Echange de lettres entre une communiste’ et le médiateur de l’information nationale: l’anticommunisme primaire à la télé

Monsieur le Médiateur,

Vous trouverez ci-dessous la réponse à votre courriel que j’ai l’intention de publier sous le titre :

Où la mauvaise foi se conjugue avec l’inculture

En effet, je conteste formellement votre semblant de notion sur le terme « représentativité ». En effet, ainsi la définit le grand dictionnaire encyclopédique Larousse : « Caractère de ce qui est représentatif. Qualité reconnue à un homme, à un organisme mandaté officiellement par un groupe de personnes pour défendre leurs intérêts. ».

Pour votre culture, je ne veux que vous inciter à lire différents sites internet sur la notion de « représentativité » et j’ai eu l’obligeance de vous faire des copies d’extraits de sites (Erudit, Toupictionnaire, …) que je vous joins.

Pour votre information,

L’Assemblée Nationale comprend 577 députés, le Sénat 348 sénateurs, et il y a 1758 Conseillers Régionaux, 4108 Conseillers Départementaux, 36 635 Maires, 536 519 Conseillers Municipaux

– il y a 11 députés communistes à l’Assemblée Nationale (Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Darhéville, Jean-Paul Dufregne, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq, Stéphane Peu, Fabien Roussel, Hubert Wulfranc) auxquels se sont adjoints quatre autres députés ultramarins plus un qui les a rejoints, pour former le groupe « Gauche Démocrate et Républicaine ».avec André Chassaigne pour Président, ce qui fait un groupe de 16 députés et on compte douze sénateurs communistes au Sénat (Cathy Apourceau-Poly, Eliane Assassi, Eric Bocquet, Céline Brulin, Laurence Cohen, Pierre-Yves Collombat, Fabien Gay, Michelle Gréaume, Pierre Laurent, Pierre Ouzoulias, Christine Prunaud, Pascal Savoldelli) qui forment le groupe Citoyen, Républicain et Ecologique avec Esther Bensassa et Guillaume Gontard, rejoint il y a peu par Marie-Noëlle Lienneman., ce qui fait un groupe de 16 sénateurs avec Eliane Assassi, présidente. Le parlement européen a vu 3 députés communistes sur une liste « Front de gauche » (Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu). Enfin, le PCF compte plus de 7000 élus et revendique 29 conseillers Régionaux, 167 Conseillers Départementaux, 700 Maires, 1588 Conseillers Municipaux.

– il y a 6 députés rassemblement national à l’Assemblée Nationale (Louis Alliot, Bruno Bilde, Sébastien Chenu, Gilbert Collard, José Evrard, Marine Le Pen, Emmanuelle Ménard, Ludovic Pajot) et 2 sénateurs (Claudine Kauffmann et Stéphane Ravier) sous le vocable « Réunion Administrative des Sénateurs Ne figurant sur la liste d’Aucun Groupe » dont le Président est Philippe Adnot. Je rajouterai deux députés au Parlement Européen (Nicolas Bay et Marcel de Graaf). Pour être tout à fait complète, on compte 306 Conseillers Régionaux, 58 Conseillers Départementaux, 28 Maires et 1533 Conseillers Municipaux.

– Le Groupe France Insoumise compte 17 députés dont quinze se sont revendiqué comme FI ( Ugo Bernalicis, Eric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Bastien Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prudhomme, Adrien, Quatternens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, Bénédicte Taurine ), et deux députés se revendiquant de ce groupe (Clementine Autain et François Ruffin) dont le Président est Jean-Luc Mélenchon, et aucun Sénateur. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi été élu sur la liste « Front de Gauche » mais a démissionné. LFI compte également 9 Conseillers Régionaux, et par ailleurs, on ne peut constater d’ancrage local. Rappelons qu’aux présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a été parrainé par 805 parrainages valides dont on peut compter deux tiers de parrainages communistes.

Voici donc des chiffres qui devraient vous faire réfléchir.

Une réflexion toute personnelle : les Communistes imprègnent l’histoire de la Résistance, de façon toute à leur honneur. Vous ne pouvez en dire autant, en termes d’honneur de la France, des élus se revendiquant du Rassemblement national.

Avant de terminer, je voudrais vous dire que je suis surprise de votre façon partiale d’utiliser un exemple de ce que je citais et vous laisse la responsabilité de cette assimilation complotiste avec la CIA, ce qui, je me permets de l’affirmer, ne vous honore pas. J’aurais pu, autre exemple, vous dire qu’aucun éditorialiste de l’Huma ou l’Huma dimanche n’a droit à une chronique sur les ondes de France Inter.

Je vous donnerai deux autres exemples : La Fête de l’Humanité est vraiment le grand évènement politique chaque année et elle a rassemblé près de 800 000 personnes cette année. Comment les médias ont-elles fait leurs commentaires alors ? Les Universités d’été propres à chaque parti ont toutes été citées par les chaînes publiques, à l’exception d’une seule : l’Université d’été du PCF à Angers en août 2018. Et pourtant cette Université d’été a sans conteste été l’une de celles qui a rassemblé le plus de militants. De la même façon, tout dernièrement, une journaliste interviewait Pierre Darhéville et lui a dit que ce qu’il a fait aurait pu être fait par Ruffin; ce à quoi ce député communiste a répondu « la différence c’est qu’un député F.I. qui aurait fait ça serait passé au 20heures, moi pas. »

Je constate également que peu souvent le mouvement « Générations » est l’objet d’un reportage, même si cela tient à son nombre d’élus. Vous préférez sans nul doute « le buzz » C’est votre conception de l’information ? Vous êtes avant tout un afficionado des sondages, semble-t-il ? Peut-on savoir sur lequel vous vous basez, car à votre niveau, vous ne pouvez ignorer combien ils peuvent fluctuer au gré de l’actualité que vous faites.

Mais la transparence ne semble pas votre fort et vous vous gardez fort de répondre sur vos émoluments.

Enfin, deux constats : vous ne répondez nullement sur la mise en avant du mouvement « gilets jaunes » et sur l’occultation des manifestations des organisations syndicales. Aucune réponse non plus sur la façon dont les médias ont « fait » Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Et je vous invite également à réfléchir, avant d’écrire que LFI est le premier opposant de gauche à Emanuel Macron, et de réciter ainsi votre leçon, aux chiffres suivants :

En avril 2018, le groupe GDR est celui qui s’est le plus systématiquement opposé à la majorité, en votant favorablement 9,3 % des textes et 4,5 % des votes solennels (qui valident l’ensemble d’une loi) : le groupe GDR a voté favorablement, à cette date, lors de deux scrutins solennels (contre trois pour le groupe LFI) portant sur le référendum de 2018 sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations22

Je vous souhaite une réflexion fructueuse et honnête.

Michèle Martin Darmon