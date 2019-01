Ce qui était reproché au socialisme et le résultat que nous avons aujourd’hui

Un peu moins de trente ans se sont écoulés depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Les jeunes connaissent cette époque à travers les récits de leurs parents, les livres et émissions de télévision. Ceux qui ont vécu la destruction du pays se souviendront certainement de l’avalanche de critiques qui a frappé le socialisme à la fin des années 80 et au début des années 90.

Pavel Orekhov

14-01-2019

« Alors mes camarades, il vous plaît le capitalisme? »

Les journalistes, chanteurs, acteurs, scientifiques, militants des droits de l’homme ont travaillé sans relâche pour créer une image d’un soi-disant «empire du mal» qui tournait le dos à la civilisation mondiale, et suscitait colère et indignation dans l’esprit des gens. En conséquence, l’effondrement de l’URSS sembla une chose naturelle et ne provoqua pas une opposition active de la société.

Les années ont passé, plus d’un quart de siècle nous sépare de ces événements. Pendant cette période, beaucoup de choses auraient dû changer. Cependant, tout ce qui était dénoncé à la fin de la période soviétique non seulement n’a pas disparu, mais au contraire est apparu au grand jour, prenant d’autres formes encore plus grotesques.

Les propagandistes actuels évitent soigneusement de comparer directement l’Union soviétique avec la Russie moderne, car cela révèlerait crûment les tares de notre réalité. Cependant, rien ne nous empêche d’examiner certains problèmes qui faisaient l’objet de critiques intenses au cours de l’ère soviétique, mais qui n’ont en rien disparu, renaissant sous de nouvelles couleurs sur le sol fertile du «paradis capitaliste». Quelle est la raison de tels phénomènes et le socialisme en est-il coupable? C’est ce que nous allons essayer de comprendre.

Le parti unique. Le monopole politique du PCUS au cours des années de «perestroïka» a été soumis aux critiques les plus sévères. L’idée était que la représentation de toutes les forces politiques permettrait de démocratiser la société, de vaincre le volontarisme de l’élite dirigeante et d’opérer un changement dans tous les domaines de la vie sociale. Le Parti communiste était accusé de construire un système autoritaire.

Cependant, nous voyons aujourd’hui à peu près le même tableau. Un parti, qui s’appelle désormais «Russie unie», domine la vie politique du pays, la dissidence est réprimée et le système multipartite de façade est devenu une fiction. Pourquoi cela?

Le fait est qu’un parti n’est pas simplement un groupe de personnes unifiées par des intérêts, mais un instrument de lutte des classes. Aux mains de qui se trouve la propriété des moyens de production, au pouvoir de celui-là appartient le pouvoir politique. Et la classe dirigeante ne renoncera pas volontairement à son règne en aucune circonstance. « Russie unie » est un parti qui exprime les intérêts des oligarques et de leurs serviteurs – fonctionnaires et responsables de la sécurité. Dans des conditions où règne une minorité insignifiante dans le pays, qui écrase et oppresse la majorité absolue de la population, un système de parti unique de facto est une garantie de tranquillité, un moyen de se protéger de toute tentative hostile des ennemis de classe.

L’abondance des partis politiques aujourd’hui ne devrait tromper personne. Les deux classes principales en Russie ont deux principaux partis – Russie unie et le Parti communiste de la Fédération de Russie. Les autres ne sont que des appendices du parti au pouvoir, ce qu’ils ont maintes fois prouvé par leurs actes.

Le monopole politique du Parti communiste avait la même fonction. Un pays qui construit le socialisme est menacé par des ennemis externes et internes. À cet égard, le parti exprimant les intérêts de la classe ouvrière assumait les fonctions principales dans la mise en œuvre de la révolution socialiste, au-delà même de la simple prise du pouvoir. Une représentation au sein du pouvoir de la classe exploiteuse, dont les intérêts sont diamétralement opposés aux intérêts des travailleurs, ainsi que la représentation de la petite bourgeoisie toujours vacillante, ne pouvaient que faire vaciller la révolution ou en interrompre complètement le cours. En substance, c’est ce qui s’est passé.

Bien entendu, dans les années 80, le PCUS avait dégénéré et avait cessé de remplir ses tâches. En tant que parti au pouvoir, il a toujours attiré les carriéristes dans ses rangs et la conscience bourgeoise, qui avait une grande inertie, était caractéristique de beaucoup de ses membres. Cependant, les normes léninistes régissant la formation des partis ont longtemps permis de faire face avec succès à de telles menaces. Cependant, après la mort de Staline, un groupe ayant pour objectif la contre-révolution a pu arriver au pouvoir, ce qui a prédéterminé le destin du pays et du Parti communiste, qui avait cessé de jouer le rôle d’avant-garde du prolétariat révolutionnaire.

Ainsi, un système à parti unique n’est absolument pas contre nature, au contraire. La seule question est de savoir quels intérêts le parti au pouvoir exprime.

L’économie planifiée. Elle a été accusée injustement de créer la pénurie, d’être inefficace par manque de concurrence, de privilégier la production des moyens de production. L’introduction d’éléments de marché était censée apporter la prospérité économique.

Cependant, après le passage à la loi du marché, notre économie a été rejetée de nombreuses années en arrière. La Russie est devenue un appendice [de l’Occident, NdT] pour les matières premières, après avoir perdu des secteurs économiques entiers. Certains citent comme raison le manque de compétitivité des entreprises créées pendant les années de domination soviétique. Est-ce la vérité?

En fait, tout type de production est planifié, même sous le capitalisme. Sans cela, aucune grande entreprise ne peut fonctionner. Et cette organisation entre en conflit avec l’anarchie du marché, entraînant des conséquences paradoxales comme par exemple la faim malgré une abondance de biens pendant la Grande Dépression. L’économie socialiste élimine cette contradiction en introduisant la planification dans le système de distribution.

Le manque de marchandises en URSS n’avait pas des raisons économiques, mais politiques, parfois provoquées artificiellement (à la fin des années 80). L’économie planifiée nécessite un fondement scientifique et ne tolère pas le volontarisme. Avec une bonne approche, la pénurie de marchandises est tout simplement éliminée.

Quant à la priorité accordée à la production de moyens de production, il s’agit de la conséquence inévitable du processus d’industrialisation, caractéristique de tout pays développé. Le parc de machines et d’équipements doit être constamment renouvelé, la croissance économique nécessitant une augmentation des investissements.

Et quand on parle de la qualité médiocre et du manque de compétitivité des produits, il convient de garder à l’esprit que ce phénomène est plus caractéristique de la fin de l’ère soviétique, lorsque le système politique s’est dégradé, qu’il existait une économie souterraine et que la concurrence socialiste et les mesures visant à stimuler la rationalisation de la production ont été abrogées. Personne ne s’intéressait à la production de produits de qualité, car la pénurie de certains biens permettait aux spéculateurs de gagner de l’argent et le travailleur n’avait aucun motif d’améliorer la qualité de la production. Bien entendu, une erreur a été l’élimination des entreprises de coopération sur le terrain au début des années 60, qui produisaient divers biens de consommation, principalement à partir de matières premières locales.

Les fermes collectives. Elles ont également été déclarés inefficaces, perçues à la limite comme un moyen d’asservir les paysans. Lors de la privatisation massive des exploitations agricoles, beaucoup y ont vu un grand potentiel de développement du secteur agraire. Cependant, aujourd’hui, dans l’agriculture comme dans l’ensemble de l’économie, nous assistons à une crise profonde et, tout à fait logiquement, les agriculteurs ne sont pas devenus les principaux fournisseurs de produits alimentaires (1).

En fait, les entreprises agroalimentaires mondialisées dominent ce secteur depuis longtemps. Les paysans et même les grosses exploitations ont disparu ou vivent du soutien de l’État. Les fermes collectives, dans le contexte des tendances mondiales, constituaient une unification tout à fait naturelle des petits producteurs en grandes structures de production, ce qui donnait des produits agricoles commercialisables dans le pays. Et elles ont parfaitement prouvé leur viabilité, tant pendant les années de guerre que pendant les années de réformes du marché, ayant survécu pendant longtemps au pays qui leur avait donné naissance.

Bien sûr, à l’époque soviétique, tout n’était pas parfait. Par exemple, une erreur a été de transférer la propriété des MTS [parc de machines, véhicules et tracteurs] aux fermes collectives. Non seulement c’était un recul par rapport aux transformations socialistes, puisque les moyens de production étaient transférés de la propriété publique aux coopératives agricoles, mais en plus, les fermes collectives devaient entretenir le matériel toute l’année à leurs propres frais et disposer de leur propre personnel de spécialistes, ce qui représentait un lourd fardeau pour elles. Cependant, ici encore, il ne s’agit pas des problèmes économiques du socialisme, mais du volontarisme politique de certains dirigeants.

Les relations internationales. Les critiques du socialisme affirmaient que l’URSS voyait partout des ennemis et, à cet égard, menait une course inutile aux armements et constituait une menace pour la stabilité mondiale. Cependant, même maintenant, de nombreuses années plus tard, nous entendons constamment parler de l’environnement hostile et de la nécessité de développer le complexe militaro-industriel et de renforcer la défense.

Bien sûr, les capitalistes de tous les pays percevaient l’Union soviétique comme une menace. Le succès des transformations socialistes créait le danger d’une révolution dans d’autres pays. À cet égard, la perspective réelle d’une nouvelle guerre a toujours existé et, parallèlement, la bourgeoisie a fait des concessions au prolétariat, à la suite de quoi sont apparus des États sociaux à haut niveau de vie.

Avec l’effondrement de l’URSS, la menace d’une révolution socialiste s’est affaiblie et les garanties sociales dans la plupart des pays ont commencé à se réduire, provoquant une protestation massive dans des pays auparavant aisés, ce que nous voyons aujourd’hui. La Russie n’est plus qu’un concurrent, et non le plus puissant, dans la lutte pour les marchés mondiaux, et c’est précisément la raison de la tension qui règne dans les relations avec les pays occidentaux.

Le format de cet article ne permet pas de considérer l’ensemble des problèmes qui ont fait l’objet de critiques du système socialiste à la fin des années 80. Bien entendu, la question est beaucoup plus large et nécessite une analyse sérieuse. En effet, sans cela, une propagande productive contre la restauration du capitalisme et une évaluation des perspectives possibles de construction du socialisme à l’avenir sont impossibles. Et tous les signes visibles de l’agonie de l’ordre mondial bourgeois suggèrent que cet avenir n’est pas loin.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

(1) La majorité des denrées alimentaires en Russie est importée, et les rayons des supermarchés sont envahis de marques occidentales (NdT)

