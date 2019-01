Où est le véritable scandale ? Que Pinochet soit homosexuel ou un tortionnaire, un génocidaire?

PINOCHET / GUZMAN :Un livre publie des lettres d’amour homosexuel entre Pinochet et Jaime Guzmán.Le véritable scandale est quand il pimentent leur relations du plaisir de torturer les communistes… Notree société est ainsi faite qu’il faut que l’on révèle les relations homosexuelles pour que quelqu’un puisse’ s’indigner de l’horreur d’un amour qui a besoin de jouir par la torture, comme si l’on s’habituait aux crimes et pas à l’amour … Ce qu’ils écrivent est à vomir et serait à vomir entre un homme et une femme, non parce que c’est un amour que l’on dit contre nature mais parce que la frustration, l’hypocrisie engendre la monstruosité, celle d’un système qui torturait les enfants devant leurs parents pour qu’ils parlent… Le capitalisme a engendré cela et il ose nous donner à nous communistes des leçons. . (note de Danielle Bleitrach)

Manuela d’Avila nous invite à lire les lettres échangées entre Pinochet et Jaime Guzman. Elles montrent que le refoulement, les frustrations, la panique d’eux-mêmes font partie de la haine que beaucoup ressentent envers l’autre. L’Enfer n’est que l’autre parce que l’autre nous montre ce que nous n’acceptons pas en nous-mêmes.

Le célèbre historien national, Lalo Landa, dans son prochain livre, « Le coin de la maison rouge », révéle des détails inédits sur la relation de caractère homosexuel qu’entretenait Augusto Pinochet, le criminel génocidaire, avec un autre criminel, idéologue de la junte, Jaime Guzmán, auteur intellectuel du système économique et social aberrant et anti-démocratique imposé par la dictature. Ci-dessous une partie du contenu des lettres :