Ziouganov: « La Chine offre au monde un système équitable »

Les réalisations de la Chine sont inextricablement liées à la préservation de sa voie socialiste de développement et au rôle dirigeant du Parti communiste. Selon Guennadi Andreïevitch, la transformation de la Chine en une puissance mondiale rend son modèle de développement socio-économique de plus en plus attractif pour les peuples du monde et crée les conditions préalables à la construction d’un système de relations internationales plus équitable. Nous publions le texte d’une interview de Ziouganov à l’agence de presse Xinhuaconsacrée au quarantième anniversaire de la réforme et de l’ouverture en Chine.

La Pravda

18-12-2018

https://kprf.ru/party-live/cknews/181213.html

– Depuis quarante ans, grâce à la politique de réforme et d’ouverture, la Chine a connu de grands succès – la part du pays dans l’économie mondiale est passée de 1,8% à 15%. Le taux de croissance annuel moyen était de 9,5% contre 2,9% en moyenne dans le monde, le niveau de pauvreté dans la campagne chinoise est passé de 97,5 à 3,1% et des centaines de millions de personnes ont réussi à sortir de la pauvreté. La contribution de la Chine à la réduction de la pauvreté sur la planète a dépassé 70%. Quels sont, à votre avis, les facteurs déterminants de ces succès? Quel est le rôle du Parti communiste chinois dans la réalisation de ces changements globaux dans la société chinoise?

– Notre grand voisin la Chine marque une date importante. Il y a exactement quarante ans, du 18 au 22 décembre 1978, s’est tenu le IIIe plénum du Comité central du PCC de la onzième convocation. C’est lui qui a lancé la politique de réforme et d’ouverture, qui a déterminé le développement de votre pays pour les décennies à venir, lui a permis d’atteindre ces sommets qui semblaient incroyables à la fin des années 1970.

Je propose de jeter un regard rapide sur le chemin parcouru par la Chine au XXe siècle. Le début du siècle a été marqué par la souffrance et l’humiliation. Un immense pays avec une histoire de plusieurs milliers d’années, qui a donné au monde des chefs-d’œuvre de la culture et de l’art, dépérit sous le fardeau d’une dépendance semi-coloniale. Des prédateurs étrangers ont déchiré le pays, pillé sa richesse. C’est pourquoi des millions de personnes ont répondu avec tant d’espoir aux idées du grand révolutionnaire et éclaireur Sun Yat-sen, qui a déclaré: «Tout ce qui est sous le ciel appartient au peuple!». La Grande Révolution socialiste d’octobre a été l’étoile guidant le peuple chinois. Le camarade Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a déclaré à juste titre qu’elle a donné à la Chine « un soutien dans la recherche de l’indépendance nationale, de la liberté, de la prospérité et du bonheur » et que, dans la théorie scientifique du marxisme-léninisme, les esprits avancés ont trouvé un moyen de résoudre les problèmes du pays.

Le Parti communiste formé en 1921 a élevé la bannière du socialisme et de la renaissance nationale. Sous sa direction, l’unification du pays a eu lieu, les ennemis extérieurs et leurs séides internes ont été écrasés. En 1949, un événement d’importance mondiale s’est produit: la République populaire de Chine a été proclamée, le peuple chinois a commencé à édifier le socialisme. Mais pour plusieurs raisons, la Chine a continué à connaître de sérieuses difficultés. La principale étant que des centaines de millions de personnes se trouvaient sous le seuil de pauvreté.

La politique de réforme et d’ouverture a permis de résoudre ce problème. En quarante ans, 740 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté, soit 19 millions par an! Aujourd’hui, le problème de l’extrême pauvreté en Chine est presque résolu. Comme, je note, et de nombreux autres problèmes. Le revenu annuel net par habitant a été multiplié par près de cent: passant de 343 à plus de 30 000 yuans. La superficie de logement par personne est passée de 6,7 à 33 mètres carrés.

Il est profondément symbolique qu’un pays qui n’a pas abandonné la voie du développement socialiste a apporté une contribution décisive à la lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale. Ce facteur peut être appelé la clé principale du succès des réformes chinoises. Les mécanismes de marché mis en place après 1978 jouent un rôle de soutien, tandis que les secteurs stratégiques sont aux mains de l’État. L’objectif principal reste la construction du socialisme. C’est une chose que l’auteur de la politique de réforme et d’ouverture, Deng Xiaoping, ne se lassait pas de répéter. Selon lui, l’essence des changements ne réside pas dans un rejet de la voie socialiste, mais dans « le renouveau révolutionnaire du socialisme sur ses propres baseset dans l’auto perfectionnement ». Le dernier dix-neuvième congrès du parti communiste a également mis l’accent sur « l’importance constante accordée à la réalisation des valeurs fondamentales du socialisme » et fixé des objectifs stratégiques: réaliser complètement la modernisation socialiste pour 2035 et créer une grande puissance socialiste d’ici le milieu du siècle.

À partir de parallèles historiques, le stade actuel de développement de la Chine peut être comparé à la nouvelle politique économique de la Russie soviétique, dont le principal objectif a été décrit par Lénine comme suit: « la montée maximale des forces productives et l’amélioration de la situation des travailleurs et des paysans ». Cet objectif a été atteint grâce à l’établissement d’un lien entre l’industrie socialiste et la petite économie paysanne grâce au recours généralisé aux relations marchandes et monétaires, tout en conservant les leviers de l’économie nationale entre les mains de l’État. « La nouvelle politique économique ne modifie pas le plan économique de l’État unifié et ne va pas au-delà de son cadre, mais modifie l’approche de sa mise en œuvre », a souligné Lénine.

Je peux affirmer avec confiance que nos camarades chinois ont étudié de manière approfondie l’expérience de la construction socialiste en Union soviétique et ont une idée juste de ses forces et de ses faiblesses. La RPC accorde une attention particulière à la période de la perestroïka, qui a joué un rôle fatal pour notre pays. L’une des principales conclusions concerne le Parti communiste et sa place dans le système sociopolitique. En Chine, ils ont compris que la solution des problèmes auxquels le pays est confronté et la réalisation des objectifs sont impossibles sans un leadership solide du parti. Par conséquent, je crois que la décision d’inclure dans la Constitution de la RPC que « le rôle dirigeant du Parti communiste est la caractéristique qui définit le socialisme aux caractéristiques chinoises » est profondément réfléchie et vraie. Avec la préservation de la voie de développement socialiste et du rôle dirigeant du Parti communiste, toutes les réalisations de la Chine, sa transformation en une puissance mondiale, sont inextricablement liées.

– La Chine avance et met en œuvre des plans de développement à long terme. Les principaux jalons sont la création d’une société à revenu intermédiaire d’ici 2021, la mise en place des fondements de la modernisation socialiste d’ici 2035, l’achèvement d’une modernisation socialiste complète à l’occasion du centième anniversaire de la fondation de la RPC. Dans quelle mesure ces plans de développement stratégique à long terme sont-ils réalistes et efficaces?

– L’avantage incontestable des dirigeants chinois est qu’ils n’ont pas abandonné le système de planification. De plus, cette planification est à plusieurs niveaux. Les plans peuvent être à long terme et s’étirer sur 10 à 20 ans ou plus, à moyen terme – tels les plans quinquennaux qui ont survécu en Chine – ou annuels; macroéconomiquesoupar branches; nationauxou régionaux. Tous ces plans constituent un système de planification unifié. La gestion des travaux prévus incombe au Conseil d’État, l’organe exécutif suprême de l’État. La principale agence de planification économique lui rend compte – un analogue du Gosplan soviétique.

La planification permet d’allouer le plus efficacement possible les ressources économiques et de déterminer les tâches principales en fonction des intérêts du pays et de la société. Par exemple, le treizième plan quinquennal actuel envisage de passer d’une forme de développement économique extensive à une forme de développement économique intensive, de développer des industries respectueuses de l’environnement et économes en énergie, d’accorder une attention prioritaire aux industries de haute technologie: microélectronique, construction aéronautique, biotechnologie, etc. Pour l’avenir de la Chine, c’est extrêmement important, le pays faisant face à une pression croissante des États-Unis. Pékin ne pourra relever ce défi qu’en modernisant son économie en profondeur, devenant ainsi le leader mondial des sciences, de l’éducation et de la technologie. Sans des plans réfléchis et clairs pour y parvenir, ce sera très difficile.

Les plans de développement stratégique à long terme sont tout aussi importants. Il y en a plusieurs. D’ici 2021 –pour le centenaire du Parti communiste – la Chine devrait construire une société d’aisance modérée et vaincre complètement la pauvreté. En 2035, doivent être posées les bases de la modernisation socialiste. Et avant le centième anniversaire de la fondation de la RPC en 2049, la Chine devrait achever sa phase de transition-modernisation et devenir un État socialiste. Je suis sûr que le Parti communiste et à l’ensemble du peuple chinoissont à la hauteur de ces tâches. Comme tous les autres plans économiques nationaux, ils reposent sur des bases scientifiques solides et sur des prévisions précises et vérifiées du développement des forces productives.

Oui, vous pouvez aujourd’hui entendre l’opinion d’individus – principalement des représentants de pays occidentaux – qui expriment des doutes quant à la possibilité d’atteindre ces objectifs ambitieux. Je voudrais rappeler à ces sceptiques que la Chine moderne détruit hardiment les stéréotypes existants. Qui aurait pu penser, il y a quarante ans, que la RPC deviendrait une puissance économique mondiale s’approchant étroitement des États-Unis et défiant l’ordre mondial soumis au capital occidental?! La Chine est en train de se développer, malgré les déclarations malveillantes de ceux qui prédisent un « atterrissage brutal », voire un effondrement. La meilleure réponse à une telle calomnie sont les réalisations de Pékin. Par exemple, la Chine est sur le point d’achever le premier des plans stratégiques à long terme. En 2012-2017, 68 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté et son niveau a été réduit de 10,2% à 3,1%. Si ce rythme est maintenu, la République populaire de Chine va rapidement vaincre la pauvreté, dès 2020, c’est-à-dire avec un an d’avance. Et cela prouve le réalisme inconditionnel de tous les autres objectifs.

– Récemment, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à plusieurs reprises – au forum de Boao, et lors d’un voyage dans le Guangdong, etc. – a évoqué la nécessité de poursuivre et d’approfondir la politique de réforme et d’ouverture. Pourquoi, de votre point de vue, dans les conditions de l’instabilité actuelle dans le monde, les dirigeants chinois confirment sans équivoque l’invariance de cette politique?

– L’efficacité et l’absence d’alternative à la politique de réforme et d’ouverture ont été confirmées par la vie elle-même. La part de la Chine dans l’économie mondiale est d’aujourd’hui de 15%, quand ce chiffre n’était que de 1,8% il ya quarante ans. En termes de PIB, le pays se classe au deuxième rang après les États-Unis, mais si nous calculons cet indicateur à parité de pouvoir d’achat, Pékin est devenue, il y a quelques années, le leader mondial.

Les industries de haute technologie se développent à un rythme accéléré en Chine aujourd’hui. Cela est prévu par le premier plan d’action décennal adopté en 2015visant à moderniser l’industrie manufacturière nationale. Ce plan est appelé « Made in China – 2025 ». Sa priorité est d’accroître le potentiel d’innovation du secteur manufacturier. L’accent est mis sur dix industries clés. Parmi celles-ci figurent l’industrie informatique de nouvelle génération, la production de machines-outils à commande numérique et de robots de pointe, les équipements aérospatiaux et les navires de haute technologie, la production de voitures utilisant de nouvelles sources d’énergie, l’industrie des nouveaux matériaux, la biopharmaceutique et les équipements médicaux à hautes performances.

En seulement trois ans, des résultats incroyables ont été obtenus sur cette voie. La part des industries innovantes avancées dans le PIB total a atteint 10% et, en termes de nombre de demandes de brevets examinées, la Chine s’est classée au premier rang mondial. Presque chaque jour, nous entendons parler de la prochaine réalisation scientifique et technologique chinoise. Pékin peut déjà construire son propre porte-avions et son propre avion de ligne, lancer le premier télescope spatial au monde et le premier satellite quantique, devenir le numéro un mondial de la production de trains pour les lignes à grande vitesse.

Cette orientation est particulièrement importante dans le contexte d’instabilité internationale actuelle. Après la destruction de l’Union soviétique, le capital occidentala cru en sa propre exclusivité et son immortalité. La mondialisation s’accélère, et elle ne génère pas un rapprochement équitable des peuples mais l’hégémonie des plus grandes entreprises transnationales. Le capital cherche à maximiser les profits et est prêt à sacrifier à la fois les droits de l’homme, l’environnement et le destin de pays entiers. Nous nous souvenons tous des invasions criminelles de la Yougoslavie, de l’Iraq, de la Libye, du blocus inhumain de Cuba, de la Corée du Nord et de l’Iran, de tentatives de renversement des gouvernements légitimement élus de la Syrie, du Venezuela et de nombreux autres pays.

La Chine a également été déclarée ennemie de ce capital mondial spéculateur. Au cours des derniers mois, les autorités américaines – en réalité, les milieux capitalistes qu’elles représentent – ont introduit plusieurs séries de sanctionscontre votre pays. Elles ne cachent pas leur objectif: affaiblir la République populaire de Chine et limiter l’accès de Pékin à la haute technologie. Les Américains et leurs alliés tentent d’arracher àla Chine une partie intégrante de son territoire – l’île de Taiwan – et ont lancé une véritable guerre de l’information.

Dans ces conditions, la RPC doit défendre sa souveraineté et défendre ses propres intérêts. Pas en s’isolant, mais en renforçant les liens avec les autres pays du monde et en développant avec eux des relations mutuellement bénéfiques. Si les États-Unis, dirigés par Donald Trump, mènent une politique agressive, ne tenant pas compte des intérêts des autres nations, la Chine doit s’engager sur la voie de l’ouverture et de la construction d’un ordre mondial juste. Là encore, il convient de rappeler les paroles de Deng Xiaoping, qui a souligné d’une part que la Chine « a son propre modèle » et doit « suivre son propre chemin », et d’autre part, noté « qu’il est impossible de construire à portes fermées –cela bloquele développement. »

– Comment évaluez-vous l’expérience chinoise et le modèle de développement chinois? Pouvons-nous dire que le modèle chinois, que le président Xi Jinping a appelé la construction d’un socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère, est une alternative au projet occidental?

– Un résultat très important de la politique de réforme et d’ouverture a été que celle-ci a effectivement dépassé les frontières du pays. La Chine moderne n’est pas simplement un membre à part entière de la communauté mondiale, mais un pays qui exerce une influence croissante sur les processus mondiaux. Cela concerne littéralement tout. En tant que leader du développement industriel, grand exportateur mondial et avec un taux de croissance économique deux fois plus élevé que la moyenne mondiale, la Chine est le principal « moteur » de l’économie mondiale. Il est extrêmement important de noter que la Chine ne se pose pas en grande puissance, ne tient pas un discours de force aux autres pays. Elle ne leur demande pas de concessions politiques en échange d’une aide économique, ne fait pas de chantage et ne menace pas. Au contraire, la Chine construit des relations de telle sorte que la coopération profite aux deux parties.

Cela s’est clairement manifesté lors de la mise en œuvre de la stratégie «Une ceinture – une route». En seulement cinq ans, plus de 56 pays ont créé 56 zones de coopération commerciale et économique, ce qui a permis de créer environ 200 000 nouveaux emplois. Au cours des trois dernières années seulement, les investissements chinois dans les projets Ceinture et Route ont dépassé les 50 milliards de dollars. Les autorités américaines, et à leur suite, les journalistes achetés, affirment que cette assistance rapporte aux partenaires de la RPC « trois sous » et que seule la Chine bénéficie de tous les avantages. Il est difficile de faire des déclarations aussi stupides. Qui, sinon les peuples des pays asiatiques, africains et latino-américains, bénéficie des chemins de fer et des autoroutes construits par Pékin, des lignes électriques, des centrales électriques et des usines?! En blâmant la Chine, les États-Unis et leurs alliés ne disent rien de leurs propres péchés. Car il s’agit en fait de leur «marque de fabrique»: étrangler le pays par la dette, détruire son industrie, aspirer tous ses sucs et en faire un appendice pauvre, faible et dépendant du monde capitaliste!

La même chose vaut pour la sphère culturelle. La culture chinoise attire des millions de personnes sur tous les continents car elle apporte une alternative vivifiante, on pourrait même diresalutaire à la culture occidentale – avec son culte du consumérisme, de la violence et de la décadence morale.

C’est pourquoi le nombre d’étrangers qui étudient le chinois a atteint 120 millions. Ce chiffre a triplé en huit ans seulement! Les instituts Confucius constituent le centre d’attraction des jeunes talentueux et motivés. Ils constituent un pont permettant les échangesentre les langues et les cultures.Aujourd’hui, leur nombre est de 548 et ils opèrent dans la plupart des pays du monde. Y compris en Russie, où il existe 17 instituts et 5 classes Confucius. Je sais qu’au début du mois de décembre en Chine, dans la ville de Chengdu, s’est tenue la 13ème réunion internationale des étudiants de ces institutions. Un millier et demi d’invités du monde entier ont pris part à un événement inoubliable et coloré. Lors de ce forum, les lauréats du concours du titre «Institut et classe Confuciusmodèle» ont été récompensés. Je peux dire avec fierté que le vainqueur de l’un des principaux concours – «Créer les conditions du développement de la langue et de la culture chinoises» – fut notre école russe – le gymnase n ° 2 de la ville de Perm, où une classe Confucius fonctionne depuis plusieurs années.

Je pense que ce que j’ai dit est suffisant pour comprendre: la Chine propose une véritable alternative au projet occidental avec sa mondialisation injuste, son hégémonisme et la dégradation des valeurs morales. Il convient ici de rappeler à nouveau les paroles du camarade Xi Jinping: «Lorsque nous nous tournons vers l’avenir, nous devons nous traiter avec respect et égalité. En pensant à l’avenir, nous devons encourager le dialogue et le partage des responsabilités, coopérer afin d’obtenir des résultats mutuellement bénéfiques pour tous, rechercher l’harmonie sans homogénéité, traiter la nature avec respect et chérir notre planète. ” Ces valeurs – égalité, coopération et assistance mutuelle – ont formé la base d’un concept, qui ne peut que susciter l’admiration. Il s’appelle «communauté du destin unique de l’humanité» et repose sur des fondements fondamentalement différents de l’ordre mondial capitaliste moderne.

Uneformule, un modèle pour ce nouveau système peut être le socialisme avec les caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère –telle est l’idée avancée par le camarade Xi Jinping. Elle offre un immense potentiel de développement à tous les peuples et pays cherchant à accélérer leur développement et à préserver leur indépendance. Le système socialiste, enrichi par les valeurs de tel ou tel peuple, peut et doit devenir la base idéologique et économique de la «communauté du destin unique de l’humanité». Et à cet égard, la Chine en est le véritable fleuron.

– Le monde d’aujourd’hui est au bord d’un changement global. La domination de deux cents ans des pays occidentaux subit une érosion évidente. Quelle place dans le monde futur peut prendre la Chine? Quelles opportunités et quels défis la Chine apporte-t-elle aux changements du monde? Comment la Chine peut-elle répondre à ces défis?

– L’idée est tout à fait juste que le monde tel qu’il a existé au cours des derniers siècles appartient au passé. À partir du XVIe siècle, l’humanité doit faire face à une expansion sans cesse croissante du capital occidental. Il a effectué des conquêtes coloniales, détruit certaines civilisations et subordonné d’autres à son influence. En particulier, la Chine, qui était auparavant l’un des leaders du développement économique mondial et de l’innovation, s’est trouvée dans une position de semi-colonie. Les guerres humiliantes de l’opium ont en fait légitimé le contrôle des puissances occidentales.

Les idées du communisme scientifique, développées par Marx et Engels et incarnées lors de la Grande Révolution d’Octobre, portèrent un coup très douloureux au système capitaliste. Pour la première fois de l’histoire, les masses ouvrières exploitées s’emparèrent du pouvoir et cette nouvelle étonnante et passionnante se répandit sur la planète. Elle inspira les gens à se battre pour la libération nationale et la justice sociale. Le résultat fut la formation du système socialiste mondial et la libération de dizaines de pays du joug colonial. Ces processus effrayèrent et mirent en colère le capital, qui s’efforça, premièrement, d’empêcher de nouvelles révolutions socialistes et, deuxièmement, de détruire les forteresses déjà existantes du socialisme.

Il y a trente ans, il aurait pu sembler que la bourgeoisie avait remporté la victoire dans ce dur combat. Après la trahison de la haute direction de l’URSS, notre grande patrie soviétique a cessé d’exister. Il y a eu une vraie revanche en Europe de l’Est. Une réaction générale et le néocolonialisme ont commencé. L’Occident a commencé une nouvelle série d’expansions. Il semblait que le capital mondial pouvait célébrer la victoire finale. Il n’est pas surprenant que c’est alors que des arguments spéculatifs sont apparus sur le thème de la « fin de l’histoire ». Mais les dirigeants du mondialismese réjouissaient réjoui tôt. Les contradictions inhérentes au capitalisme l’affaiblissent et conduisent à des crises de plus en plus profondes. Il est de plus en plus difficile pour les élites bourgeoises de contrôler les nations du monde. Cela conduit à des manifestations de masse même dans les citadelles de la civilisation occidentale. En France, des milliers de personnes se sont soulevées contre le système néolibéral, le sentiment de gauche grandit aux États-Unis.

Dans ces conditions, l’humanité pense à l’avenir et cherche des formes plus équitables de l’ordre mondial. Et la Chine joue ici un rôle très important. Premièrement, elle montre l’exemple d’un gouvernement équitable. Si le capital occidental produit des inégalités, du chômage et une pauvreté extrême et les appelle «mal nécessaire», appelant les travailleurs à travailler plus dur pour leurs propriétaires, la Chine s’est fixée pour objectif d’éliminer ces phénomènes laids comme des vestiges du passé. Comme en Union soviétique, en Chine, ils s’efforcent de transformer l’homme en une personnalité réelle et non de le réduire au niveau d’un appendice de la machine et d’un individu qui consomme, mais ne réfléchit pas. Ceci, bien sûr, ne peut manquer d’attirer des millions de personnes à travers le monde. Deuxièmement, la Chine offre un système de relations internationales beaucoup plus équitable – basé sur la solidarité et l’égalité, et non sur le diktat et l’exploitation des pays faibles par des pays forts.

Nous voyons que la Chine est en train de devenir le centre d’attraction de tous les peuples de la Terre, ne voulant pas supporter l’inégalité croissante et le mondialisme arrogant. Mais nous ne doutons pas que le capital mondial fera tout son possible pour empêcher un tel tour des événements. De toute évidence, à cet égard, la pression sur la RPC ne fera qu’augmenter.

Nous sommes convaincus que le peuple chinois industrieux répondra de manière adéquate à tous les défis et continuera à construire le socialisme. Et nous, amis de la Chine, vous soutiendrons fermement et de manière constante dans la mise en œuvre de cette mission historique humaniste!

Traduit par Marianne Dunlop pour Histoire et Société

