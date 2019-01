Article sur Cuba dans l’Huma : La réponse de Jean Ortiz envoyée à Cuba Si France

En France, depuis 1959, seul le PCF a été globalement solidaire de Cuba, avec quelques bémols de courte durée. La solidarité exige certes lucidité, exigence, non inconditionnalité, critique, mais de là à accepter la caricature… et dans notre « Huma » de surcroît… pas d’accord !!

Je sais que des camarades communistes, y compris « au plus haut niveau », portent sur Cuba et le Venezuela des critiques qui me paraissent biaisées, excessives, oubliant le contexte (d’agression, etc)… Cuba n’est pas une situation virtuelle, et le Venezuela a de grandes réserves de pétrole, mais l’essentiel reste la solidarité, (qui n’est plus ce qu’elle était). Elle exige le débat, mais respectueux, sans grilles de lecture erronées, sans ingérence…