Les voeux du KPRF aux communistes français et aux lecteurs de ce blog.

Les voeux que nous adressé les camarades du KPRF (en particulier à gauche Tatiana Desiatova) pour nous dire qu’ils sont de tout coeur avec nous français… Tatiana est venue à venissieux, elle est très contente que le PCF ait connu « un virage à gauche » et elle pense qu’il serait nécessaire que cela arrive aussi au KPRF… comme quoi… Par parenthèse, comme je viens de l’expliquer longuement à une camarade de ma cellule, je suis pour que l’on reconnaisse au sein du parti à l’existence d’une droite et d’une’ gauche, voir d’un marais. Tous les partis communistes y compris celui d’union soviétiqe ont toujours reconnu cette existence, ce qui favorise selon moi le débat d’idées, chacun exposant son rapport à une analyse stratégique par rapport à l’analyse qui est faite des possibles de la société. Cela devrait éviter les questions de personnes et même les tendances, parce que ce qui est privilégié est l’analyse concrète d’une situation concrète et la stratégie. Et en plus cela aide à la formation idéologique…

Mais ce pourquoi je suis encore plus c’est la multiplication des rencontres avec les camarades des différents partis et que celles-ci donne lieu à une publicité et à des débats de tous les militants, là encore cela élargit l’horizon et la capacité d’analyse de chacun.

danielle Bleitrach

