RETOUR DE HONGRIE : celui qui prétend aimer les dragons

Dans le fond je suis revenue de Budapest avec l’impression que l’Europe (et le reste du monde) était au bord de l’explosion. On n’a pas idée du blocage européen tant qu’on n’est pas confronté au mélange de lucidité et de désespoir de l’Europe centrale… Ils ont l’expérience du socialisme qu’ils n’ont pas voulu, de sa chute qu’ils n’ont pas plus voulu… Le mépris de l’occident qui leur a vendu du vent monte irrésistiblement, il est à peu près équivalent à ce qu’ils ressentent pour un Orban. Celui-ci a déménagé les services de son gouvernement dans le château sur la colline de Buda… Ils disent qu’il a grimpé là pour tenir un siège, quand la population viendrait pour le tuer…

J’éprouve une sorte d’empathie pour les peuples… Et je sais que les Hongrois sont des conservateurs, mais ils sont affolés… Pourquoi y a-t-il des mendiants qui dorment dans la rue, cela n’existait pas, on ne s’en sort plus, est-ce qu’on ne peut pas faire quelque chose? Tous les vendredis soir les foules se rassemblent, il neigeait, elles étaient là, les jeunes marchaient, ça réchauffe mais les vieux se contentaient de passer cinq minutes. Qu’est-ce qu’ils en attendent : certains agitent des drapeaux de l’UE, d’autres portent des caricatures de Orban avec Poutine… Si on leur refilait Macron ? …

Les Russes n’ont jamais voulu des Hongrois, ils sont encore plus pessimistes, ils nous disent: ne comptez plus sur nous pour faire la Révolution, affronter le nazisme, pour la reconnaissance que vous en avez, débrouillez-vous avec les nouveaux tyrans que vous ne cessez d’engendrer… Eux savent bien qu’il faudrait bouger, certains communistes du KPRF, piaffent d’impatience, à la russe, il y a déjà le Donbass… Mais même chez les communistes, il y a ce sentiment d’être épuisés pour avoir porté à bout de bras le XXème siècle… C’est ce que leur a dit Poutine dans ses conférences de presse, il leur parle de ça: « petits frères, allez, vous savez bien que vous n’avez plus la force de tout recommencer, alors laissez-moi essayer d’éviter la guerre… »

J’aime bien quand peuples et dirigeants en sont à ce niveau de discussion , cela change de chez moi… de ces « débats » dont chacun sait qu’ils ne mèneront nulle part…

Guennadi Ziouganov et moi on est assez d’accord avec Poutine sur le fait que les temps ne sont pas encore mûrs, il n’y a personne, je dis bien personne que pour le moment je juge apte à faire ce que Lénine et surtout Staline avait fait en leur temps… Guennadi Ziouganov le dit à ses camarades, ce ne sera pas moi qui prendrait la tête de ça, mais il va être là..

Les Russes et moi on a ça en commun , un tempérament messianique…

Fidel à qui l’on disait qu’il était un génie politique répondait qu’il y avait plus de génie politique que d’autres types de génie, c’étaient les masses qui produisaient des dirigeants à la hauteur… J’espère qu’il a raison, parce que c’est le désert…

Il n’y a pas que moi qui pense comme ça… les peuples qui ont une sorte d’instinct ne sont plus retenus par la peur du pouvoir mais par la crainte de l’incompétence des dirigeants ce qui promet plus la guerre qu’autre chose…

Et ça c’est l’unique certitude que j’ai: Français, Hongrois, Russes ne veulent pas de la guerre… Ils n’ont rien contre la « violence » telle qu’elle se déploie aujourd’hui si elle portait une solution, mais ils craignent qu’elle soit annonciatrice de la pire des violences, celle que la bande d’abrutis qui se sont placés à la tête de la moindre institution, de la moindre force un peu organisée, risquent de leur infliger faute de mieux…

Après cette vision tragique à force de lucidité sur les capacités réelles de chacun et de tous, quand je suis rentrée j’ai eu l’impression d’un mauvais rêve, il y avait tant de superficialité…

Les Chinois racontent une histoire, celle d’un notable qui adorait l’image des dragons. Il en faisait broder sur ses vêtements, sur les tentures, sur les paravents, les meubles, il y avait dans son parc des effigies de dragon et même sur le toit. Un paysan alla voir le roi des dragons et lui dit: « il y a un notable qui adore les dragons, il sera certainement très heureux de t’accueillir… » Le roi des dragons ne se le fit pas dire deux fois et il tomba sur la maison qui s’effondra sous son poids, de sa bouche sortirent des flammes qui dévastèrent jardin et même statues. Le notable hurlait d’effroi et exigeait en vain qu’on le chasse…

Ainsi en est-il de la Révolution, disent les Chinois, beaucoup agitent des drapeaux et feignent d’en être amateurs, mais très peu sont capables de chevaucher le dragon quand il est là…

