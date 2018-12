Daria Garmonenko, Ivan Rodine, rédacteur en chef du département politique de NezavisimayaGazeta

NezavissimaïaGazeta a publié son analyse du rapport du Centre pour l’étude de la culture politique de la Russie et a fourni des avis d’expert sur ce matériel analytique.

Rappelons que TSIPKR a rédigé un rapport intitulé «La société russe dans une nouvelle réalité politique: résultats de 2018 et perspectives» à la suite d’une série d’études sociologiques nationales menées en 2018.

La direction du Parti communiste de la Fédération de Russie a reçu les informations d’un sondage réalisé par le Centre pour l’étude de la culture politique de la Russie (TSIPKR) du 20 au 22 décembre. L’étude conclut qu’une nouvelle réalité politique a été renforcée dans le pays: une nouvelle chute de popularité du pouvoir en place, une montée des sentiments de protestation et des forces de l’opposition. Dans le même temps, les communistes ne cachent pas le fait qu’il existe une demande dans la société pour une certaine nouvelle structure politique, pour laquelle 13% des personnes interrogées se prononcent déjà. Du Parti communiste lui-même, les gens attendent non seulement la poursuite de la lutte contre la réforme des retraites, mais aussi un plus grand radicalisme. Par exemple, exiger la démission du gouvernement.

Dans la première partie de l’enquête du TsIPKR, nous examinons les sentiments des Russes, leurs préoccupations et leurs revendications envers lepouvoir.Il est conclu que l’opinion publique est de plus en plus axée sur le problème de la justice sociale. Par exemple, en deux ans, la proportion de répondants qui pensent que ce concept en Russie n’est absolument pasrespecté a cru de 27 à 40%,.

La deuxième partie de l’enquête est déjà plus spécifique: elle révèle l’attitude des citoyens à l’égard de la réforme des retraites et du positionnement des forces politiques sur la question.Les chiffres montrent qu’au cours des trois derniers mois, l’influence du président Vladimir Poutine, qui avait défendu l’initiative du gouvernement de relever l’âge de la retraite, a diminué. De plus, l’explication qui leur a été donnée lors de la conférence de presse du 20 décembre n’ajoutait aucun partisan à cette réforme. Il conclut que « un électeur sur deux qui a voté en mars pour la présidence de Poutine se considère désormais comme l’un des opposants fermes de sa réforme des retraites ».

En ce qui concerne le changement de position des partis, le sondage TsIPKR a en principe confirmé les données d’autres services sociologiques : la cote de Russie unie s’établit à 33%. L’index électoral du parti communiste est de 18%, il ne change pas non plus. Le Parti libéral démocrate a perdu un peu du potentiel précédemment acquis, et Russie juste ne peut pas dépasser le niveau de 6%. Il a été noté que 13% des répondants ont à nouveau exprimé le souhait de voter pour « un autre parti ».

Et au sein de l’électorat du Parti communiste, en seulement six mois, des changements ont déjà eu lieu: il y a moins de jeunes, mais les «anciens retraités» ont augmenté (de 55 à 65 ans). En général, les trois cinquièmes des électeurs stables du Parti communiste sont des personnes en âge de travailler. Ils forment également la majorité dans l’électorat potentiel. Une question intéressante a été posée dans le sondage: voterez-vous pour le Parti communiste de la Fédération de Russie s’il se renouvelle et prouve sa capacité d’aider les gens? 34% des personnes interrogées ont répondu positivement à cette question, mais pour à peu près autant, des doutes subsistent. Seuls 13% ont exprimé un « non » catégorique.

Apparemment, c’est cet électorat pris dans son ensemble qui exige davantage de radicalisme de la part des communistes, ce qui a également été révélé par un sondage du TsIPKR. Par exemple, un peu plus de 40% soutiennent généralement sa lutte contre la réforme des retraites, le poussant à la continuer. Y compris à travers une nouvelle tentative d’obtenir un référendum,idée à laquelle 43% ont souscrit. Dans le même temps, 32% insistent sur le fait qu’il est temps que le président change de gouvernement et que les communistes le conseillent en ce sens. Et 31% de plus doutent que le système étatique actuel de la Russie puisse se passer de « réparation politique ». Cette colonne de l’enquête, apparemment, devrait être comprise comme une recherche du terrain pour une éventuelle lutte du Parti communiste en vue de changements constitutionnels. Cependant, il est indiqué que les personnes interrogées ne considèrent en principe que le parlement de la Fédération de Russie, où, comme on le sait, et le Parti communiste est enraciné, soit totalement inadapté.

SergueiOboukhov, secrétaire du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, a déclaré à NG que 13% des personnes interrogées pour un autre « parti » se promènent d’un scrutin à l’autre – et que ce chiffre ne diminue pas, bien qu’il existe également de petits partis tels que « Patriotes de Russie » ou « Communistes de Russie ». Sur ces 13% des sondés, un tiers ne se sont pas rendus aux élections présidentielles, 20% ont voté pour le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine, 25% pour Poutine, 8% pour Vladimir Jirinovski, 10% pour KseniaSobtchak, 5% pour Boris Titov et 1% pour GrigoryYavlinski. Maintenant, la moitié d’entre eux sont prêts à voter pour le Parti communiste de la Fédération de Russie, mais l’autre moitié ne l’est pas. En général, a souligné M. Oboukhov, « ils ne constituent pas la base d’un, mais deux partis potentiels – des populistes et des libéraux ». Dans le même temps, étant donné que le parti communiste de la Fédération de Russie n’est pas le seul à faire des enquêtes, il s’est dit préoccupé par le fait que, sous cet électorat indécis, le Kremlin pourrait tenter de créer un nouveau parti de gauche.

Le premier vice-président du Centre pour les technologies politiques, AlexeiMakarkine, a expliqué à NG qu’il y avait toujours une demande pour une nouvelle force politique, mais elle est floue – et chaque personne comprend le nouveau parti à sa manière. L’expert a noté que les gens ne voyaient tout simplement pas leur parti dans le système actuel, mais l’électorat d’un parti unique ne fonctionnerait en aucun cas, car les préférences idéologiques des citoyens sont très différentes, et la plupart d’entre eux ne montrent aucune activité dans la construction d’un parti.

Cependant, Makarkine a mis en doute le fait que l’électorat potentiel du parti communiste est de 52%. «Bien sûr, la société exige beaucoup de justice, mais tout le monde ne l’associe pas au Parti communiste de la Fédération de Russie. En votant pour le parti, les gens votent pour la marque et les gens. Les communistes n’ont pas de droit d’auteur pour la justice, mais cette enquête, apparemment, devrait encourager les membres du parti, resserrer les rangs. Il y a également un indice que, avec une plus grande radicalisation et un programme plus exigeant, il serait possible d’élargir l’électorat. Mais les dirigeants du parti ne le feront pas », a-t-il noté.

Le chef du Centre pour les réformes économiques et politiques, NikolaïMironov, a indiqué qu’il existait une demande pour un nouveau parti de centre-gauche, qui serait en grande partie centriste, mais avec un thème social prononcé et non pas communiste. «Il existe une demande spécifique pour un parti de gauche de type européen, afin de fournir un niveau de vie pas comme en URSS, mais comme en Europe occidentale», a souligné l’expert.

Selon Mironov, les anciennes idéologies et les appels lancés à Lénine, à Staline et au passé soviétique effraient par une partie de l’électorat potentiel du parti communiste de la Fédération de Russie. Il a rappelé que dans le monde moderne, parmi les partisans du socialisme on voit déjà apparaître de nouveaux noms. L’expert a noté que, bien entendu, les technologues du Kremlin peuvent créer un nouveau parti de gauche, mais il est peu probable qu’il soit viable: tous les projets gouvernementaux sont, en règle générale, des « spoilers ». Cependant, Mironov estime que la radicalisation de l’agenda du Parti communiste de la Fédération de Russie ne réussira pas, car la direction du parti ne voit pas le développement dans cette direction.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et société

