Des plantations de thé aux banques, de l’est du Bengale Occidental (est) à l’extrême pointe du Kerala (sud-ouest), ils seraient environ 200 millions d’Indiens à avoir répondu, mardi, à l’appel de dix syndicats de gauche. Selon ces chiffres avancés par les organisateurs, il s’agirait de l’une des plus grosses démonstrations de force depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi en 2014.

Les revendications, elles, arborent un air de déjà-vu : hausse du salaire minimum, sécurité sociale universelle , arrêt des privatisations mais aussi de la réforme du droit du travail en cours et lutte contre le chômage. Un enjeu de taille dans ce pays qui accueille chaque année 10 à 12 millions de nouveaux actifs sur le marché du travail. Des mots qui résonnaient déjà dans les rues en septembre 2016, lorsque 150 à 190 millions personnes s’étaient mobilisées. « Le gouvernement est resté sourd à nos demandes, nous avons annoncé cette grève générale dès le mois de septembre 2018 et il n’a même pas passé un coup de fil aux syndicats », regrette K Hemalata, la présidente du Centre of Indian Trade Unions, syndicat affilié au parti communiste.

Transports affectés

La grève a particulièrement affecté les transports mais elle aura aussi perturbé les services des banques publiques dans l’ensemble du pays. Deux syndicats des employés de banques ont en effet appelé leurs membres à se joindre à ce mouvement. Plusieurs syndicats du secteur bancaire avaient déjà appelé à la grève à deux reprises en décembre, notamment contre les fusions et les privatisations des banques publiques.

Les agriculteurs en renfort

Des agriculteurs sont également venus gonfler les rangs des manifestants. Le 30 novembre dernier, eux aussi étaient descendus dans les rues par milliers pour dire la dureté de leurs conditions de vie. « Les agriculteurs vont rejoindre les opérations sur les routes, les manifestations et les rassemblements pour faire en sorte que cette grève soit un succès et pour montrer leur désenchantement vis-à-vis de Narendra Modi et de ses politiques », avait déclaré la veille Atul Kumar Anjaan de la section des agriculteurs du Parti communiste indien à l’agence de presse indienne Press Trust of India (PTI).

Forte mobilisation au Kerala et au Karnataka

La mobilisation a été particulièrement marquée dans les Etats du Kerala et du Karnataka respectivement dirigés par le Parti communiste et par une coalition de l’opposition au BJP (Parti du peuple indien) de Narendra Modi. Mercredi, les Indiens seront à nouveau dans les rues pour une deuxième journée de grève. A quelques mois à peine des élections législatives, l’ampleur de ce mouvement sonne comme une alarme à laquelle le gouvernement aura, sans doute, du mal à rester insensible.