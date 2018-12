Les communistes, la situation internationale, la guerre et la paix

La politique de notre parti connaît au plan intérieur un virage à gauche (1), celui de nouveaux liens avec le monde du travail, un changement important et qui devrait à terme aider le développement du parti, c’est la seule voie pour sortir de 20 ans d’effacement programmé ce qui ne se fait pas en un jour… mais comme je l’ai écris dernièrement, l’important est la volonté politique, celle de la direction et elle correspond à ce qu’attendaient la majorité des militants.

Je crains qu’il n’en soit pas de même au plan international et que les militants communistes soient toujours aussi désinformés sur l’anti-impérialisme, sur la paix et sur la guerre et continuent à suivre la social-démocratie, voire répètent les âneries de BMTV sur les réseaux sociaux, sans parler leur complaisance involontaire au complotisme d’extrême-droite sur ces mêmes réseaux sociaux… sans parler de l’anti-soviétisme trotskiste qui conduit ces spécialistes de « l’idéologie » à emboîter le pas aux pires salopards pourvu qu’ils soient contre la Russie ou la Chine…

Ce blog fera ce qu’il peut pour aider à ce que la volonté politique à l’intérieur de notre pays trouve son répondant au plan international, d’abord parce qu’il y a bien peu de questions essentielles qui n’aient pas de dimension internationale, à commencer par celle de la paix, et aujourd’hui où un bras de fer est engagé entre les couches populaires, la classe ouvrière et le capital, sur les orientations budgétaires, sur les priorités, on ne peut pas ignorer le coût phénoménal des interventions armées dans le monde.

L’international, l’articulation pour le mouvement ouvrier entre nation et combats internationaux (c’est-à-dire entre les nations) fait partie de la reconquête de son identité révolutionnaire de notre parti. En même temps que l’ancrage sur le monde du travail, sur entreprise lieu de l’exploitation mais aussi de l’innovation, du développement des forces productives. Il en est des groupes sociaux comme des individus, les priver de repères dans le temps et l’espace c’est les vouer à la paralysie. Donc notre blog continue son combat, ne serait-ce que faire connaître les faits.

C’est un combat essentiel parce qu’il faut bien mesurer que cette soumission aux diverses social-démocraties au plan international comme en ce qui concerne l’histoire du communisme, la caution de fait apportée à la thèse criminelle des deux « totalitarismes » participe de ce qui donne de la force à l’extrême-droite et mêmes aux identitaires. Ceux-ci se nourrissent de l’anti-communisme et de l’absence donc de perspectives crédibles autre que l’adhésion à la réaction pour sortir des problèmes actuels. Mais en ce qui concerne la guerre et la paix, ils apparaissent avoir un discours logique à l’inverse de celui de la gauche.

Un exemple de la politique dont nous ne nous dégageons pas: la récente décision de Trump de vouloir rapatrier les troupes, tout ce beau monde des médias de la gauche à la droite s’indigne quand Trump parle de retirer les troupes de Syrie. Pourtant c’est du bon sens et surtout l’accomplissement d’une promesse de campagne, idem quand il manifeste un désir d’entente avec la Corée du nord, la gauche n’a de cesse que de le dénoncer, comme la droite. Il n’y a pas d’autre logique à cette indignation que celle qui fait un paquet cadeau des « dictateurs » vrais ou supposés, y compris quand la plupart des anecdotes les concernant font bon marché de la vérité la plus élémentaire et inventent une volonté populaire de « libération ». Cette indignation devant l’attitude de Trump est beaucoup plus en retrait quand contradictoirement le même Trump attaque l’Iran ou la Chine. Il suffit d’écouter les émissions phare, dont les participants ont toujours le même discours, l’un d’eux sur C dans l’air hier a expliqué :Trump a deux lobes du cerveau, un égo de malade et un tiroir caisse. Et c’est ce dernier qui lui ferait dire : qu’est-ce que nous fichons dans ces pays à dépenser un fric fou et où on nous déteste de plus en plus. Il est à noter que ce constat est parfaitement exact. Si avec quelque bon sens une intervenante notait que l’attitude de Trump est là parfaitement contradictoire avec son agressivité face à l’Iran et l’installation de l’ambassade à Jérusalem, les autres s’entendaient sur la nécessité de l’OTAN et la lutte pour nos « libertés », contre Daech mais surtout contre Poutine, que l’on invente comme un péril pour l’occident. lLe moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas que Trump qui délire.

Tout ce discours qui n’est jamais réellement combattu par notre parti qui n’adhère que trop à des aspects pseudo moraux de l’interventionnisme impérialiste comme la dénonciation de tel ou tel tyran (quand il refuse le pillage occidental), d’ennemis inventés de toutes pièces.

La manière dont nous n’avons à ce jour mené un militantisme réel que sur la question palestinienne (en occultant d’ailleurs la position des partis communistes) et sur la question kurde, a consisté à ne jamais considérer que les deux peuples que nous soutenions n’appartenaient pas au même camp. Les kurdes dans leur ensemble penchaient plutôt pour Israël, ce qui explique l’enthousiasme pour eux de la part d’un BHL, et même le PKK, a emboîté les pas de l’ASL pour dégommer Bachar el Assad alors que la Syrie a toujours été le seul lieu sanctuaire.

Aujourd’hui quand nous considérons cette question kurde elle nous fait dénoncer le lâchage de Trump et souhaiter que la France continue à intervenir en appui des forces kurdes, quel que soit le coût monstrueux de l’opération alors que Daech n’est plus qu’un prétexte dans la poursuite absurde du renversement de bachar el assad. Si Daech n’a jamais été autre chose, comme ben Laden en Afghanistan qu’une manière de remodeler le Moyen orient pour les forces occidentales. Si ce bachar el Assad est resté en place ce n’est pas seulement à cause de l’aide russe qui est moindre que l’aide occidentale, mais parce qu’il jouissait de l’appui d’une part importante de sa population, de la loyauté des forces armées, de l’appui des chrétiens d’orient, et y compris des forces palestiniennes de Syrie comme du Liban.

Nous ne pouvons tenir dans des positions aussi contradictoires et absurdes qu’en renonçant à une analyse de l’impérialisme et en suivant les droit de l’hommisme de la CIA et de la social démocratie qui justifie une intervention de voyous c’est-à-dire qui n’a été réclamée par personne et qui s’invente des alliés rebelles (souvent intégristes) pour renverser des régimes défendant leur souveraineté. Et ceci avec un coût financier dont nous n’avons plus les moyens et qui sacrifie tout notre secteur public à ces opérations indignes. Résultat les seuls logiques sont l’extrême-droite qui dénonce ces interventions en même temps que les migrations qu’elles provoquent.

Comment voulez-vous qu’un mouvement de la paix impulsée par la gauche et les communistes puisse se développer dans une pareille incohérence de nos analyses, et le cas est encore plus grave si l’on considère l’OTAN et l’Europe elle-même.

Est-ce que le fait que les principaux propriétaires de la presse en France soient des marchands d’armes, joue un rôle ?

Danielle Bleitrach

(1) je ne sais pas pourquoi la manie de l’unanimisme des communistes français empêche de reconnaitre la réalité: oui il y a une gauche et une droite à l’intérieur du PCF et un « marais ». Même Staline reconnaissait l »exitence d’une droite et d’une gauche à, l’intérieur du parti communiste de l’URSS. il est vrai que c’était à partir de 1937 de mauvaise augure pour ceux qui étaient considérés comme droitiers, mais officiellement non, cela n’était sanctionné que si cela s’assortissait de trahisons autrement c’était considéré comme légitime.

Publicités