisans comme le plus grand crime jamais commis dans les annales de l’humanité, je suis personnellement tout à fait de cette opinion «

Léopold 2 est un colonialiste, un criminel,il s’accapare à titre personnel un territoire de 2,5 millions de kilomètres carrés qu’il va mettre en coupe réglée , travail forcé, mutilation des mains pour les esclaves qui résistent ou se rebellent, les enfants ne sont pas épargnés, les restrictions alimentaires sont programmées, les exécutions nombreuses et à la discrétion des militaires.

Le discours de l’indépendance qui révèle publiquement devant l’opinion internationale , ce que fut cette colonisation criminelle !

« (..,…) Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c’est par la lutte que notre indépendance a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous avons pas ménagé nos nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang . C’est une lutte qui fut de larmes , de feu et de sang , nous en sommes fiers jusqu’au plus profond de nous mêmes, car ce fut une lutte noble et juste , une lutte indispensable pour mettre fin à l’humiliant esclavage, qui nous était imposé par la force .

Ce fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Qui oubliera, enfin,les fusillades ou périrent tant de nos frères, ou les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d’injustice.

La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants (….).