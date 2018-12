Les flics: Soral et Chouard et ceux qui les acceptent …

Si Soral comme beaucoup de pseudos radicaux d’extrême-droite n’était pas un flic, il y aurait longtemps qu’il aurait été mis hors d’état de nuire… mais cet individu mange visiblement à tous les râteliers et ceux des renseignements généraux lui fournissent visiblement pas mal de foin.

A Chouard que j’ai connu à Aix au début de son allégeance à Soral et Dieudonné, il n’est même pas besoin de donner des espèces sonnantes et trébuchantes, la vanité d’être reconnu comme un « intellectuel » lui suffit. Et Soral et Dieudonné lui apportent des disciples qui répandent sa bonne parole dans les réseaux sociaux, cela suffit à ce paltoquet dont j’ai pu croire un temps qu’il était naïf, le jeu auquel il se prête aujourd’hui prouve que la mégalomanie de Soral est contagieuse et pousse vers « l’enfance d’un chef » telle que la décrivait Sartre… C’est après avoir observé le respect qu’il impose en refusant délibérément de serrer la main d’un juif que ce pauvre type comprend comment il deviendra un chef, préoccupation qui l’habitait depuis son enfance du fait que son père est propriétaire d’une usine et le destine à prendre sa relève. Sartre a fait là le portrait de cette voie royale offerte par le Capital à ceux qui acceptent de substituer le racisme à la lutte des classes… pour les pseudos intellectuels internet offre un pouvoir de substitution et parfois le droit de partager les plateaux de télévision, avec d’autres intellectuels organiques d’un capital en crise.

La dernière trouvaille pour déconsidérer le mouvement des gilets jaunes a été de les mettre à la remorque d’une revendication politicienne, le référendum d’initiative citoyenne dont il est le père putatif… Tous les médias se sont déchaînés pour populariser cette revendication sorti d’un groupuscule et dans laquelle Mélenchon a cru reconnaître son influence, ce n’est pas la première fois qu’il confond sa personne avec le destin de la nation, encore la mégalomanie, mais le RIC c’est aussi une question de contexte. Certes on pouvait à coup de références abusives au Venezuela prétendre selon l’idéologie chère à Soral faire l’union entre les révolutionnaires d’Amérique latine et les suppôts de Goebbels humant avec délices les odeurs de chambre à gaz qui selon eux n’auraient jamais existé, mais un homme de gauche ne doit pas s’y laisser prendre, être au centre de l’événement n’a jamais été une politique. Et voici qu’un Ruffin s’y laisse prendre avec quelques autres France-insoumises, c’est exactement ce que veut le pouvoir. Mais cela est contenu également dans l’agitation politicienne, petite bourgeoise de ceux qui prétendent prendre la tête d’un mouvement pour en faire leur propre strapontin.

Il n’est pas question d’identifier quelqu’un comme Ruffin avec Soral et Dieudonné. Il suffit d’en déduire que cela prouve tout au plus la confusion actuelle et combien nous avons besoin d’un parti révolutionnaire qui sache rester sur la dimension de classe à la fois de la politique française et de l’anti-impérialisme (1). Arrêter de penser la politique à travers de médiocres histrions et rester sur ce que vivent les couches populaires est la seule garantie de rassembler et de repousser les diviseurs.

Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit: diviser la classe ouvrière et les couches populaires. Qu’est ce qui divise et – qu’est-ce qui unit?

Si la France entière s’est reconnue dans le mouvement des gilets jaunes, si elle n’a pas cédé devant le spectacle des « violences » qui leur ont été attribuées, c’est parce que la revendication d’abord fiscale puis sociale créait l’unité de classe, non politicienne… C’est cette image qu’il faut détruire dans l’opinion publique pour isoler le mouvement, pour en livrer les restes à l’extrême-droite.

Voici la nouvelle vague de propagande, identifier les gilets jaunes aux provocateurs antisémites que la police ressort au bon moment. En préparation pour les élections, d’abord européennes… La république en marche selon ses propres députés ressemble au titanic, alors les médias sont encore plus mobilisées pour dire à quel point le mouvement se raréfie et combien il se radicalise. On provoque les manifestants jusqu’à ce qu’un petit groupe sorti de dieu sait où se déchaîne et la presse écrite entame une propagande sur l’omniprésence de gens faisant la quenelle. Tout cela reflétant un pouvoir aux abois, un personnel politique qui ne veut pas prendre les mesures que réclame à 70% le peuple français. Un changement de politique, s’attaquer à la finance, alors on substitue à ISF RIC… Dans quelques temps on va voir le capital limité à Rothschild et tous les noms juifs être mis en évidence… Ça ira avec le débat suscité sur l’immigration, parce que le racisme ne se divise pas et quand on attaque le youpin, le bougnoule n’est pas loin d’être dans la mire…

En effet, dans le même temps, j’ai pu constater que partout à Marseille, on voyait se multiplier des couples de retraités, qui dans les transports en commun ou dans les supermarchés feignent de commenter à haute voix l’actualité, en déclarant qu’il aurait fallu voter Marine Le Pen plutôt que macron. Ou même aller jusqu’à dénoncer ces « bougnoules » qui nous envahissent et nous coûtent un argent fou. Il est facile de les faire taire et pour le moment il suffit comme je le fais de les traiter de fascistes, de meilleurs alliés de macron puisque les français ne veulent pas de leur nazie (2) et que c’est à cause d’elle que nous avons macron. Mais déjà l’atmosphère a changé, la politisation est tentée de partout à la fois pour faire monter l’extrême-droite.

Casseurs, Chouard, Soral et leurs disciples appartiennent tous à la maison poulaga et doivent être traités comme tels, dans les manifs comme dans les réseaux sociaux.

Danielle Bleitrach

(1) Nous en sommes loin et nos allégeances à la social démocratie nous soumettent à ces confusions et pas seulement avec des néo-nazis, mais bien avec de véritables suppôts de la CIA qu’il nous arrive de confondre avec des gens de gauche, je pense à quelqu’un comme Rafael Glucksman.

(2) Sur les réseaux sociaux, j’ai pris l’habitude d’être face à ces gens-là d’une extrême vulgarité et de leur signaler que la véritable obscénité est la leur, celle du choix de la mort et de la haine…

