que dire quand, comme chez nous, c’est un club celui de l’avenue Montaigne, tout le Cac quarante, ce sont des assureurs type Axa, des financiers, des marchands de presse et de canons qui ont décidé du futur président et nous l’ont imposé, lui et sa politique en leur faveur ainsi que son adversaire, une raciste d’extrême-droite dont ils savent que les Français ne veulent pas (pour combien de temps ?) Qu’en dire sinon que la fiction démocratique sur laquelle il repose ne trompe plus personne. C’est pourquoi également toute réforme constitutionnelle qui prétend régler le problème de la démocratie aujourd’hui sans remettre en cause le capital n’est qu’un leurre qui sous des allures radicales ne tente que d’assurer la survie du système, c’est vrai pour les sociaux démocrates et ça l’est encore plus pour les fascistes maîtres de l’illusion en la matière. (note et traduction de Danielle Bleitrach)