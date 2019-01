A. Döblin, Karl & Rosa. Novembre 1918. Une révolution allemande (tome IV)

Hier une jeune amie Facebook faisait état d’une de ses lectures, je lui ai dit qu’il y avait mieux à lire… Elle m’a demandé quoi? Je la sais sensible à la question féminine et communiste… Aujourd’hui je me suis dit qu’à l’occasion de la célébration du centenaire de l’assassinat de Rosa Luxembourg, elle pourrait lire ce magnifique roman de Döblin, un très grand écrivain allemand… Evidemment si elle ne connait pas Rosa, il y a bien d’autres livres, y compris les siens… Elle est assassinée par les troupes du social démocrate Noske (qui n’aura pas le courage d’affronter Hitler), et Döblin comme Brecht verra dans cette horreur le prélude au nazisme… Les troupes brutales de Noske se reconvertiront pour la plupart dans les sections d’assaut… Mais quand l’assassinat a lieu c’est le choix par la social démocratie des féodaux et des capitalistes de la Rhur plutôt que le prolongement de ce qui a lieu en Russie (note de Danielle Bleitrach)

Information publiée le 13 octobre 2008 par Bérenger Boulay (source : Agone)