ce à quoi je vais réfléchir pour aborder l’an nouveau

Non seulement parce que l’offre est ce qu’elle est mais parce que le collectif a été profondément détruit et que cela tatonne pour reconstruire. Je dois dire que cette étrange expérience de hier, cette journée où m’est apparu l’impossible changement du PCF, du moins cette espèce de haine gratuite qui leste ceux qui demeurent souvent à des postes de direction… Cette absurde manière de ronger l’os de la marginalisation et d’un sentimentalisme confondu avec une analyse de l’impérialisme…

J’ai besoin de réfléchir à tout ça pour aborder cette nouvelle année. Marianne m’a envoyé deux textes que je viens de publier sur une situation étrangement parrallèle en Russie… Il est clair qu’il n’existe rien d’autre- du moins à mes yeux que les partis communistes, mais il est indispensable qu’il mesure à quel point il est en rupture avec ce qui demande à naître, non pas pour une « modernité » de couches moyennes et de petite bourgeoisie en crise, mais bien des gens qui n’en peuvent plus.

