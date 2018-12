Comme disait Mao, on ne secoue que les arbres qui portent des fruits

Aujourd’hui, il y a eu dans le landerneau communiste une offensive de « droite », un petit groupe de camarades s ‘est obstiné malgré mes dénégations à m’attribuer un texte sur l’humanité et les kurdes, ce texte ai-je eu beau leur répéter a été écrit par Pierre-Alain Millet, rien n’y a fait. Que vous le croyez ou non ces gens ont échangé moultes réflexions désagréables sur ma personne, j’étais un être grossier et brutal, manquant de subtilité, je résume mais imaginez que cela a commencé à 8heures du matin et que ce soir à 21 heures ils y sont toujours. Ils ont occupé le fil du texte partagé par Hervé Poly à ne parler que de moi, en disant tout le mal qu’ils pensaient de moi et le désintérêt qu’ils éprouvaient pour ma personne. Sylvie Jean a tenté une percée culturelle sur Nazim Hikmet en expliquant qu’elle aimait tant ce poète, mais personne n’a relevé cet effort culturel, ils ont recommencé à dire à quel point j’étais un être insupportable, il y eut même quelques regrets à l’idée que j’étais toujours en vie… J’ai renoncé à préciser ma position sur les kurdes dont j’ai fini par comprendre qu’à quelques rares exceptions, ils se fichaient complètement, dire du mal de moi, détailler mon manque d’intérêt leur convenait mieux. Je suis partie à 10heures, j’ai eu le temps d’aller en bibliothèque, au restaurant déguster des moules frites, mon ordinateur est tombé en panne et quand le réparateur l’a remis en marche, je suis retournée voir, ils continuaient à parler de moi.

Un second thème était sorti, avancé par Robert Clément qui en profité pour dire à quel point il se désintéressait de moi et de mes écrits, et il me fut reproché cette fois avec quelque véracité de parler de droite et de gauche à l’intérieur du parti. J’ai regardé ma montre, il était 21 heures. Ils avaient fait le tour du cadran en ne parlant que de moi et de temps en temps des kurdes. En n’ayant toujours pas compris que l’article n’est pas de moi.

Pour Robert Clément et ceux qui s’effraient de ma proposition de parler de droite et de gauche à l’intérieur du parti, je me permets de vous citer entre autres cette lettre de Staline adressée au camarade Bill-Bielotserkovski, elle présente un autre intérêt on croirait le colloque d’Argenteuil :

» je vous écris avec un grand retard. mieux vaut tard que jamais.

1) j’estime erroné le fait même de poser la question d’éléments « de droite » et « de gauche » en littérature (et donc aussi au théâtre), le concept de « droite » ou de « gauche » aujourd’hui est un concept du parti, et plus précisément interne au parti. les éléments de droite ou de gauche sont des gens qui s’écartent dans un sens ou dans l’autre de ce qui est la ligne du parti. C’est pourquoi il serait étrange de l’appliquer à un domaine incomparablement plus large et aussi extérieur au parti que la littérature ou l’art.

On trouve les mêmes catégories chez Lénine et dans tous les partis, ainsi Lénine parle à propos de Boukharine qui lui tape sur les nerfs de « nigaudchisme ». mais il s’agit toujours de faits et de positionnements politiques liés à un problème donné parce que la tendance de Boukharine à propos du maintien de la NEP est plutôt de droite.

Ignorer qu’un congrès du parti a toujours été caractérisé par une montée au créneau de la gauche et se termine par une manière de rassurer la droite, est mal connaître l’histoire de notre parti, c’était vrai pour Georges Marchais. Les suivants il est vrai ont tellement tiré vers la droite que la catégorie gauche a disparu du paysage, censuré, donc l’unanimité…

Si je propose ce retour à des catégories politiques, c’est parce que me semble insupportable ce qui s’est passé au dernier congrès où les questions de personne, le légitimisme autour du secrétaire et les rumeurs concernant les personnalités du manifeste ont tenu lieu de confrontation politique. C’est du temps perdu à la manière de cette étrange journée où des gens « droitiers » se sont acharnés sur moi à propos d’un texte dont je n’étais pas l’auteur.

Je dois dire que cette journée où j’ai été le centre d’intérêt de gens qui n’avaient visiblement rien de mieux à faire m’est apparu présenter les mêmes tares… des ragots au lieu de la politique… Il faut en sortir même si il devient flatteur d’être ainsi l’objet de tant d’attentions à un âge avancé de surcroit… Et de me dire comme l’affirmait Mao qu’on ne secoue que les arbres qui portent des fruits.

J’espère que je ne vais pas trop vous manquer dans mes dix jours de vacances hongroises…

Si Marianne a le temps elle alimentera le blog, sinon bon bout de l’an mes chers amis et camarades.

Danielle Bleitrach

