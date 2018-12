«Longue vie à Staline! Le gouvernement Medvedev démissionne! « Rassemblement du parti communiste à Simferopol

les dirigeants du parti communiste de Crimée que nous avions rencontrés lors de notre voyage en 2015 avec Marianne surfent sur la vague en faveur de Staline qui se développe dans le pays. Imaginer que c’est le pouvoir qui est à l’origine de cette popularité relève de la méconnaissance totale, il y a au contraire autour de Medvedev, le premier ministre et son gouvernement en faveur des oligarques une tentative de discrédit de l’URSS et la reprise des thèmes occidentaux contre Staline et contre l’URSS, cela va jusqu’à des tentatives de réhabilitation d’anciens collaborateurs des nazis. Mais cela se heurte à la colère des Russes chez qui la popularité de l’URSS monte en flèche.Celle de lénine reste élevée, mais comment expliquer celle dont jouit Staline sinon par cette anecdote racontée par un camarade français parlant très bien l’italien rencontrant un Moldave à Moscou. C’était lors de la délégation organisée par Marianne et les camarades de Vénissieux pour la célébration de la Révolution d’octobre. Ils ont découvert la popularité de l’URSS, chanté dans les rues des chants révolutionnaires repris par la foule moscovite. Donc notre français de venissieux arrive dans un café et y fraternise avec un Moldave (qui parle une langue très proche de l’italien et du roumain). Celui-ci est desespéré d’avoir perdu l’URSS. Le camarade français après quelques boissons le console en lui promettant qu’il va y avoir à nouveau un lénine; le Moldave proteste et dit « pas lénine, il y a urgence, il faut Staline, lui seul peut nous débarrasser de pareille engeance ». Cette découverte est stupéfiante pour un Français, j’ai été moi même lors de notre voyage en Crimée stupéfaite de la manière dont les habitants veillaient sur les statues de lénine en les protégeant des menaces de l’extrême-droite ukrainienne. Tant que l’on n’a pas fait l’expérience de cette adhésion aux fondateurs de l’URSS, on peut toujours imaginer que les communistes russes s’accrochent à de vieilles lunes. personnellement je pense au contraire qu’ils essayent de faire oublier que Eltsine et Gorbatchev étaient des dirigeants communistes en s’affirmant les descendants de lénine et de Staline (note et traduction de danielle Bleitrach)

« Longue vie à Staline! » Valery Lavrov, secrétaire du Comité républicain de Crimée du Parti communiste de la Fédération de Russie, a déclaré que Joseph Vissarionovich Stalin était l’un des dirigeants de la Grande Révolution socialiste d’octobre, l’un des architectes de l’Union soviétique, l’auteur de la Constitution du peuple. Valery Lavrov a souligné que le gouvernement libéral actuel hait Staline parce qu’il a créé un grand pays, sauvé l’URSS et le monde entier de la « peste brune », créé un camp de socialisme, jeté les bases de l’ère spatiale et des bases de l’énergie nucléaire. Valery Lavrov a souligné que Staline était détesté de son vivant et que l’auteur des premiers ouvrages diffamatoires sur Joseph Vissarionovich n’était autre que Leo Trotsky, à l’origine de l’hystérie anti-Staline dans le monde et en Europe. Le second était Khrouchtchev, qui, avec son rapport au XX Congrès du PCUS, a tenté de piétiner le nom de Staline. Et, bien sûr, le troisième disciple était Soljenitsyne avec son faux travail « L’archipel du goulag ». « Mais nous savons tous que Staline est une grande figure du XXe siècle et que, dans notre lutte pour l’avenir socialiste de la Russie, nous nous appuyons sur son expérience inestimable », a déclaré le secrétaire du reskoma. Pendant dix ans, Staline a sorti l’économie du pays des ruines et mené une industrialisation à grande échelle », a déclaré Valery Lavrov. « Et dès le début de l’année, les Russes recevront des cadeaux du gouvernement sous la forme d’une réforme barbare des retraites, d’une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une augmentation des tarifs du logement et des services collectifs, ainsi que des prix du carburant et des lubrifiants », a-t-il déclaré. «Notre tâche est d’expliquer constamment aux habitants de la Crimée que leur bien-être socio-économique dépend directement de la rapidité avec laquelle le programme en dix étapes menant au programme de vie décent du Parti communiste de la Fédération de Russie est mis en œuvre, qui vise à protéger les droits et les intérêts des travailleurs», a conclu l’orateur.

