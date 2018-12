Sergei Oudaltsov: le socialisme d’un côté et Poutine de l’autre

L’auteur de l’article est un allié du KPRF, C’est lui que Mélenchon quand il est allé à Moscou a voulu voir, espérant y trouver une force concurrente du parti communiste comparable à Podemos en Espagne ou Blanco au Portugal, voire Syriza en Grèce, avec laquelle poursuivre sa grande œuvre : voir une social-démocratie « radicale » se substituer aux partis communistes considérés comme « staliniens », la grande œuvre des Trotskistes et de Mitterrand. Mais pour le moment Sergei Oudaltsov est non seulement un allié fidèle mais ne fait pas le poids pour se présenter en concurrent, dans cet article il attaque même des gens qui connaissent une certaine faveur dans les milieux gauchistes français comme Kourguinian (essence du temps) et qui n’ont cessé d’attaquer le KPRF. Son article qui n’est pas du même niveau que ceux de Ziouganov, beaucoup plus superficiel, a le mérite pour nous Français de nous faire connaître ce reflux des Russes face à un Poutine dont ils n’espèrent plus qu’il restaurera l’URSS et qu’il mettra au pas les oligarques (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

La manière dont le Président s’est dévoilé montre à quel point il est éloigné des revendications du peuple

Pour être honnête, je suis très heureux des résultats de la conférence de presse du président Poutine du 20 décembre. En principe, bien sûr, il n’a rien dit de nouveau, ne s’écartant pas des sujets qui sont déjà ressassés quotidiennement par toutes les chaînes de télévision par les propagandistes habituels. Bon, à part qu’il a promis de se marier, mais ce n’est pas avec cela qu’il va plaire aux larges couches de la population. En gros, c’était une conférence de presse ennuyeuse. Alors pourquoi suis-je content?

Eh bien je suis content que Poutine ait enfin clairement défini son parti pris de classe. D’habitude, il essaie de parler en termes vagues, afin que tout le monde se fasse des illusions sur lui. Mais, apparemment, la maîtrise de soi du tchékiste s’est affaiblie à l’âge de 67 ans et le président s’est laissé aller. Et il a dit à la face du monde qu’il ne considérait pas la restauration du socialisme en Russie comme possible. « Cela est toujours associé à des dépenses plus importantes et, finalement, à une impasse dans l’économie », étonnant ainsi le monde entier avec sa connaissance économique approfondie, ajoutant qu’au lieu du socialisme, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté devaient être traitées équitablement (!!!).

Mais c’est le cas de le dire, une mauvaise vérité vaut mieux qu’un beau mensonge. Alors, soyons francs, jusqu’à présent beaucoup de nos concitoyens qui adhéraient justement à des conceptions socialistes continuaient de croire irrationnellement que Poutine se débarrasserait tôt ou tard du masque libéral (bien que l’on ne comprenne pas très bien quelle logique obligerait aujourd’hui notre tout-puissant président à le porter) et s’orienterait vers des sentiments traditionnellement à gauche chez le peuple russe. Il existe de tels visionnaires dans nos organisations de gauche d’opposition. C’est ce public que visent des propagandistes pseudo-pro-gouvernementaux tels Kourguinian, qui se tordent les bras et supplient pathétiquement Poutine de «faire un virage à gauche».

Mais maintenant, les points sont mis sur les i. Parce que Poutine a publiquement reconnu qu’il ne comprenait pas le socialisme, ne l’acceptait pas et continuerait sa voie dans le strict respect des préceptes des classiques du capitalisme et des Tchoubaïs qui leur emboîtent le pas. En effet, selon lui, la justice sociale ne consiste pas à éliminer la pauvreté et la misère, mais à «traiter équitablement les personnes vivant sous le seuil de pauvreté». Comme on dit, prenez et signez …

Lors de la conférence de presse, si nous ajoutons à cette révélation anti socialiste une nouvelle justification de la réforme honteuse et inefficace des retraites, ainsi que de l’activité du gouvernement Medvedev méprisé par le peuple, on peut affirmer que le président Poutine va de plus en plus à contre-sens de l’opinion de la majorité des Russes.

Et comme l’histoire l’enseigne, un pouvoir qui est entré en conflit avec les intérêts du peuple est voué à l’échec. Ce n’est qu’une question de temps.

Ces jours-ci, une étude du Centre Levada a montré que le nombre de citoyens russes qui regrettaient l’effondrement de l’Union soviétique avait atteint son maximum au cours des 15 dernières années. Aujourd’hui, 66% des personnes interrogées partagent cette opinion et, au cours des deux dernières années, ces sentiments ont augmenté non seulement chez les personnes d’âge moyen et plus âgées, mais également chez les jeunes de 18 à 24 ans. Mais l’Union soviétique, ce n’est que le socialisme et encore une fois le socialisme! Ce sont justement les dépenses gouvernementales importantes associées au développement de la science, de l’éducation, de la culture et de la médecine. C’est-à-dire avec le développement du capital humain, sans lequel aucune avancée technologique, si chère à nos fonctionnaires, n’est impossible.

Mais, excusez-moi, de l’avis de notre président, investir dans l’homme est une impasse économique. Par conséquent, chers Russes, sous Poutine, apprêtez-vous à recevoir un maigre salaire, des pensions de misère, des soins de santé semi-commerciaux et autres plaisirs de notre « capitalisme souverain » au visage inhumain. Car c’est là l’idée nationale de notre gouvernement, que le président, par une étrange coïncidence, appelle «patriotisme». Bien que, évidemment, en ce qui concerne certains Russes, dont nous connaissons bien les noms, un tel patriotisme est bel et bien présent et leur permet de s’enrichir en toute impunité à nos dépens. Et aux autres on promet d’augmenter les retraites des pauvres de 100 roubles par mois. Car cela, selon notre leader national, c’est la justice sociale.

Alors rappelez-vous cette journée – 20 décembre 2018. Ce jour-là, Poutine a rejeté une fois pour toutes les partisans du socialisme, très nombreux en Russie. Désormais, aucune personne sensée n’a le droit de nourrir des illusions sur un possible « virage à gauche » à l’initiative de Poutine. Après le 20 décembre, quiconque se dit partisan du socialisme et soutient Poutine doit finalement décider pour lui-même, s’il est pour le socialisme ou pour Poutine. Comme cela nous a été expliqué par le président lui-même, ces catégories sont incompatibles.

Eh bien, je propose que l’opposition de gauche adopte maintenant le slogan «Socialisme sans Poutine!», car il incarne clairement notre objectif politique.

Traduction MD pour H&S

