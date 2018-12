Etrange histoire : Titre original (traduction littérale) : avoir la nostalgie de Staline, poser des bombes et tuer pour défendre Lénine

https://vz.ru/opinions/2018/12/18/955920.html

Marianne après avoir traduit ce texte, m’écrit : A vrai dire, je ne sais trop quoi en penser, mais si c’est vrai, le Mausolée de Lénine a eu chaud! elle ajoute: les commentaires (des lecteurs russes) sont très négatifs, ils trouvent que l’article est odieusement antisoviétique, de plus ils trouvent l’auteur « trop jeune »! encore une bizarrerie de ces Russes. A la lecture de ce texte effectivement étrange sur la résistance armée des communistes, il me semble que ce que nous trouvons étrange, le recours à la guerilla, à la lutte armée par des communistes appartient à une époque en train d’évoluer rapidement, celle où l’on a cru pouvoir en finir avec le capitalisme par les urnes par des choix « démocratiques » voir des transformations constitutionnelles. De toutes parts ce qui apparait c’est après la chute de l’URSS et la ripaille sans limite d’un capitalisme sénile, une nouvelle phase de la contestation mondiale, la mise en mouvement de masses a succédé à des mouvements « d’élites » ‘comme la Révolution française succède aux Lumières et aux frondes des puissants; la violence de la répression de ces mouvements de masse entraine une résistance d’une autre nature, avec des idéologies confuses. Déjà aujourd’hui, la violence nécessaire pour se débarraser d’un ordre injuste est beaucoup plus partagée qu’on ne le croit. ici, la Russie qui a fait l’expérience de la contre-révolution fait de plus en plus pression sur les communistes et leurs atermoiements. Impatience gauchiste, anti-soviétisme disent les commentaires, il n’empêche, la question de la violence révolutionnaire comme réponse à la violence des possédants se pose. (note de danielle Bleitrach)

Titre original (traduction littérale) : avoir la nostalgie de Staline, poser des bombes et tuer pour défendre Lénine

Notre pays se rappelle les événements d’il y a 25 ans: la Constitution, les premières élections à la Douma d’Etat, la victoire phénoménale de Jirinovski. Dans le chœur général de joie et de félicitations, peu de gens se souviennent de la raison des événements de décembre, à savoirOctobre noir 1993.

C’est le bombardement du Conseil suprême qui a déterminé le développement futur du pays. La loi principale du pays, créée à la hâte, était nécessaire pour mettre fin à cet affrontement sanglant. On se souvient encore aujourd’hui de ceux qui s’opposaient publiquement à Boris Eltsine: Alexandre Routskoï, Rousslan Khasbulatov, le général frénétique Makachov, le trapu Guennadi Zyuganov (1). Ce dernier, cependant, a pénétré pour toujours dans l’establishment politique du pays, acceptant le rôle d’un communiste respectable à la tête d’une espèce de kolkhoze postsoviétique.

Peu de gens se souviendront que pendant toutes les années 90 en Russie, il y avait une organisation clandestine de communistes – le Conseil militaire révolutionnaire – et ils se rappelleront encore moins de son dirigeant, Igor Goubkine, qui avait misé sur la terreur. Et une terreur pas seulement verbale, mais la plus réelle qui soit – avec des bombes, des armes légères et un équipement moderne.

Pour l’Europe, les terroristes de gauche étaient un vieux casse-tête: Rome était quadrillée par les «brigades rouges», en Allemagne, il y avait la RAF et les «cellules révolutionnaires». Mais qui aurait pensé qu’un réseau clandestin armé surgirait dans l’espace post-soviétique, et qui transférerait ces méthodes dans les rues moscovites enneigées et sombrant dans la misère. Peut-être que cela ne pouvait se produire dans notre pays qu’en cette période troublée d’humiliation nationale et de la perte de tout ce qui avait été construit en 70 ans.

Le «Conseil militaire révolutionnaire» a été créé en 1997 à Moscou pour « la mise en place d’un soulèvement armé afin de renverser le régime bourgeois et instaurer la dictature du prolétariat sous la forme du pouvoir soviétique. » C’est ainsi que les buts et objectifs énoncés dans les documents statutaires ont été formulés. Sur le compte de l’organisation pour toute la période d’activité –il y a des attaques à main armée, des plasticages et autres actes terroristes. En outre, le premier groupe de Goubkine, qui n’avait pas encore pris le nom de Conseil militaire révolutionnaire, aurait été supervisé par des anciens du KGB de l’URSS, qui possédaient une expérience considérable dans la création de groupes de sabotage pour la libération nationale.

« En tant qu’organe de préparation à un soulèvement armé Le « Conseil militaire révolutionnaire » est né le 9 mai 1997. Il comprenait à la fois des camarades qui par la suite sont passés devant un tribunal et d’autres qui ont réussi à éviter l’arrestation. La mise en place d’un tel organe est assez logique. S’il faut une rébellion, alors on doit y être préparé. Et pour cela, on a besoin d’un plan d’action élaboré et d’un siège qui le prépare, organise les travaux de mise en œuvre du plan. Ce sont des vérités évidentes pour quiconque a suivi le cours d’histoire du PCUS à l’époque soviétique. Il nous restait, nous, anciens militaires et militants du Komsomol, à accomplir les formalités – déclarer l’instauration d’un siège pour la préparation du soulèvement et répartir les responsabilités », m’a dit Goubkine.

Sur les centaines de milliers de communistes, de membres du Parti communiste de la Fédération de Russie, il se trouvait à peine une douzaine de personnes prêtes à entrer dans la clandestinité. Après la défaite du soulèvement d’octobre et l’acceptation par Guennadi Andreïevitch du gouvernement Eltsine (2), l’idée communiste revêtait un caractère nostalgique: les gens regrettaient l’époque de Staline qui garantissait le droit au travail, mais n’étaient pas prêts à défendre ces idées les armes à la main. En conséquence, à Moscou, le Conseil militaire révolutionnaire n’a pas été en mesure de recruter des militants : on les a fait venir de Vladivostok.

En mars 1997, le débat autour du Mausolée de Lénine a éclaté avec une nouvelle force – les démocrates appelaient à l’élimination finale de ce vestige d’un terrible passé. À l’initiative de la faction du Parti communiste à la Douma d’État, une résolution spéciale visant à protéger la tombe du dirigeant soviétique a été présentée à trois reprises. Trois fois, la résolution n’a pas obtenu le nombre de voix requis. Le dernier vote était prévu pour le 2 avril de la même année, après quoi, conformément au règlement, la résolution serait retirée. C’est dans ces circonstances que l’action la plus célèbre du «Conseil militaire révolutionnaire» a eu lieu –la démolition à l’explosif du monument à Nicolas II dans le village de Taininsky.

Après le succès de la destruction du monument, un ultimatum du Conseil militaire révolutionnaire aux termes duquel les membres de l’organisation ont pris la responsabilité de l’attaque est parvenu à la télécopie du député de la Douma Grigoriev. L’ultimatum a été lu non seulement parmi les parlementaires, mais également dans les journaux télévisés. En conséquence, lors de la réunion suivante de la Douma d’Etat, une discussion a eu lieu sur l’incident survenu -la transcriptions des réunions seraient ensuite ajoutées à la procédure pénale.

«Je me souviens, la député Starovoitova a parlé entre autres et a dit à peu près ceci: j’étais contre la préservation du mausolée. Mais maintenant, mon opinion a changé. Etant donné qu’il y a encore des vauriens, prêts à exploser et à tuer pour Lénine, eh bien, qu’ils aillent au diable. Que tout reste en place pour le moment … La résolution de défense du mausolée a été adoptée à la majorité. Nous, cependant, pour la pression exercée sur l’adoption par le gouvernement de la décision requise, on nous a imputé l’article « Terrorisme », m’a dit Goubkine.

Une autre action du Conseil militaire révolutionnaire a été le projet de faire sauter le célèbre monument à Pierre le Grand sur le quai de Moscou. Mais l’action a été annulée au dernier moment: des femmes et enfants se promenaient au pied du monument. Bientôt, les services spéciaux s’occupèrent sérieusement des militants clandestins – Goubkine fut arrêté, mais libéré inexplicablement le 6 janvier 2000, après s’être engagé par écrit à ne pas essayer de partir. Cependant, à la fin du mois de juillet de l’année suivante, il sera de nouveau arrêté et cette fois condamné. Il sera libéré de prison seulement en 2017.

Je connais Igor Goubkine depuis longtemps: nous avions déjà une correspondance abondante au début de ce siècle. Je me demande toujours quoi penser des activités du «Conseil militaire révolutionnaire». Et je ne trouve pas la réponse. Apparemment, elle se niche dans cette époque troublée et extrêmement naïve, lorsque des officiers de l’armée vendaient des chiffons en provenance de Turquie, que le feuilleton « Brigades » incarnait la moralité et qu’un président ivre dirigeait l’orchestre. Quelle attitude avoir devant tout cela?Et, bien sûr, je n’ai pas pu m’empêcher d’interroger Igor sur les victimes. Des vraies, de chair et de sang, avec leurs femmes et leurs enfants.

«C’est une guerre et une guerre ne va pas sans victimes. Car nous sommes depuis longtemps en état de guerre civile, qui prend de temps en temps des formes ouvertes et sans merci. Personnellement, je ne réfléchis pas aux souffrances des innocents, car il n’y a pas d’innocents dans une guerre civile. Je suis contre la cruauté insensée, contre les crimes de guerre, mais il fallait penser aux victimes possibles lorsque la population a consenti à démolir le système soviétique », me dira plus tard Igor. Depuis 2017, il ne répond pas aux messages.

(1) l’énumération est un peu fantaisiste

(2) en 1996 Ziouganov aurait dû remporter l’élection

