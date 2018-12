Pourquoi cet érudit juif israélien s’érige-t-il lui-même en panneau publicitaire pour la distorsion brutale de la Shoah par la Pologne?

le quotidien Israélien Haazretz explique que Quatre des historiens les plus en vue de la Pologne s’interrogent sur l’attaque sauvage de Daniel Blatman contre Yad Vashem et son acceptation de l’invitation du gouvernement polonais à diriger le Musée du ghetto de Varsovie – un projet pernicieux visant à blanchir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quelle que soit la colère légitime ou non sur la manière dont le mémorial israélien de l’extermination des juifs en Europe centrale, il est absolument invraisemblable d’aller se jeter dans le négationisme et la falsification de l’histoire du gouvernement polonais. Malheureusement, il en est quelquefois ainsi et le pseudo-historien et vrai idéologue Shlomo Sand en est un autre exemple: au départ excédé par Israêl, la manière dont est utilisé le massacre des juifs pour une politique chauvine, criminelle de l’extrême-droite israélienne, ces « historiens » basculent de l’autre côté, et soutiennent des thèses nationalistes, antisémites. En arriver effectivement à soutenir la révision de l’histoire qui a lieu en Pologne et qui donne lieu à des procès, des atteintes aux personnes dont les communistes sont victimes prouve à quel point tout ce beau monde a renoncé non seulement au métier d’historien, mais à toute position politique véritablement anti-fasciste. L’un ne vaut pas mieux que l’autre, la POlogne d’aujourd’hui et Israêl paraissent fait pour s’entendre sur le pire. C’est malheureusement le cas aussi en France ou faute d’un point de vue anti-impérialiste, nous assistons aux pires dérives complémentaires, des Bernard, Nenry levy et autre Glucksman à Gieudonné et Soral, l’anticommunisme, la négation de l’histoire est leur lot commun. (note de Danielle Bleitrach)