Poutine conférence de presse: Quand la main droite ne sait pas ce que fait la gauche.

La conférence de presse annuelle du président Vladimir Poutine, qui s’est tenue le 20 décembre, a duré plus de trois heures et demie. On y a entendu beaucoup de questions spécifiques de nature socio-économique: purification de l’eau, gazéification de territoires, suppression des décharges, collecte séparée des déchets ménagers, etc. Aucune question théorique, en substance, n’a été posée, à l’exception d’une concernant le développement futur possible de la Russie. Cet article traduit par Marianne pour histoire et société, comme le suivant émanant d’un allié des communistes reflète une évolution sensible de l’opinion publique et aussi du KPRF concernant le président. Avec la réforme « cannibale » des retraites, le président Poutine jusqu’ici épargné parce que bénéficiant d’une sorte d’image gaullienne, au dessus y compris du premier ministre et du parti Russie unie déconsidérés, à qui certains attribuaient des sympathies secrètes pour l’URSS et la volonté de la restaurer, une politique internationale consensuelle, est apparu comme l’homme des oligarques. Cette réponse de Poutine a été considérée comme une manière de tomber le masque comme son choix d’appuyer la réforme des retraites (traduction de Marianne Dunlop, note de Danielle Bleitrach pour histoire et société).

https://kprf.ru/party-live/opinion/181318.html

Valentin Simonine

21-12-2018

Malheureusement, je n’ai pas entendu le nom de famille du journaliste, je ne l’ai pas identifié sur le site Web Kremlinin.ru, mais sa question était la suivante: «Vladimir Vladimirovitch, la demande de justice sociale est très forte dans la société. Et selon le Centre Levada, si je ne me trompe, 66% [des répondants] sont nostalgiques de l’Union soviétique. Alors, en fait, la question est la suivante : à votre avis, la restauration du socialisme est-elle possible en Russie?

« Je pense que c’est impossible », a déclaré le président. – Il me semble que les profonds changements de la société sont tels que la restauration du socialisme dans le sens où, à mon avis, vous l’entendez est impossible. On peut imaginer des éléments de socialisation de l’économie, de la sphère sociale, mais cela est toujours associé à des dépenses supérieures aux revenus et, en fin de compte, à une impasse économique. Voilà le problème. »

Après ces paroles du président, l’un de ses arguments a été oublié sur le site mentionné. L’idée du président était essentiellement que, disons, les dépenses de l’économie de l’Union soviétique étaient supérieures à ses recettes et que c’est la cause de son effondrement. Je comprends pourquoi les modérateurs du site Kremlinin.ru n’ont pas publié cette idée de Poutine. Cela semble vraiment assez drôle. En effet, si, en réalité, l’Union soviétique avait un tel schéma immuable, elle n’aurait guère survécu, par exemple, jusqu’en 1930. En outre, elle a vaincu les armées de l’Allemagne fasciste et ses satellites dans la bataille la plus acharnée, a été la première à conquérir l’espace et est devenue la plus grande puissance du monde aux côtés des États-Unis. Non, Vladimir Vladimirovitch, l’Union soviétique et le socialisme ont été vaincus non pas pour des raisons économiques, ni même à cause de la pression exercée sur notre pays pendant la guerre froide, au cours de laquelle les États-Unis n’ont pas vraiment gagné, mais à cause de la traîtrise au sommet de la hiérarchie.

Revenons toutefois au discours du Président Poutine: «Mais une répartition équitable des ressources, un traitement équitable des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté et la mise en place d’une politique de l’État visant à réduire au minimum le nombre de personnes vivant sous ce seuil ; donner à la grande majorité des personnes des services de santé et d’éducation dans des conditions acceptables, si nous parlons de socialisation dans ce sens, je tiens à vous assurer que nous appliquons une telle politique maintenant. C’est dans une large mesure vers cela que nos projets nationaux, que nous avons mentionnés au tout début de notre réunion, sont orientés. ”

Que voilà de belles paroles, que certains trouveront solides, le président semble reconnaître la valeur du socialisme! Mais je conseillerais à ces personnes d’écouter plus attentivement les paroles de Vladimir Vladimirovitch. Il ne parle pas de socialisme, mais de « socialisation ». Qu’est ce que cela signifie? Tout simplement le fait que la majorité des gens recevront les restes de la table royale. Oui, il ne faut pas s’imaginer que les autorités vont aider les gens à oublier le concept même de «vivre sous le seuil de pauvreté», mais seulement de «réduire au minimum le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté». Et que signifient les mots «fournissent à la grande majorité des personnes des soins de santé et une éducation dans des conditions acceptables»? Eh bien cela signifie également que ce n’est pas TOUT LE MONDE, mais “l’écrasante majorité”. Nous pouvons être d’accord, mais alors avec beaucoup de réserves, avec une chose qu’a dite le président V. Poutine: «Nous appliquons cette politique maintenant. » Les Russes le voient bien: même lors de cette conférence de presse, une demande a été faite d’aider un enfant malade. Mais ces enfants dans le besoin, et même des adultes, sont montrés quotidiennement par différentes chaînes de télévision: les journalistes collectent des fonds pour leur traitement dans les journaux, les magazines et à la radio. Soit dit en passant, la Russie est censée être un État social où tous les citoyens peuvent compter sur des soins médicaux de haute technologie.

Oui, dans ce que le président V. Poutine a dit, beaucoup de choses ont été reprises par les autorités russes actuelles chez leurs collègues d’Europe occidentale. Surtout parmi les politiciens appartenant aux soi-disant partis socialistes. Mais si vous y regardez de plus près, vous tirerez vous-mêmes la conclusion suivante: ils sont en réalité tous « sociaux », mais si des problèmes et des crises économiques se produisent dans leur pays, ils trouveront un moyen de résoudre les problèmes sur le dos des travailleurs. Et ils le font de la même manière que les partis ouvertement bourgeois. Un vrai parti socialiste ne peut que viser à progresser vers le communisme. Ses membres doivent se rappeler le conseil de Nikolaï Tchernytchevski: « Prenez de l’avenir tout ce qui peut s’appliquer dans le présent! »

En ce qui concerne la «Russie renouvelée», il est très intéressant d’observer le décalage entre les mots justes et les discours du président, d’une part, et les faits réels de la vie, de l’autre. Eh bien, voici un exemple. Prenant la parole lors d’une réunion du Conseil de la culture et de l’art à Saint-Pétersbourg le 15 décembre 2018, V. Poutine a exprimé sa préoccupation face à la hausse des prix des livres, y compris pour les enfants. Selon lui, dans ce contexte, l’acquisition par les bibliothèques de la littérature nécessaire revêt une importance particulière. Les bibliothèques où vous pouvez librement et surtout gratuitement emprunter un livre jouent un rôle essentiel. «Assurer l’acquisition ponctuelle et rythmée des fonds de la bibliothèque, y compris de nouveaux livres sur le marché, est l’un des objectifs du programme national dans le domaine de la culture», a-t-il souligné.

Dans le même temps, lors de la même réunion, le directeur de la Bibliothèque publique nationale de Russie, Mikhaïl Afanassiev, a présenté de tristes statistiques. Au cours des trois dernières années, environ 1 500 bibliothèques municipales ont été fermées en Russie. Il est intéressant de noter que, tout en écoutant ces informations, le président V. Poutine a déclaré qu’une des tâches du programme culturel national serait d’assurer l’acquisition rapide et régulière de livres par les bibliothèques. Peut-être a-t-il regretté de se trouver dans la position ridicule d’un homme dont la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

Publicités