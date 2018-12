On aura tout vu : L’Huma regrette la fin de l’intervention US !!!

On aura tout lu !

L’Humanité des 21-22-23 décembre met en une « Syrie : Donald Trump sacrifie les kurdes » et titre une page entière « Trump choisit Erdogan contre les Kurdes »

Résumons, le journaliste de l’huma, Pierre Barbancey, qu’on a connu mieux inspiré, consacre une page du journal à regretter le départ des soldats US d’un pays où ils interviennent sans légitimité, ni du pays bien sûr, la Syrie ayant toujours protesté contre l’intervention US, ni de l’ONU

Pour tous les militants qui se rappellent de manifestations monstres autour d’un slogan simple « US GO HOME », c’est une terrible honte ! Ce qui fût le journal des communistes est tellement piégé dans le consensus médiatique européen, qu’il se retrouve à défendre une intervention militaire US, et à regretter qu’elle se termine !

L’Huma se retrouve du coté des faucons US qui depuis des années multiplient les tentatives d’étendre la guerre partout pour imposer la domination US.

La vraie solidarité avec les kurdes ne passe pas par l’intervention US ! Elle nécessite par contre le courage d’un débat fraternel avec les communistes kurdes pour leur dire que leur choix stratégique d’alliance avec les USA a été une erreur historique, que leur légitime revendication nationale ne trouvera pas sa solution dans la guerre impérialiste, et qu’elle a besoin au contraire d’une défaite de l’OTAN pour imposer la paix et le respect de l’indépendance nationale, condition du droit des peuples.

L’article se finit en regrettant que « les US montrent le peu de cas qu’ils font de leurs alliés, notamment les britanniques et les français dont les forces spéciales sont sur place » Comment peut-on se faire piéger à défendre la « coopération » entre alliés de l’OTAN, et donc l’intégration de la France dans l’OTAN ! N’est-il pas au contraire urgent pour la France de reprendre une vraie relation avec la Russie pour une issue politique vers la reconstruction de la Syrie ? La condition pour que les USA « fasse cas » de la France, c’est la sortie immédiate de l’OTAN et la reconstruction de notre indépendance militaire, technologique et diplomatique !