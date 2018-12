Perspectives de la gauche en Russie

https://aurora.network/forum/topic/63807-perspektivy-levoy-politiki-v-rossii

La radicalisation du mouvement de contestation se manifestera soit avec un KPRF rénové, soit dans un nouveau projet de gauche.

Les élections de septembre dans les régions russes ont apporté une relative nouveauté dans la politique russe. Ce n’est pas encore spectaculaire, mais les résultats électoraux de l’opposition, principalement du Parti communiste de la Fédération de Russie, ont augmenté de manière prévisible. Dans quatre régions du pays, l’élection du gouverneur s’est poursuivie avec les deuxièmes tours, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps (et peut-être même jamais). Dans certaines régions, les communistes ont même dépassé les votes «Russie unie» sur les scrutins de listes et, dans certains cas, dans des circonscriptions uninominales. À Vladivostok, au second tour, le candidat du Parti communiste russe a fait sensation sur son adversaire représentant le pouvoir, jusqu’au dépouillement de 95% des protocoles électoraux, et ce qui s’est passé ensuite n’a pas grand-chose à voir avec la dynamique de l’opinion publique.

Les électeurs réagissent à la réforme des retraites, à la politique du Kremlin qui soutient des gouverneurs impopulaires et non charismatiques, à la hausse des prix et au climat général de crise.

Sergueï Oboukhov, secrétaire du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, évalue la situation avec optimisme: «Dans notre pays, après ces élections, une nouvelle réalité politique s’est installée. Et le premier vice-président du Comité central du parti, Ivan Melnikov, a explicité les paroles de son camarade: «Si nous affirmions jusqu’à présent que le Parti communiste de la Fédération de Russie maintenait fermement sa position de deuxième force politique, nous pouvons maintenant dire: ces élections ont montré qu’un niveau qualitativement nouveau de concurrence avec Russie unie est apparu».

Cependant, le Parti communiste annonce depuis longtemps qu’il va faire une percée. Dans la lointaine année 2009, alors que la crise commençait à peine, Guennadi Ziouganov a déclaré «le vent de l’histoire souffle à nouveau dans les voiles des forces de gauche». Mais les années ont passé, les voiles ont claqué, impuissantes, et le bateau des communistes parlementaires n’a pas atteint de nouveau port. Le Parti communiste russe et les autres forces de gauche réussiront-elles enfin à maîtriser ce vent historique, au moins cette-fois, dix ans après?

Cela dépend de plusieurs facteurs.

Un vent qui tarde à venir

Le Parti communiste lui-même, bien sûr, estime que devant lui s’ouvrent des perspectives fondamentalement nouvelles, mais il réalise également qu’il peut être confronté à d’énormes défis. L’augmentation de l’âge de la retraite a suscité une rupture symbolique de l’humeur de la société. Si en 2011-2012, le noyau du mouvement de protestation était constitué des couches moyennes des grandes villes, alors que la majorité de la population ne faisait qu’observer passivement la lutte entre les autorités et l’opposition de rue, les sentiments de protestation et la mobilisation grandissent désormais dans les milieux de la «majorité loyale».

Au cours des années de prospérité pétrolière, un contrat social tacite s’était construit sur la garantie d’un niveau de vie croissant, bien qu’inégalitaire, en échange de la loyauté politique et d’un pluralisme des élites allant en s’amenuisant. Maintenant, ce contrat a été violé: au nom de la préservation du régime politique et des privilèges de ses bénéficiaires, les autorités attaquent les droits sociaux de la majorité de la société – du moins, c’est ainsi que les choses sont perçues. En conséquence, les protestations revêtent un caractère éminemment social et détruisent le système de relations existant entre le pays et son système politique. Un tel scénario était attendu depuis longtemps, depuis le début de la crise financière mondiale de 2008-2009. C’est ce vent que Guennadi Ziouganov avait à l’esprit il y a dix ans. Mais il a fallu attendre longtemps: en 2013, la lente croissance du mécontentement social a été interrompue par la reprise patriotique qui a suivi le «printemps criméen». Aujourd’hui, le potentiel de cette augmentation est épuisé et la dynamique de la lutte publique est à nouveau déterminée par l’agenda interne de la Russie.

Pour les dirigeants du Parti communiste de la Fédération de Russie, il est évident que le développement de ces sentiments de protestation peut faire croitre le soutien électoral du parti dans des proportions jamais vues, augmentant réellement son influence et créant de nouvelles opportunités. Mais comment faire fructifier tout cela?

Afin de mener une protestation croissante et de rassembler les voix de personnes insatisfaites du développement socio-économique du pays, le parti doit s’opposer au régime socio-politique établi sur tous les fronts. Formellement, c’est ce qu’il essaie de faire. Le KPRF a lancé un référendum sur la réforme des retraites ; il a été la force principale de la campagne de protestation, après avoir organisé des manifestations massives sur l’ensemble du territoire de la Russie; à la Douma d’Etat et dans les assemblées législatives régionales, ce sont les députés communistes qui dirigent l’opposition à la réforme du gouvernement. Enfin, lors des dernières élections régionales, la contestation de la « politique anti-populaire » consistant à relever l’âge de la retraite a formé la base de la campagne électorale des communistes.

Mais il y a un problème. Au cours des deux dernières décennies, le Parti communiste de la Fédération de Russie est devenu largement partie intégrante du régime actuel. Dans une première approximation, cela ressemble à peu près à ceci.

Pendant les dix-huit ans de renforcement de la « verticale du pouvoir » et de la construction d’une « démocratie dirigée », un système s’est mis en place selon lequel les principaux électeurs du pays se trouvent sur la Vieille Place. Bien entendu, il s’agit d’une représentation schématique, et la vie est toujours restée plus compliquée et diversifiée, mais à la direction du KPRF, ce schéma est pris en compte. Vouloir attaquer le Kremlin de front, violer les frontières informelles du « consensus », s’opposer fermement à Vladimir Poutine, etc., est considéré comme dangereux et presque sans espoir. Cela signifie déclencher sur soi un feu de toutes les batteries.

Le profil du parti communiste

Dans une seconde approximation, les détails du paysage politique deviennent encore plus clairs. A quoi ressemble un bureau régional du parti communiste? Souvent (mais pas toujours), il s’agit d’une organisation à moitié morte avec plusieurs permanents parfaitement loyaux envers la direction et un manque complet (ou presque complet) de militants. Le capital politique d’une telle section est le label du parti et l’enregistrement officiel du Parti communiste de la Fédération de Russie en tant que participant au processus politique. Ces bureaux régionaux ont souvent été loués à des entreprises – régionales ou extérieures – dans des conditions de franchise. L’investisseur a, dans certaines conditions, la possibilité d’inscrire son nom de famille en première (ou deuxième) ligne de la liste électorale du parti lors d’élections régionales ou nationales (beaucoup plus onéreuses). Dans un certain nombre de cas, ces investisseurs ont cherché à établir un contrôle sur l’organisation du parti, en plaçant leurs hommes à des postes de direction et en subordonnant tout le travail du comité régional ou du comité municipal à leur volonté.

En réalité, toutes les organisations régionales du Parti communiste de la Fédération de Russie n’étaient pas des franchises. Et dans la plupart des cas, la situation était plus difficile, car des mouvements spontanés, des militants communistes de base et une «partocratie idéologique» se sont immiscés dans le processus. Contrairement aux autres partis russes, le Parti communiste russe ne s’est jamais complètement transformé en une coquille vide, dépourvue de contenu politique et idéologique. Mais ce facteur a joué son rôle dans l’histoire du parti et continue à jouer.

J’ai pu observer de près le fonctionnement du Parti communiste en présence d’un «investisseur stratégique». En 2011, par exemple, j’ai été rédacteur en chef du journal Sovetsky Kouzbass et pendant deux mois, j’ai été l’un des dirigeants du siège du parti communiste de la Fédération de Russie dans la région de Kemerovo. Notre candidat était alors Sergei Sobko, que les médias ont parfois appelé l’un des principaux sponsors du KPRF.

Sergei Vassilievitch est une personne très intéressante, un représentant brillant de cette couche de «directeurs rouges», dont dépend en réalité le destin du Parti communiste russe. Grand homme d’affaires, il était propriétaire d’une entreprise qui regroupait onze entreprises et réalisait un chiffre d’affaires total de plusieurs centaines de millions de roubles. Ses usines produisaient des composants pour le transport ferroviaire et des machines agricoles, des denrées alimentaires et des emballages en plastique pour l’industrie alimentaire; Il était un important fournisseur de produits pour les institutions de la FSIN. Avec tout cela, Sobko lui-même ne produisait pas une impression désagréable et n’était pas un homme d’affaires sans scrupules. Bien au contraire, il est de toute évidence un homme de conviction.

Contrairement à la plupart de ses assistants, avec Sobko on pouvait parler de la révolution russe ou des problèmes du mouvement de gauche mondial – Sergei Vassilievitch était vice-président du groupe de la Gauche unie au sein du PACE. Une fois, nous nous sommes assis dans un restaurant le 7 novembre. Les assistants de Sergey Vassilievitch se moquaient de mes sympathies révolutionnaires. Le candidat lui-même a longtemps été silencieux. Et puis, de manière inattendue, il proposa de boire pour l’anniversaire d’octobre:

«Seuls toi et moi ici comprenons ce qu’a été cet événement dans l’histoire de l’humanité»

Pour un investisseur, il était très motivé sur le plan idéologique. Mais il restait toujours un investisseur.

Je me souviens d’avoir présenté au candidat des articles sur la façon dont le patrimoine industriel créé jadis par le travail des enthousiastes du Komsomol était volé et honteusement dilapidé, ou sur la manière dont l’administration locale organisait et couvrait le pillage insolent de l’ancien «bien commun». Sergei Vassilievitch lisait les textes plusieurs fois, les appréciait beaucoup, a presque failli verser une larme une fois. Et le plus souvent interdisait de publier. Il craignait que le ton trop rude du journal préélectoral ne provoque un conflit avec l’administration d’Aman Touleïev et ne compromette les accords qu’il avait réussi à conclure avec le gouverneur.

Dans une autre région, et avec un autre candidat (dont je dirais que je n’ai pas le temps de me rappeler le nom), nous avons mené une campagne électorale éclatante selon les normes locales. Les jeunes affluaient au parti, les numéros de téléphone du siège étaient tout simplement pris d’assaut par les électeurs. Nous attendions des résultats sensationnels. Mais le jour du scrutin, tous nos observateurs ont commencé à submerger le siège avec des informations faisant état de fraudes massives, de bourrages, de manèges et de comptages incorrects. Un certain nombre d’épisodes ont pu être filmés. Après que la commission électorale régionale a annoncé que le Parti communiste de la Fédération de Russie avait obtenu 12,5% des voix, le gouverneur a appelé le candidat. Nous étions assis dans son bureau et discutions de plans d’action: poursuites judiciaires et manifestations de rue avec des éléments d’ «occupation» de l’espace urbain. Le candidat est sorti dans une autre pièce et à son retour, il est resté silencieux pendant un long moment, il tournait le stylo dans ses mains, fixant un point devant lui.

« Nous reconnaissons les résultats des élections », a-t-il résumé au terme d’une nuit d’insomnie

Dans le centre régional, il possédait plusieurs stations-service, des cafés et deux sociétés de gestion dans le secteur du logement et des services publics.

Les «directeurs rouges», qui constituaient la chair et le sang du corps social du Parti communiste, l’essentiel de sa base sociale, étaient suspendus au pouvoir exécutif. En tant qu’ « entités commerciales », ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de ne pas collaborer avec le gouvernement en place. Ils auraient risqué de voir saisir leurs biens, peut-être détruire des entreprises employant des dizaines ou des centaines d’employés et éventuellement s’exposer à des poursuites pénales. Il y a eu des précédents. Et cette laisse était la plus courte: le parti ne pouvait devenir l’organisateur d’une manifestation de rue (au-delà du cadre autorisé et convenu); le parti ne pouvait manquer de reconnaître les résultats des élections truquées; le parti avait peur de critiquer le gouvernement actuel.

Il existe également un troisième facteur, plus général. Sur un certain nombre de questions, notamment dans le domaine de la politique étrangère, de la construction militaire, du complexe militaro-industriel, la direction du parti n’a aucune plainte à formuler contre l’administration de Vladimir Poutine.

«Les autorités nous ont volé notre ordre du jour» – disent en soupirant et en haussant les épaules les membres du Comité central.

Les cadres du Parti

Rien ne change du jour au lendemain. Même les mutations révolutionnaires sont préparées par de longues années de routine, des évolutions parfois à peine perceptibles, des changements d’équilibre, des changements de générations. D’avoir longtemps végété dans les arrière-cours politiques de la « démocratie dirigée » a également affecté le Parti communiste, bien que ces changements ne frappent pas les yeux d’un observateur extérieur.

L’un des processus clés résulte de causes biologiques. Dans le parti a commencé un processus de renouvellement des générations. Pendant vingt ans, les deux personnages principaux de la vie au sein du parti étaient les « directeurs rouges » et l’ancienne nomenclature du parti. Les effectifs de la première cohorte se reconstituaient d’une manière ou d’une autre. Bien qu’une partie de la bureaucratie économique et départementale de l’ex-Union soviétique au fil du temps, et presque sans douleur ait dérivé vers le parti du pouvoir, certains hommes d’affaires ont toujours gravité autour du parti communiste. Le niveau de leur motivation idéologique et de leur formation politique a probablement diminué et la structure de la motivation a changé, mais le type d’industriel qui finance le Parti communiste ou même participe à ses travaux n’a pas disparu. Mais pour ce qui concerne la génération des anciens secrétaires de parti, instructeurs du Comité central du Komsomol et autres fonctionnaires communistes purement politiques et idéologiques – elle commença progressivement à abandonner les leviers de commande. Le plus souvent à titre posthume ou pour des raisons médicales.

Et voici que quelque chose d’intéressant s’est passé. Les places des anciens «bonzes» étaient le plus souvent reprises par des personnes relativement jeunes, souvent d’anciens membres du Komsomol, et non par des sponsors extérieurs au parti. Le symbole de cette génération de dirigeants de parti est l’ancien dirigeant du Komsomol, Youri Afonine, responsable à l’organisation du Parti communiste de la Fédération de Russie au niveau national. Occupant une niche fonctionnelle « stalinienne », cet apparatchik relativement jeune a lentement et progressivement procédé à un renouvellement assez important des cadres dans le parti communiste de la Fédération de Russie, en s’appuyant sur la maxime « les cadres décident de tout ».

Je ne veux pas donner de noms, pour ne pas compliquer la biographie politique de leurs propriétaires, mais parmi les dirigeants régionaux du Parti communiste de la Fédération de Russie, il y a pas mal de gens avec qui, au début des années 2000, nous avions chanté des chansons rebelles de Komsomols autour de feux de joie dans les camps d’été des militants.

Pour la liberté du Komsomol,

Sans peur et sans hésitation,

Les membres du Komsomol sont partis

Faire la guerre au Parti communiste …

Les années ont passé, la plupart des artistes ont appris à porter des costumes, à s’asseoir à des plénums et à traiter le Parti avec politesse. Mais il est peu probable qu’ils aient perdu leurs compétences précédentes et la plupart de leurs propres idéaux.

Une carrière purement partisane dans un parti d’opposition à notre époque est loin d’être la voie la plus souhaitable pour réussir. Salaire bas. Perspectives politiques très vagues: la majorité des membres du Komsomol du début des années 2000 ne pouvaient même pas rêver de sièges de députés. Beaucoup de restrictions, la nécessité de participer à une série de rituels fastidieux et de compromis désagréables. Impuissance dégradante devant la direction du parti à Moscou. Pour ne pas tout laisser à mi-chemin, ne pas sombrer dans l’alcoolisme et ne pas se résigner, il faut une motivation idéologique profonde, de la confiance en sa propre mission. Et ici, certains camarades ont réussi à percer et dirigent maintenant des organisations de partis de district, de ville et même de région. Maintenant, le sort du parti et son visage politique est partiellement entre leurs mains.

Youri Afonine lui-même était considéré par beaucoup comme un carriériste et un apparatchik sans principes. Je ne sais pas à quel point ces reproches et ces soupçons sont justifiés. Mais dans ses actions, il procède d’une logique purement politique. Ayant consacré des années à construire une lente carrière au sein du Parti communiste de la Fédération de Russie, la dernière chose qu’il souhaite évidemment est que ce parti disparaisse une fois que son dirigeant inamovible aura tiré sa révérence. D’ailleurs une telle perspective a été envisagée, d’autant plus que le Kremlin a plusieurs fois caressé l’idée de rejeter le Parti communiste au-delà de la politique parlementaire officielle et de le remplacer par une structure « social-démocrate » loyale et entièrement à sa botte. Le seul moyen de se protéger d’une si triste perspective dans les conditions de la Russie des années 2000-2010 était de renforcer le principe du mérite. Encourager la promotion dans la ligne du parti des fonctionnaires et des militants qui ont obtenu les meilleurs résultats en organisant des mobilisations de protestation, qui ont été capables de créer les projets médiatiques les plus efficaces et, surtout, d’obtenir le maximum de résultats aux élections.

Cette politique a duré des années: Afonine ne souhaitant pas provoquer de scissions supplémentaires et de scandales au sein du parti, les postes ont été remplacés lentement, au fur et à mesure que les anciens mastodontes datant encore de l’ère soviétique se sont retirés des affaires. De plus, cette ligne a rencontré de graves contradictions. Souvent, les organisations de parti régionales les plus puissantes ont revendiqué une autonomie excessive et contesté la ligne stratégique de « coexistence pacifique avec le Kremlin » du parti. Un certain nombre d’épurations suivirent lorsque plusieurs des branches régionales les plus puissantes du Parti communiste de la Fédération de Russie furent vaincues, notamment les comités des villes de Moscou et de Léningrad, le comité du Krai de Krasnoyarsk et bien d’autres. Néanmoins, au fil des années de stabilité politique, le Parti communiste de la Fédération de Russie a sensiblement évolué vers un format de parti des cadres fondé sur le principe du mérite.

Un aspect important de cette lente évolution est que l’entrée dans le jeu d’une nouvelle génération de dirigeants qui doivent leur ascension à Youri Afonine a progressivement réduit la dépendance du parti à l’égard des sponsors et généralement des «administrateurs rouges». Ils constituent toujours le principal soutien du parti et de sa base sociale. C’est leur intérêt social qui détermine l’idéologie du parti et la base de son programme politique: protectionnisme du marché national, protectionniste sur le marché national, crédit intérieur bon marché, soutien de l’État au «producteur national» et mesures keynésiennes analogues de nature «patriotique de gauche». Mais les entrepreneurs eux-mêmes deviennent de moins en moins dirigeants des organisations du parti ou même membres.

Le tournant à cet égard a commencé après le «congrès sanglant» de 2004, lorsque l’un des sponsors et dirigeants du parti à l’époque, Guennadi Semiguine, a tenté de s’emparer de la direction du parti communiste de Guennadi Ziouganov. Cela a provoqué une scission assez profonde au sein du parti: dans de nombreuses organisations régionales, il existait des «groupes Semiginsky» et les militants qui se trouvaient dedans s’opposaient à l’ancien pouvoir. A l’époque, les dirigeants du Parti communiste de la Fédération de Russie ont eu beaucoup de mal à conserver le contrôle du parti et à garder entre leurs mains l’enregistrement du parti. Mais le pouvoir de Ziouganov sur le parti s’est ensuite fortement renforcé. Depuis lors, le parti a progressivement, sans mouvements brusques, tenté de repousser les hommes d’affaires des leviers de décision. Les sponsors pouvaient obtenir une place de choix dans la liste électorale, mais de moins en moins souvent le contrôle d’une organisation régionale du parti. Le KPRF a acquis son autonomie par rapport à sa propre base sociale, et s’est institutionnalisé en tant que machine politique.

Au cours des derniers mois, une autre innovation importante est apparue dans les actions de la direction du KPRF. Le parti a commencé à expérimenter la promotion de dirigeants brillants, charismatiques et potentiellement puissants, qui ne font pas toujours partie de ses rangs. Il s’est avéré que les candidats brillants apportent des voix au parti, mais cela ne leur confère aucune influence sur son travail interne et ils sont totalement dépendants du parti.

L’exemple principal ici est Pavel Groudinine, qui a représenté les communistes à l’élection présidentielle. Mais il y a d’autres exemples. Lors des élections au poste de gouverneur dans la région de Vladimir, le Parti communiste de la Fédération de Russie a présenté un homme politique charismatique et brillant, membre du radical « Front de gauche » Maxime Chevtchenko. À Moscou, le Parti communiste collabore régulièrement avec Sergei Oudaltsov, qui est devenu le principal organisateur des campagnes de protestation de rue et l’organisateur de coalitions sociales (au cours de l’été à Moscou, plus de dix conférences de mouvements sociaux appartenant à la coalition Mossovet ont été organisées). Enfin, un exemple frappant d’utilisation réussie de cette nouvelle tactique est la nomination du dirigeant communiste local âgé de 31 ans, Valentin Konovalov, connu dans la région comme un véritable «tribun» et un organisateur actif de manifestations de masse, pour le poste de gouverneur de Khakassie.

Cette galaxie de nouveaux dirigeants exprime le souhait du Parti communiste de devenir le sujet principal du « populisme » de gauche russe, c’est-à-dire de se mettre sur un pied d’égalité avec les travaillistes Jeremy Corbin, partisans de Bernie Sanders ou de Pablo Iglesias du « Podemos » espagnol. Toutes ces nouvelles figures ne sont pas simplement le résultat de la politique de renouvellement du parti. Elles sont conçues pour élargir sa base sociale, pour créer autour de lui une coalition sociale fondamentalement nouvelle, s’opposant non seulement au parti au pouvoir, mais à toute la machine sociale et politique de la classe dirigeante construite au fil des ans.

Fanions rouges: les limites du radicalisme admissible

Mais savoir si le parti communiste peut s’élever à la hauteur des tâches qu’il se fixe n’est pas tout à fait clair. Si le gouvernement resserre le contrôle de la politique intérieure, comment réagiront les communistes?

L’arrestation de Sergei Oudaltsov, qui avait subi à titre préventif une arrestation administrative de trente jours, afin de l’isoler des manifestations et du travail dans le cadre de la campagne électorale à Moscou; la non-admission aux élections dans la région de Vladimir du candidat communiste Maxime Chevtchenko et l’utilisation à grande échelle du filtre municipal contre les candidats «dangereux» de l’opposition de gauche; enfin, les résultats miraculeux du dépouillement nocturne des votes après le deuxième tour des élections au poste de gouverneur à Vladivostok – il s’agit du premier obstacle auquel la stratégie «populiste» du KPRF sera confrontée. Sans violer les règles du jeu écrites et non écrites existantes, il est presque impossible de gagner. Le parti décidera-t-il d’aller au-delà de ces fanions rouges?

La réponse à cette question se situe en grande partie en dehors du Parti communiste. Cela dépend de l’évolution de la situation dans l’ensemble du pays. Deux facteurs seront décisifs: la croissance du mouvement de protestation par le bas et la possible scission des élites.

Nous constatons déjà aujourd’hui que le mécontentement de la base exerce une pression sur le pouvoir. Des politiciens loyalistes comme Sergei Jelezniak ou Natalia Poklonskaya se permettent des gestes politiques extrêmement risqués: ne pas se rendre à une réunion décisive du Parlement ou même voter contre la volonté de leur propre groupe. Par contre, ceux qui souhaitent intercepter l’agenda social du Parti communiste de la Fédération de Russie se sont animés. Après plusieurs années d’anabiose, le mouvement «Essence du temps» de Sergei Kourguinian qui rassemble des signatures contre la réforme des retraites est sorti des limbes. Et quant aux représentants de «Russie juste», ils ont enregistré un groupe d’initiative «spoiler» pour l’organisation d’un référendum. Cependant, si l’importance de telles initiatives grandit avec le mouvement de protestation de masse, cela conduira à un approfondissement inévitable des conflits au sein de l’élite. Et les initiatives qui aujourd’hui ne sont que des outils entre les mains des technologues politiques du Kremlin peuvent échapper au contrôle des autorités selon le modèle classique des syndicats de Zoubatov de l’ère de la première révolution russe. Cependant, le KPRF doit faire concurrence à ses spoilers dès aujourd’hui, ce qui nécessite plus d’énergie de la part du Parti communiste.

Si le pouvoir en place parvient à contrôler la situation dans le pays dans un avenir proche et à mettre un terme à l’effondrement de son autorité et au mécontentement croissant, les dirigeants du parti communiste pourraient faire l’objet de pressions supplémentaires. Que se passera-t-il si le Parti communiste de la Fédération de Russie lui-même refuse d’essayer d’aller au-delà des fanions rouges et revient à la tactique des accommodements avec les autorités? Une expérience de ce genre que nous voyons actuellement en Extrême-Orient.

Mais il est peu probable qu’un tel scénario mette un point final dans l’histoire de la crise politique. L’aile radicale «populiste» du parti et ses alliés, tels que Sergei Oudaltsov, Maxime Chevtchenko et Valentin Konovalov, peuvent « voler de leurs propres ailes» en créant un centre de populisme de gauche indépendant du parti, afin de ne pas laisser la rue aux populistes de droite d’Alexeï Navalny. Les éléments de coordination nécessaires entre ces dirigeants et ces groupes sont en train de naître sous nos yeux.

En fait, il est possible de décrire deux scénarios selon lesquels, très probablement, la situation sur le flanc gauche de la politique russe se développera: un scénario «anglais» et un «français». Dans le premier cas, la radicalisation du mouvement de protestation trouvera le moyen de renouveler l’ancien parti de gauche, qui mettra en avant de nouveaux dirigeants, changera son discours et gagnera en courage pour s’opposer directement à l’établissement et à son système politique, comme le firent les travaillistes de Jeremy Corbin. Dans le second cas, le parti ne sera pas en mesure de résoudre ce problème, et le projet politique de populisme de gauche se formera en dehors de lui, comme ce fut le cas avec la «France insoumise» de Jean-Luc Mélenchon, qui créa son mouvement en dehors des deux partis ouvriers traditionnels, socialiste et communiste, mais les a déjà dépassés en popularité et en influence politique.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

