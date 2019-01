l y a un siècle, le 12 janvier 1919 : les Corps-francs (Freikorps) écrasent la révolte spartakiste. (à Berlin principalement).

Infos et photos de reportage de Nicolas Offenstadt ( MERCI) : cortège annuel au Cimetière des Socialistes, ce matin à Berlin, en hommage à Rosa Luxemburg, (cc Rosa-Luxemburg-Stiftung) Karl Liebknecht et Lénine.

Moins de deux mois après la capitulation allemande, les révolutionnaires spartakistes décrètent la grève générale en Allemagne le 6 janvier, et s’arment pour prendre le pouvoir.

Le déclencheur de la révolte est la révocation par le Conseil des commissaires du peuple, dont les décisions sont supervisé par le chancelier Friedrich Ebert (SPD), le 4 janvier 1919 d’Emil Eichhorn, chef de la police depuis les journées de novembre, et membre du Parti social-démocrate indépendant (USPD). Emil Eichhorn avait refusé lors du « soulèvement de Noël » (23-25 décembre) de participer à la répression des marins qui s’étaient mis en grève.

Les dirigeants de l’USPD et du KPD (Parti communiste) décident rapidement de soutenir la révolte. Ils appellent à la grève générale à Berlin pour le 7 janvier. Environ 500 000 travailleurs se mettent en grève et manifestent dans le centre-ville de Berlin en cette fin de semaine.